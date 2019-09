Noc vědců na Hvězdárně: lunalón, promítání zdarma i trenažer mistrovství světa v cyklistice

Návštěvníkům od půl šesté večer do půlnoci nabídne pohled na největší model Měsíce, tentokrát i s příběhem o jeho odvrácené straně. Astronomové také zprovozní jedno z posledních „letních kin“ nebo nabídnou zdarma promítání oblíbeného představení o projektu Apollo Vzhůru na Měsíc!.

Brno | foto: Michal Zelinka / EuroZprávy.cz / INCORP images

„Noc vědců je úžasný projekt, který celorepublikově zapojuje všechny lidi do inspirujícího prostředí vědy. Obraz „nudných“ vědců ponořených do svých projektů se tak hravě proměňuje ve svět plný zábavy, fascinace a plnění si snů. A přesně tak to vnímám i já – vědec žije svůj sen a mění svět kolem sebe k lepšímu,“ říká Jiří Dušek koordinátor popularizace vědy a techniky Jihomoravského kraje a ředitel Hvězdárny a planetária Brno.

Tato instituce si pro návštěvníky si na páteční noc připravila osvědčené lákadlo – největší model Měsíce - lunalón. „Tentokrát podívanou okořeníme i povídáním o jeho odvrácené, ze Země neviditelné straně,“ láká Jiří Dušek. K tomu budou připraveny i projekce filmu Iron Sky nebo dokumentu Vzhůru na Měsíc! – ať už venku před budovou nebo v digitáriu.

V pauzách mezi promítáním nebo přednáškami pak můžou návštěvníci zažít to, co o dva dny později zažijí nejlepší cyklisté světa. A areálu hvězdárny budou k dispozici dva chytré cyklotrenažery s projekcí okruhu v Yourshire, díky kterým se budou sbírat kilometry i peníze pro Nadační fond dětské onkologie Krtek. Cílem je společně ujet trasu ze Země na Měsíc – tedy 400 tisíc kilometrů. „Částka ve stejné výši by se pak měla ve finále připsat i na účet této brněnské nadace,“ připomenul Jiří Dušek.

Lidé, kteří přijdou zažít noc vědců na hvězdárnu v Brně, se můžou těšit také na nevšední dárky. Třeba na poslední exempláře unikátní mapy Měsíce vydanou ve spolupráci s časopisem National Geographic, mapu MENDEL@BRNO#VY o místech spojených se slavným brněnským rodákem nebo na nejnovější vydání hvězdárenského čtvrtletníku. Rozdávat se bude i oblíbené 3D puzzle.

Program Noci vědců na Hvězdárně



Park Kraví hora (17.30 – 24.00)

Lunalón - výklad o odvrácené straně každých 30 minut



Vchod do budovy (od 21.00)

Iron Sky - sci-fi film, anglicky s českými titulky (židličky, deky nebo podsedáky sebou)



Digitárium (17.30 – 23.30)

Vzhůru na Měsíc! 2D - začátek projekce každých cca 45 minut



Vstupní hala (17.30 – 24.00)

Šlapeme pro Krtka - Nadační fond dětské onkologie Krtek



Noc vědců je celorepubliková vědecko-popularizační akce, která zapojuje všechny lidi do inspirujícího prostředí vědy. Návštěvníci si hrají, poznávají, zkoušejí a snaží se pochopit a objevovat tento fascinující svět. V České republice se Noc vědců koná už od roku 2005 a neustále se rozšiřuje do dalších měst. Chytré zábavě se meze nekladou a tak není divu, že získává na popularitě, baví totiž ty nejmenší i dospělé. Letos se do programu zapojilo 64 institucí v 34 městech, které připravily 1327 programových událostí na téma Šetrně k planetě.