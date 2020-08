Placebo může pomoci. I když pacienti vědí, že jde o něj, tvrdí studie

Vědci tvrdí, že užívání placeba, o kterém pacienti vědí, má měřitelné psychobiologické změny. Tradičně se placebo využívá při experimentech, kdy se při klinickém testování zkoumá účinnost nového léku a skupina s placebem slouží jako kontrolní. Kontrolní skupina nikdy neví, zda užívá účinný lék nebo pouze fyziologický roztok, ale vědci se často setkávají s placebo efektem.

Pacient se v takovém případě domnívá, že dostává účinný lék, a ví, že by se jeho stav měl po určité době zlepšit. Tato očekávání opravdu stav pacienta zlepší. Sugesce má takovou sílu, že pacienti pociťují fyziologické přínosy.

Vědci se poslední dobou zabývají převážně otázkou etiky, jestli je správné zatajit pacientům do jaké skupiny patří, a právě toto morální dilema přimělo vědce k nové studii. Účastnici byli jasně informováni, že jim bude podáváno placebo s tím, že za určitých okolností může přinést prospěšné výsledky, a to i bez přítomnosti léků. Vědci zjistil, že dobrovolníci, kteří užívali placebo a byli o tom informováni, vykazovali pozitivní fyziologické výsledky, uvádí server Science Alert.

„Co když si někdo vezme pilulku dvakrát denně, uvidí krátké přesvědčivé video o síle placeba a v důsledku toho pocítí snížení stresu? Naše výsledky tuto možnost zvyšují,“ říká psycholog a hlavní autor studie Darwin Guevarra.

Guevarra a jeho tým provedli hned dva experimenty, při kterých museli účastníci sledovat fotografie vyvolávající negativní pocity. První experiment se skládal z 62 dobrovolníků a polovině z nich bylo sděleno, že budou užívat placebo. Vědci jim vysvětlili, jaký pozitivní přínos to může mít na jejich psychiku. Druhá polovina se domnívala, že podávaný roztok pomůže lékařům lépe porozumět jejich fyziologickým hodnotám. Dobrovolníci pouze uváděli, jaké mají pocity při sledování negativních obrázků.

Při druhém experimentu bylo již dobrovolníků 198 a lékaři zapojili EEG, aby mohli sledovat i mozkovou aktivitu dobrovolníků. V prvním i druhém experimentu výsledky ukázaly, že dobrovolníci, co věděli, že placebo užívají, vykazovali významné snížení emoční tísně. Při druhém experimentu, kdy byla zapojena i technika, vědci naměřili výrazné snížení evokovaných potenciálů v mozku s jasným snížením nervových markerů.

„Tato zjištění představují skutečné psychobiologické účinky,“ uvádějí ve své studii vědci, podle kterých by tato metoda mohla být zaváděna jako praktická léčebná procedura v terapeutické oblasti. Než ovšem bude psychologům dovoleno používat placebo jako účinnou léčbu emočních tísní, jsou důležité další výzkumy. „Takže místo předepisování léků by lékaři mohli dát pacientovi placebo. Když jim řeknete, že to skutečně pomůže a lidé tomu budou věřit, tak tomu tak bude,“ míní spoluautor a psycholog Jason Moser.