Ničivé hurikány budou častější, pokud se nezlepší ochrana klimatu, varují vědci

Pokud svět nezačne hledat účinná řešení pro rostoucí klimatickou krizi, hurikány budou stále ničivější a budou se objevovat stále častěji. Toto tvrzení zveřejnila nová britská studie, která simulovala tři klimatické scénáře, a to současné podmínky, zvýšení teploty o 1,5 °C a o 2 °C. Studie se zaměřila na karibskou oblast, aby posoudila rozsah a ničivost hurikánů.

„Hurikán Laura způsobil rozsáhlou devastaci v Louisianě s hurikánem Marco, který následoval těsně za ním. Oba hurikány způsobily sesuvy půdy na Jamajce a těžce zasáhly Haiti a Dominikánskou republiku. Výsledky naší studie ukazují, že se budou hurikány postihující karibskou oblast objevovat častěji kvůli globálnímu oteplování. V teplejším světě se tyto extrémní události stanou normou,“ uvedla Emily Vosperová, hlavní autorka studie pro IFL Science.

Teplotní simulace byly založeny na cíle Pařížské dohody, která zavazuje k dlouhodobému cíli ochrany klimatu. To znamená udržet nárůst průměrné globální teploty výrazně pod hranicí 2 °C v porovnání s obdobím před průmyslovou revolucí a usilovat o to, aby nárůst teploty nepřekročil hranici 1,5 °C. Již v minulosti bylo prokázáno, že klimatická změna je zodpovědná za zvýšenou aktivitu hurikánů v Atlantiku v posledních několika desetiletích. Tato britská studie uvedla, že hurikány v karibské oblasti mohou mít až pětkrát větší koncentraci, pokud svět nesplní cíle Pařížské dohody.

Hurikán Dorian, který v roce 2019 zesílil na nejvyšší tedy pátý stupeň a zasáhl Bahamy. Zanechal po sobě naprostou zkázu a podle simulace o 2 °C teplejšího klimatu by se tyto ničivé hurikány objevovaly až 4,5krát častěji. Ve světě s teplotou vyšší o 1,5 °C vypadaly scénáře mnohem lépe, protože ukázaly, že ničivé hurikány by se objevovaly s poloviční pravděpodobností.

Zvýšení teploty o 2 °C by nemělo vliv pouze na smrtící hurikány, ale také na biologickou rozmanitost v souvislosti s extrémním suchem. Vymřelo by téměř dvacet procent hmyzu, 16 % rostlin a pod deset procent obratlovců. Mezivládní panel pro změny klimatu (IPCC) v roce 2018 varoval, že udržet globální oteplování pod 2 °C není dostatečné a mohlo by to vést k nezvratnému poškození celého ekosystému.