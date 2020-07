Vědci chtějí úmyslně nakazit lidi koronavirem. Má to jeden konkrétní účel

V současné době se v klinických studií nachází 23 potenciálních vakcín proti covidu-19. Jediný způsob, jak zjistit, jestli je vakcína účinná, je vystavit dostatečné množství dobrovolníků viru SARS-CoV-2, kteří se poté navzájem neinfikují. Podle organizace 1 Day Sooner by to nemělo být ponecháno náhodě, nabízí se až 30 tisíc potencionálních dobrovolníků ze 140 zemích světa. Informuje o tom britská BBC.

„Pokud pokusy budou bezpečné a efektivně urychlí proces vývoje vakcíny, existuje obrovský předpoklad k úspěchu, ale vyžadovalo by to přesvědčivé argumenty v otázkách etiky,“ píšou vědci. Dopis, který říká, že mladí dobrovolníci by byli viru úmyslně vystaveni pro dobro společnosti, podepsalo více než 100 významných osobností, včetně 15 držitelů Nobelovy ceny.

Vědci se rozdělili na dva tábory, které řeší, jestli je tato metoda etická. Skupina vědců, kteří jsou proti úmyslné nákaze dobrovolníků covid-19, tvrdí, že je to hazard, protože není žádná dostupná léčba, pokud potencionální vakcína nezabere. Dobrovolníci by mohli vážně onemocnět anebo i zemřít.

Druhá skupina tvrdí, že riziko je velmi nízké, protože studie se omezí pouze na mladé lidi do 20 let, aby se riziko minimalizovalo. Vědci naopak tvrdí, že je neetické tyto experimenty neprovádět, protože lze značně urychlit vývoj bezpečné a účinné vakcíny a potenciálně zachránit tisíce životů.