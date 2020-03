Vědci objevili nového tvora, kvůli znečištění dostal název Eurythenes plasticus

"Tímto pojmenováním jsme chtěli vyslat jasný signál proti znečišťování moří a dát najevo, že proti obrovské záplavě plastů musíme něco udělat," řekl vedoucí výzkumného týmu Alan Jamieson z univerzity v britském Newcastelu.

We describe a new species of deep-sea amphipod and already we are finding plastic in their stomach. We welcome Eurythenes plasticus to the world. #plasticpollution https://t.co/I6BIokjqR4 @ecology_ncl @newcastlemarine @UniofNewcastle @WWF @AllLittleFishes pic.twitter.com/xn0Ni5H1eZ