Mnohem podstatnější problém, než si uvědomujeme. Vědci zjistili, kolik mikroplastů každý den vdechneme

Podle nedávného výzkumu, publikovaného v časopise Plos One, lidé denně vdechnou až 68 000 mikroplastových částic. Tyto částice jsou natolik malé, že se mohou dostat hluboko do plic, a představují tak vážné zdravotní riziko, které je podle autorů studie „mnohem podstatnější, než si uvědomujeme“.
Studie se zaměřila na částice o velikosti 1 až 10 mikrometrů, což je zhruba sedmina tloušťky lidského vlasu. Na rozdíl od větších částic zůstávají tyto mikroplasty déle ve vzduchu a snadněji pronikají do plicního systému a krevního oběhu. Nadiia Yakovenko, spoluautorka výzkumu, byla překvapena, jak vysokou koncentraci těchto částic našli.
Mikroplasty jsou drobné kousky plastu, které mohou být buď záměrně přidány do výrobků, nebo vznikají rozpadem větších plastů. Tyto částice obsahují až 16 000 chemikálií, z nichž mnohé, jako například BPA a ftaláty, představují pro zdraví vážná rizika. Už dříve byly mikroplasty nalezeny v lidském těle, včetně placenty a mozku. Dosud se za hlavní zdroj expozice považovala potrava a voda, ale tato nová studie zdůrazňuje rizika spojená se znečištěním ovzduší.
Podle výzkumu jsou koncentrace mikroplastů ve vnitřním prostředí několikanásobně vyšší než venku. Autoři studie to vysvětlují tím, že lidé tráví až 90 % času v uzavřených prostorách, kde je vysoká koncentrace plastových výrobků a často špatné větrání. Za zdroj mikroplastů v bytech je považován rozpadající se plast v domácích výrobcích, od oblečení po koberce.
Zajímavé je, že jakákoli lidská činnost, jako je chůze, sezení nebo otevírání oken, dokáže tyto lehké částice rozvířit. V bytě, kde žijí dva lidé, byly naměřeny mnohem vyšší hodnoty než v prázdném. Nejhorší situace je však v automobilech, kde byla naměřena až čtyřikrát vyšší koncentrace než v bytech. Důvodem je malé uzavřené prostředí s velkým množstvím plastů a špatnou ventilací.
Přestože je téměř nemožné se mikroplastům vyhnout úplně, existují způsoby, jak snížit jejich množství ve vašem domově. Můžete se pokusit eliminovat plastové výrobky a nahradit je předměty ze dřeva, kovu nebo přírodních vláken. Snížení koncentrace mohou pomoci i HEPA filtrační systémy. Nadiia Yakovenko také doporučuje pravidelné vysávání a utírání prachu.
Snížení množství mikroplastů v autě je složitější. Větrání sice může pomoci, ale hrozí, že se do interiéru dostanou další mikroplasty, tentokrát z pneumatik. Důležité je si uvědomit, že riziko spojené s vdechováním mikroplastů je reálné a je potřeba se jím začít zabývat.
