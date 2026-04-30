Německo drží nelichotivý trend. Výrazně se zhoršila i Británie

Libor Novák

30. dubna 2026 17:02

Německo se v roce 2025 stalo největším světovým exportérem plastového odpadu. Podle analýzy obchodních dat, kterou pro deník Guardian vypracovaly organizace Watershed Investigations a Basel Action Network, vyvezlo Německo do zahraničí přes 810 000 tun plastů. V těsném závěsu skončila Velká Británie se 675 000 tunami, což je pro ostrovní stát nejvyšší úroveň za posledních osm let.

Země jako USA nebo Čína vyvážejí v poměru ke své velikosti méně plastů, protože se s odpadem častěji vypořádávají na domácí půdě prostřednictvím skládek či spaloven. Evropské země a Británie jsou pod větším tlakem na plnění recyklačních cílů, do nichž se započítává i vyvezený odpad, což vytváří motivaci k jeho odsunu za hranice. V roce 2025 byly Spojené státy až pátým největším exportérem s 385 000 tunami.

Evropská unie již schválila zákaz vývozu plastového odpadu do zemí mimo skupinu bohatých států OECD, který má vstoupit v platnost v listopadu 2026. Přesto polovina evropského plastového odpadu stále končí právě v těchto chudších destinacích. S blížícím se zákazem panují obavy, že se veškerý export přesměruje do rozvojových zemí v rámci OECD, jako je Turecko, které už nyní kapacitně nestíhá zpracovávat ani svůj vlastní domácí odpad.

Situaci komplikuje také tržní realita. Europoslankyně za Zelené Sara Matthieu upozorňuje, že nově vyrobený plast je stále mnohem levnější než materiály recyklované nebo znovu použité. Evropská komise se podle ní dlouho nezabývala kořenem problému a v posledních letech navíc kvůli tlaku konzervativců na ekologickou politiku klesla domácí recyklační kapacita EU o milion tun.

Evropská komise se brání tím, že nová nařízení o přepravě odpadu výrazně zpřísňují pravidla a od listopadu 2026 zakážou vývoz do zemí mimo OECD, což ovlivní zhruba půl milionu tun odpadu. V prosinci 2025 byl přijat nový balíček opatření pro posílení oběhového hospodářství, který má podpořit evropský recyklační průmysl a stanovit povinný podíl recyklátu v nových výrobcích.

Velká Británie se sice k podobným krokům zavázala v zákoně o životním prostředí z roku 2021, ale pětina jejího odpadu stále končí v zemích mimo OECD. Například zásilky do Malajsie vzrostly od roku 2024 o téměř 60 %. Malajská aktivistka Pua Lay Peng tento fenomén otevřeně nazývá „odpadkovým kolonialismem“. Británie sice zavádí digitální systém sledování odpadu pro lepší transparentnost, ale kritici tvrdí, že bez omezení celkové produkce plastů se problém pouze přesouvá z místa na místo.

Existují také obavy z nového trendu, kdy by se Velká Británie mohla stát přestupní stanicí. Po zákazu v EU by mohl evropský plast směřovat do Británie a odtud být reexportován do třetích zemí s volnější legislativou. Ekologičtí experti se shodují, že jediným udržitelným řešením je zásadní snížení spotřeby plastů a přechod na skutečně oběhové hospodářství, které nebude závislé na vyvážení vlastních problémů do světa.

před 6 hodinami

Timmy míří ke břehům Švédska. Skončí v čelistech kosatek, nebo se utopí, varují vědci. Dánsko se od něj distancuje

Velryba uvízla na mělčině na pobřeží Baltského moře

Timmy míří ke břehům Švédska. Skončí v čelistech kosatek, nebo se utopí, varují vědci. Dánsko se od něj distancuje

Záchranná operace, která nemá v moderní historii obdoby, se přesouvá do své rozhodující fáze. Transportní loď s keporkakem, kterému záchranáři přezdívají „Timmy“, pokračuje v cestě směrem k Severnímu moři. Ve čtvrtek v brzkých ranních hodinách konvoj remorkérů minul dánské pobřeží a zamířil k západnímu břehu Švédska. Kolem páté hodiny ranní se plavidlo nacházelo u ostrova Sejero.
Americká armáda

Pentagon zvažuje, že stáhne 40 000 amerických vojáků z Německa

Prezident Donald Trump oznámil, že Pentagon zvažuje stažení části z téměř 40 000 amerických vojáků rozmístěných v Německu. Toto prohlášení přichází jen několik dní poté, co německý kancléř Friedrich Merz ostře kritizoval Spojenými státy vedenou válku v Íránu. Trump na sociálních sítích uvedl, že USA prověřují a revidují vojenskou přítomnost v zemi, která po desetiletí tvoří klíčový pilíř obrany NATO v Evropě.

Castillo de la Fuerza v Havaně, autor: Angelo Lucia

Život na Kubě se v tichosti hroutí. V zemi kolabují základní pilíře společnosti, varuje koordinátor OSN

Energetická krize na Kubě dosáhla kritického bodu a její dopady již dávno překročily rámec pouhého nepohodlí. Francisco Pichón, koordinátor OSN na ostrově, ve svém naléhavém prohlášení varuje, že nedostatek paliva a elektřiny nyní přímo ohrožuje lidské životy. V zemi, kde ulice utichají ještě před setměním a lidé jsou vyčerpáni nekonečnými nocemi bez proudu, se hroutí základní pilíře společnosti, od zdravotnictví až po přístup k pitné vodě.

před 2 hodinami

Pálení čarodějnic

Jak na bezpečné pálení čarodějnic? Hasiči vydali důležitá doporučení

Filipojakubská noc, která připadá na přelom dubna a května, patří k nejoblíbenějším lidovým zvykům v Česku. S oslavami spojenými s pálením velkých vater však každoročně přichází i zvýšené riziko požárů. Aby vaše oslava neskončila příjezdem jednotek v zásahu, je nutné dodržovat základní pravidla bezpečnosti a zákona, na která upozornili hasiči.

před 3 hodinami

Zuzana Mrázová na zasedání nové vlády

Bydlí v obecním bytě, chce legalizovat své černé stavby. Mrázová čelí výzvám k rezignaci, Babiš to neřeší

Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO) se ocitla pod silným tlakem opozice, který ve čtvrtek vyvrcholil společným voláním po její rezignaci. K původní výzvě Pirátů se nyní přidali také zástupci stran ODS, TOP 09 a Starostů. Důvodem nespokojenosti nejsou jen odborná pochybení, ale i čerstvá zjištění týkající se jejího soukromého života a bydlení.

před 4 hodinami

Íránská státní televize takto odvysílala první projev nového ájatolláha Modžtaby Chameneího

Modžtaba Chameneí vydal další ostré prohlášení. Trumpovi ustupovat nehodlá

Íránský nejvyšší vůdce ajatolláh Modžtaba Chameneí vydal ostré prohlášení, ve kterém zdůraznil, že cizí mocnosti nemají v oblasti Perského zálivu co pohledávat. Ve svém písemném vyjádření, které bylo přečteno ve státní televizi, vzkázal, že pro cizince, kteří do regionu přicházejí s „chamtivostí a zlobou“, existuje jediné místo – dno místních vod.

před 5 hodinami

Fotografie, kterou zveřejnil James Comey

USA řeší zásadní otázku: Pokud je "86 47" trestný čin, skončí za mřížemi tisíce lidí?

Druhá obžaloba bývalého šéfa FBI Jamese Comeyho ze strany Trumpovy administrativy staví americké ministerstvo spravedlnosti na velmi tenký led. Comeyho údajný trestný čin spočívá v tom, že na sociální sítě umístil fotografii mušlí uspořádaných do nápisu „86 47“. Termín „86“ je v americkém slangu běžně používán pro vyhození, odstranění nebo zrušení něčeho, zatímco číslo 47 odkazuje na Donalda Trumpa jakožto 47. prezidenta USA.

před 5 hodinami

Írán

Otevření Hormuzského průlivu, ale za vysokou cenu. Co obsahuje nový íránský mírový návrh zaslaný USA?

Írán předložil Spojeným státům nový návrh, který má za cíl znovu otevřít strategický Hormuzský průliv a ukončit probíhající válečný konflikt. Podle informací amerických představitelů a zdrojů blízkých vyjednávání webu Axios však íránský plán obsahuje zásadní háček: požaduje odložení rozhovorů o jaderném programu na neurčito, respektive na pozdější fázi.

před 8 hodinami

Ropa

EU čelí nečekanému problému. Zjistila, že vůbec neví, kolik má ropy

Válka v Íránu citelně zasahuje do ekonomické stability Evropy, která se potýká s dramatickým nárůstem nákladů na fosilní paliva. Podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové stojí tento konflikt Evropskou unii téměř 500 milionů eur denně. Situaci navíc komplikuje postoj amerického prezidenta Donalda Trumpa, který připravuje své poradce na dlouhodobou blokádu Íránu, což hrozí dalším ochromením globálních energetických trhů.

před 9 hodinami

Ropa, ilustrační fotografie

Cena ropy dál prudce roste. Je nejvyšší za poslední čtyři roky

Cena ropy Brent během středy překonala hranici 126 dolarů za barel, což představuje nejvyšší hodnotu od roku 2022. Tento prudký nárůst o více než 13 % během jediného dne následuje po varování Donalda Trumpa, že americká blokáda íránských přístavů může trvat i několik měsíců. Trhy reagují na patovou situaci, kdy mírové rozhovory stagnují a Írán v odvetě drží Hormuzský průliv téměř uzavřený pro ropné tankery. 

před 10 hodinami

Andrej Babiš

Babiš je na první cestě mimo EU. V Ázerbájdžánu jednal o dodávkách ropy a plynu

Premiér Andrej Babiš (ANO) je na první zahraniční cestě mimo EU, konkrétně na pětidenní pracovní cestě po centrální Asii a Jižním Kavkazu. S prezidentem Ázerbájdžánu Ilhamem Alijevem jednal mimo jiné o dodávkách ropy a zemního plynu do Česka. Společně s vicepremiérem a ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem (ANO) se zúčastnil obchodního fóra, kterého se zúčastnilo téměř 130 zástupců firem z obou zemí. Premiéra na cestě doprovází podnikatelská delegace čítající 50 podnikatelů.

Fotbal, ilustrační fotografie.

Ostravský Baník hledá marně cestu z krize. Pomoci má už čtvrtý trenér za sezónu

Ještě než stihne aktuální sezóna české nejvyšší fotbalové soutěže skončit, vedení Baníku Ostravy ví, že ho ve zbytku ročníku povede již čtvrtý trenér. Po Pavlu Hapalovi, Tomáši Galáskovi a Ondřeji Smetanovi bude mít za cíl zachránit slavnou tuzemskou fotbalovou značku v první lize dosavadní trenér B-týmu Josef Dvorník. Pro osmatřicetiletého stratéga půjde o premiérové prvoligové angažmá a hned se bude jednat o takto velký křest ohněm.

Letní počasí dorazí už o víkendu. Meteorologové řekli, co není vyloučeno

Meteorologové mají jasno. Během prodlouženého víkendu na začátku května se dočkáme prvního letního dne letošního roku, protože teploty se poprvé dostanou i nad 25 °C. Upozornil na to Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). 

