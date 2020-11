Vědci vyvíjejí nový přípravek. Má omezit šíření koronaviru

Zatímco svět čeká na široce dostupnou, bezpečnou a účinnou vakcínu proti covidu-19, vědci jsou při hledání dalších způsobů ochrany lidí stále kreativnější.

V Austrálii začala klinická studie, která má zjistit, zda může nosní sprej ochránit dýchací cesty proti koronaviru SARS-CoV-2. Informoval o tom magazín Sciencemag.

Základem spreje by měly být protilátky odebrané z vaječných žloutků kuřat. Podle vědců by si lidé mohli sprej nastříkat do nosu například před vstupem do nemocnice. Krátkodobý účinek kapek by je měl ochránit. Protilátky by měly viru zabránit v napadení buněk.

Lidé by přípravek mohli použít také například před nástupem do letadla, v přeplněném prostoru či před setkáním s rodinou. Zároveň ale vědci mírní nadšení prohlášením, že zatím neexistují důkazy o tom, že by něco takového mohlo fungovat.

Daria Mochly-Rosenová na webu univerzity dodala, že vědci budou mít jasno až v prosinci, kdy skončí první fáze testů. Vědci ale upozorňují, že sprej by v žádném případě nebyl náhradou vakcíny, pouze jakýmsi doplňkem k již stávajícím opatřením.

Pokud by se ale povedlo sprej vytvořit, šlo by o levný způsob, jak udržet zranitelné osoby v bezpečí, dokud nebude vakcína široce dostupná. Odhaduje se totiž, že náklady na jednu dávku by vyšly na méně než 50 korun.