Vědci zjistili, kdy jsou nakažení lidé nejvíce infekční

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Lidé s koronavirem jsou nejvíce infekční ve chvíli, kdy poprvé pocítí nevolnost. Uvedla to dnes Světová zdravotnická organizace (WHO) s poukazem na vědecké studie. Podle WHO je to komplikace pro kontrolu šíření viru SARS-CoV-2, ale lze jí docílit důsledným testováním a dodržováním vzdáleností mezi lidmi.