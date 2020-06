Vědecká studie radí lidem, jak zhubnout. Nemusíte ani cvičit

Vyhýbání se jídlu během 16 až 18 hodin denně. To by podle vědců mohlo být klíčem k léčení různých zdravotních problémů a snížení obezity. Tvrdí to studie zveřejněná v The New England Journal of Medicine, na kterou upozornila televize CNN.

Přerušovaný půst by podle analýzy výzkumů zvířat i lidí mohl snižovat krevní tlak, pomoci při hubnutí a také celkově prodloužit život. Podle autora studie, profesora neurovědy na Johns Hopkins University Marka Mattsona, jsou navíc hned dvě možnosti přerušovaného půstu.

Jednou z nich je jíst denně pouze během 6 - 8 hodin a zbývajících 16 - 18 hodin si jídlo odepřít. Druhá metoda, nazvaná 5:2, znamená, že člověk dva dny v týdnu téměř nejí. V těchto dnech můžete přijmout do 500 kalorií.

Sami vědci ale upozorňují, že ačkoliv by tyto metody mohli lékaři využívat jako prevenci nebo součást léčby obezity, rakoviny, cukrovky a srdečních onemocnění, jde o nový výzkum, a je třeba nejprve zmonitorovat jeho vliv na pacienty.

Přerušovaný půst už ale vědci zkoumali na hlodavcích i lidech s nadváhou a u obou se potvrdilo, že celkově zlepšuje zdravotní stav. Není však jasné, zda toto zlepšení není důsledkem úbytku hmotnosti.

Pro potvrzení dlouhodobého přínosu přerušovaného půstu je však zapotřebí další výzkum, který zatím není k dispozici, a existující studie nejsou dostatečně rozsáhlé. Klinické pokusy se navíc věnovaly pouze mladým a lidem ve středním věku s nadváhou.

U přerušovaného půstu navíc hrozí, že lidé budou jíst nadmíru. Hormony, které tělo produkuje, když mozek nedostává dostatek potravy, totiž mohou podle vědců vyvolat přejídání.

"Pacientům třeba vysvětlit, že pocit hladu a podrážděnost jsou zpočátku běžné, ale po dvou týdnech až měsíci, když si tělo a mozek zvyknou na nový způsob stravování, ustoupí," upozornil Mattson.