Vědecké obci dělají starosti dvě studie o nemoci covid-19. Co je na nich špatně?

Studie o hydroxychlorochinu a chlorochinu zveřejněná v prestižním lékařském časopise The Lancet musela být stažena. Výzkum o škodlivosti antimalarik tvrdil, že analýza 96 tisíc pacientů poskytla důkazy o jeho neúčinnosti proti nemoci covid-19 a dokonce pojednávala o vyšším riziku úmrtí než u pacientů, kterým antimalarika nebyla podávána. Data poskytla americká analytická firma Surgisphere.

Díky těmto datům musela Světová zdravotnická organizace (WHO) a výzkumné instituce po celém světě pozastavit klinické hodnocení antimalarik jako vhodného léku proti onemocnění covid-19.

Brzy následovalo stažení další studie zveřejněné v New England Journal of Medicine o dopadu léků na vysoký krevní tlak. Studie zkoumala, jestli lidé, kteří léky užívají, mají větší či menší šanci nakazit se nemocí covid-19. Studie spoléhala na stejnou databázi a její autoři uvedli, že nemohou zaručit pravost základních údajů, a proto oba prestižní lékařské časopisy byly nuceny studie stáhnout. Na chybovost databáze americké společnosti Surgisphere upozornil deník Guardian, který také zjistil, že redakce prestižních lékařských časopisů neviděly nezpracovaná data, přesto články publikovaly.

Skandál vyvolal obavy ve výzkumné komunitě, která spoléhala na vzájemné hodnocení, tzv. peer review. Recenzní hodnocení je proces, při kterém se autorova vědecká práce dostane k posouzení jiným odborníkům ve stejné oblasti. Díky tomuto procesu lze zabránit publikování slabých studií. Jak uvádí Guardian, tento proces je velmi důležitý, protože publikace v prestižních lékařských časopisech ovlivňují lékaře a výzkumná centra po celém světě.

Lancet i New England Journal of Medicine se hájí, že mají nejpřísnější procesy peer review. Mluvčí New England Journal of Medicine uvedl pro Guardian, že studii přezkoumali 4 odborníci a jeden recenzent, ale žádný z těchto oborníků neviděl nezpracovaná data. „Z této recenze jsem se dozvěděli dvě věci, které povedou ke změnám celého procesu,“ řekla mluvčí a dodala, že mají malé zkušenosti s publikováním studií pocházejících z tak rozsáhlé zdravotnické databáze.

Guardian se pokusil oslovit i časopis Lancet, ale ten neposkytl žádné podrobnosti. Mluvčí uvedla, že všechny články podléhají nezávislému vzájemnému hodnocení a že data od Surgisphere byla zkoumána a upravována podle „obvyklých redakčních systémů“. Poté dodala, že v současné době časopis přezkoumává požadavky „na sdílení a validaci dat mezi autory a sdílení dat pro veřejnost“.

Guardian upozornil na skandál časopisu Lancet, který v minulosti již publikoval podvodnou studii. Studie spojovala vakcínu proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám s autismem. Studie byla stažena až 12 let poté a autorovi článku, lékaři Andrew Wakefieldovi, byla zakázána lékařská praxe ve Velké Británii. Na článku pracoval editor Richard Horton, který v současné době pracoval i na studii o škodlivosti hydroxychlorochinu a chlorochinu.