„50 dolarů, když jej uvidíte do konce.“ Film Melanie Trumpové je propadák, návštěvnost se zřejmě navyšuje uměle

Libor Novák

5. února 2026 18:59

Melania Trumpová
Melania Trumpová Foto: Amazon MGM Studios

Dokumentární snímek o první dámě s jednoduchým názvem Melania si při svém premiérovém víkendu vedl v kinech lépe, než mnozí analytici předpovídali. Film z produkce Amazon MGM, jehož výroba vyšla na 75 milionů dolarů, vydělal hned na úvod 7 milionů dolarů. Tento výsledek sice vyvolal oslavné titulky v některých médiích, ale zároveň vzbudil značnou dávku skepse mezi filmovými odborníky.

Expert na filmové tržby a bývalý editor serveru IndieWire Tom Brueggemann tvrdí, že za úspěchem mohou stát manipulativní praktiky. Podle jeho analýzy vykazují prodeje vstupenek známky umělého navyšování, ke kterému mělo dojít prostřednictvím hromadných nákupů. Cílem této strategie bylo pravděpodobně vylepšit celkový obraz o komerční úspěšnosti dokumentu, který mapuje dny Melanie Trumpové před inaugurací jejího manžela v roce 2025.

Brueggemann ve svém textu naznačuje, že lístky mohly být nakupovány ve velkých blocích a následně rozdávány vybraným skupinám diváků, nebo v některých případech zůstala sedadla v kinech úplně prázdná.

Informace o těchto praktikách se objevily také v newsletteru Matthewa Belloniho, který se specializuje na dění v Hollywoodu. Belloni uvádí, že ačkoliv řetězce kin jako AMC nebo Regal nehlásily neobvyklé transakce, samotní provozovatelé o hromadných nákupech třetími stranami nemusí mít přehled.

Průmyslové zdroje, na které se Brueggemann odkazuje, zaznamenaly podezřelé aktivity zejména těsně před oficiální premiérou. Vstupenky měly být distribuovány například do domovů pro seniory, mezi republikánské aktivisty a další zainteresované strany. Tato podpora měla zajistit, aby film, kterému byla původně předpovídána katastrofální návštěvnost, v tabulkách tržeb nepropadl.

Podezření z umělého navyšování zájmu podpořil i virální inzerát na portálu Craigslist. Ten nabízel obyvatelům Bostonu nejen vstupenku zdarma, ale také odměnu 50 dolarů za to, že se na dokument o Melanii podívají. Podmínkou získání peněz byla přítomnost v sále po celou dobu trvání filmu. Inzerát byl po vlně kritiky na sociálních sítích stažen, ale jeho autoři jej před smazáním aktualizovali o ironický komentář.

V tomto aktualizovaném textu autoři tvrdili, že zájem byl obrovský a že chtěli pomoci „americkým patriotům“ v těžké ekonomické situaci. Zároveň však dodali, že jim právní poradci doporučili v akci nepokračovat kvůli možným konfliktům se zákony o financování volebních kampaní. Nakonec sarkasticky poznamenali, že film je nyní všude vyprodán a těší se úspěchu, jaký svět ještě neviděl.

Dalším zdrojem podpory prodejů byla údajně náboženská koalice National Faith Advisory Board, vedená poradkyní Donalda Trumpa Paulou White-Cain. Podle vyšetřování serveru Meidas News rozesílala tato organizace e-maily, ve kterých nabádala k hromadným nákupům lístků a pořádání soukromých projekcí. Kromě odkazů na jednotlivé vstupenky byly v nabídkách zdůrazňovány právě skupinové slevy a pronájmy celých sálů.

Kevin Wilson, šéf distribuce v Amazon MGM Studios, si start filmu pochvaluje a tvrdí, že rané tržby překonaly očekávání. Podle něj jde o nejúspěšnější zahájení pro nehudební dokument v posledním desetiletí. Demografická data ukazují, že hlavní publikum tvořily bělošské ženy starší 55 let, přičemž největší zájem o snímek byl zaznamenán ve městech jako Dallas, Orlando, Phoenix nebo West Palm Beach.

Navzdory údajnému komerčnímu úspěchu se film potýká s drtivou kritikou. Na serveru Rotten Tomatoes dosáhl hodnocení pouhých 6 % a na webu Metacritic figuruje v kategorii „naprostý propadák“. Vzhledem k vysokému rozpočtu a dalším 35 milionům dolarů vynaloženým na marketing je film stále velmi daleko od toho, aby se stal skutečně výdělečným projektem.

před 3 hodinami

Myslím, že bych měl jít do nebe, prohlásil Trump. Vykonal prý „obrovské množství dobrých“ věcí

Melania Trumpová

Prázdné sály i smích. Trumpovi chtěli dobýt Hollywood, na Melanii ale v největších městech skoro nikdo nepřišel

Dokumentární snímek s názvem „Melania", který mapuje dvacetidenní období před návratem rodiny Trumpových do Bílého domu, podle CNN odhaluje hluboké politické rozdělení Spojených států. Zatímco v některých městech zejí kinosály prázdnotou, v konzervativních baštách, jako je Carmel v Indianě, se na první projekce tvořily fronty. Film, za jehož distribuční práva zaplatila společnost Amazon MGM Studios rekordních 40 milionů dolarů, vyvolává silné emoce i kontroverze ohledně svého původu a účelu.

Melania Trumpová

