Nečekané odhalení. Trumpová si píše s Putinem ohledně války na Ukrajině

Lucie Podzimková

11. října 2025 12:34

Donald Trump a Melania Trump
Donald Trump a Melania Trump Foto: The White House

Americká první dáma Melania Trumpová potvrdila, že navázala kontakt s Kremlem. Informovala o tom BBC. Trumpová uvedla, že na její dopis, v němž vyjádřila znepokojení nad dětskými oběťmi války na Ukrajině, odpověděl ruský prezident Vladimir Putin. 

Trumpová v pátek informovala, že otevřela komunikační kanál s Putinem a dosáhla navrácení několika ukrajinských dětí k jejich rodinám. Její dopis pro ruského prezidenta mu byl osobně předán během jeho srpnové návštěvy na Aljašce, kde šéf Kremlu jednal s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. 

"Osm dětí bylo navráceno jejich rodinám během posledních 24 hodin," oznámila rodačka ze Slovinska na pódiu v Bílém domě. Trojice nezletilých se podle jejích slov nacházela v Rusku, kde se měla ocitnout kvůli bojům na frontě. Jedna mladá dívka se vrátila z Ukrajiny do Ruska. 

Trumpová zdůraznila, že na navrácení dětí rodinám se podílely obě válčící země. Sama prý obdržela detailní zprávu s identitami či fotografiemi všech dětí. Americká vláda potvrdila veškerá fakta, zmínila. 

Podle ukrajinské vlády se v ruských rukou za dobu trvání konfliktu, který vypukl na konci února 2022, neoprávněně ocitlo nejméně 19 500 dětí. Podle vládní databáze se jich zatím vrátilo jen něco málo přes 1600. 

Mezinárodní trestní soud předloni kvůli nelegálním deportacím ukrajinských dětí vydal zatykač na Putina a ruskou komisařku pro dětská práva Marii Lvovovou-Bělovovou. Moskva každopádně veškerá obvinění odmítá a tvrdí, že děti naopak ochraňuje. 

Nové dějství obchodní války. Uvalíme další cla, vyhrožuje Trump Číně

