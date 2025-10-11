Americká první dáma Melania Trumpová potvrdila, že navázala kontakt s Kremlem. Informovala o tom BBC. Trumpová uvedla, že na její dopis, v němž vyjádřila znepokojení nad dětskými oběťmi války na Ukrajině, odpověděl ruský prezident Vladimir Putin.
Trumpová v pátek informovala, že otevřela komunikační kanál s Putinem a dosáhla navrácení několika ukrajinských dětí k jejich rodinám. Její dopis pro ruského prezidenta mu byl osobně předán během jeho srpnové návštěvy na Aljašce, kde šéf Kremlu jednal s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
"Osm dětí bylo navráceno jejich rodinám během posledních 24 hodin," oznámila rodačka ze Slovinska na pódiu v Bílém domě. Trojice nezletilých se podle jejích slov nacházela v Rusku, kde se měla ocitnout kvůli bojům na frontě. Jedna mladá dívka se vrátila z Ukrajiny do Ruska.
Trumpová zdůraznila, že na navrácení dětí rodinám se podílely obě válčící země. Sama prý obdržela detailní zprávu s identitami či fotografiemi všech dětí. Americká vláda potvrdila veškerá fakta, zmínila.
Podle ukrajinské vlády se v ruských rukou za dobu trvání konfliktu, který vypukl na konci února 2022, neoprávněně ocitlo nejméně 19 500 dětí. Podle vládní databáze se jich zatím vrátilo jen něco málo přes 1600.
Mezinárodní trestní soud předloni kvůli nelegálním deportacím ukrajinských dětí vydal zatykač na Putina a ruskou komisařku pro dětská práva Marii Lvovovou-Bělovovou. Moskva každopádně veškerá obvinění odmítá a tvrdí, že děti naopak ochraňuje.
Související
Melania Trumpová nechce být první dámou. Roli bude zastávat jen okrajově
Bývalá první dáma označila přežití dvou atentátů na Trumpa za zázrak
Melania Trumpová , Vladimír Putin , děti , válka na Ukrajině
Aktuálně se děje
před 17 minutami
Nečekané odhalení. Trumpová si píše s Putinem ohledně války na Ukrajině
před 1 hodinou
Babiš si zve Turka na kobereček. Další kroky je nutné zvážit, řekl lídr ANO
před 1 hodinou
Nové dějství obchodní války. Uvalíme další cla, vyhrožuje Trump Číně
před 2 hodinami
Policie hledá nebezpečného vraha. Utekl z psychiatrické léčebny v Praze
před 3 hodinami
Houby rostou. Experti radí, kde panují nejlepší podmínky
před 4 hodinami
Turkovo vládní angažmá může být ohroženo. Řeší se výroky, které raději smazal
před 5 hodinami
Počasí o víkendu nevybočí z normálu, místy ale bude pršet
včera
Jak bude pokračovat válka na Ukrajině? Expertka nastínila čtyři scénáře
včera
Resorty rozděleny: ANO jich bude mít devět, Motoristé čtyři, SPD tři. Vznikne i jedno nové ministerstvo
včera
Charvát: Babiš ví, co jeho voliči chtějí slyšet. Spolupráce s ODS by byla logická, SPD je pro něj rizikem
včera
Trump navrhl vyloučení Španělska z NATO
včera
Putin hrozí posílením obrany kvůli dodávkám raket Tomahawk Ukrajině
včera
Lotyšsko vystěhuje ze země stovky ruských občanů
včera
Velké stěhování domů. Tisíce vysídlených Palestinců se vracejí na sever Gazy
včera
Nevyhrál mír, ale politika. Bílý dům se bouří za neudělení Nobelovy ceny Trumpovi
včera
První krok k míru: Znamená příměří v Gaze, že je válka u konce?
včera
Začalo příměří v Gaze, Izrael hlásí stažení vojsk
včera
Babiš dnes novou vládu ani jména ministrů neoznámí
včera
Trump Nobelovu cenu za mír nedostal
včera
Na příměří v Pásmu Gazy dohlédnou stovky amerických vojáků
Americká armáda se chystá zřídit koordinační centrum v Izraeli, které má sloužit k podpoře stabilizačních snah v Pásmu Gazy. Jak uvedl americký představitel, Velitelství Spojených států pro Blízký východ (CENTCOM) zakládá Centrum pro civilně-vojenskou koordinaci (CMCC) v Izraeli s cílem podpořit stabilizaci Gazy po oznámení dohody o příměří mezi Hamasem a Izraelem z 8. října. Zároveň bylo sděleno, že USA neplánují vyslat do Gazy žádný vojenský personál.
Zdroj: Libor Novák