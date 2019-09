Koordinátorka naléhavých operací v MSF Natalie Robertsová v prohlášení uvedla, že její organizace usiluje o to, aby byla vakcína vyvíjená americkou firmou Merck dostupná většímu počtu lidí. Toto úsilí ale podle ní komplikují "přísné kontroly dodávek a kritéria, která pro použití vakcín stanovila WHO".

"Při epidemii je čas naprosto zásadní: zdravotnické týmy by měly být schopny rychle zajistit léčbu nebo vakcíny podle situace, jakou na místě zjistí. Naše možnosti ale zásadně omezuje těžko pochopitelný nepružný systém (WHO)," tvrdí Robertsová.

