Agenti kontroverzního amerického úřadu ICE budou dohlížet na průběh zimních olympijských her v Itálii

Libor Novák

27. ledna 2026 11:14

Jednotky ICE
Jednotky ICE Foto: Volné dílo

Agenti amerického Úřadu pro imigraci a cla (ICE) se budou příští měsíc podílet na bezpečnostních operacích Spojených států během zimních olympijských her v Itálii. Mluvčí úřadu v úterý potvrdil, že příslušníci speciální složky Homeland Security Investigations budou spolupracovat s diplomatickou bezpečnostní službou ministerstva zahraničí USA. Jejich hlavním úkolem má být prověřování a zmírňování rizik spojených s nadnárodním organizovaným zločinem, přičemž veškeré operace zůstávají pod italskou jurisdikcí.

Úřad se v prohlášení snažil rozptýlit obavy z povahy svého působení v zahraničí. Zdůraznil, že na italské půdě nebude provádět žádné operace zaměřené na vymáhání imigračních zákonů. Navzdory tomuto ujištění vyvolala zpráva o přítomnosti agentů ICE v Itálii bouřlivou politickou debatu. Tato složka je totiž v posledních týdnech v centru pozornosti kvůli kontroverzním zásahům v amerických městech.

Odpor proti přítomnosti amerických agentů vyjádřil zejména starosta Milána Giuseppe Sala. Ten v rozhlasovém rozhovoru označil agenty za nevítané a v souvislosti s nedávnými událostmi v Minneapolis je označil za „militantní skupinu“. Sala se otevřeně dotázal, zda by italská strana neměla požadavky administrativy prezidenta Donalda Trumpa odmítnout.

Italské úřady na zprávy o zapojení ICE reagovaly nejdříve popíráním a následně snahou o zmírnění významu jejich role. Představitelé regionu Lombardie, kde se část her odehraje, tvrdí, že úkolem agentů bude pouze ochrana americké delegace. Na zahajovací ceremoniál 6. února v Miláně mají dorazit viceprezident JD Vance a ministr zahraničí Marco Rubio, jejichž bezpečnost má být prioritou.

Prezident Lombardie Attilio Fontana uvedl, že půjde o čistě defenzivní roli, ačkoliv později jeho úřad upřesnil, že o přesném počtu a pohybu agentů nemá detailní informace. Tato nejasná komunikace jen přiživuje napětí v zemi, která se připravuje na hostování vrcholné sportovní události pod přísným dohledem.

Debatu v Itálii přiživuje také mezinárodní ohlas na zásahy ICE v Minneapolis, kde během operací proti nelegální imigraci zemřeli dva civilisté, Renee Goodová a Alex Pretti. Tyto incidenty vyvolaly v USA masové protesty a zvýšily nedůvěru vůči metodám, které tato agentura pod vedením Donalda Trumpa používá.

V rámci rozsáhlé imigrační politiky nasadil Trump tisíce agentů ICE do různých amerických měst. Jejich zapojení do bezpečnosti olympijských her v Cortině a Miláně je tak vnímáno jako další krok v rozšiřování vlivu této agentury. Kritici se obávají, že agresivní taktika složek ICE by mohla narušit atmosféru her a vyvolat diplomatické třenice.

Zimní olympijské hry se konají od 6. do 22. února a očekává se, že bezpečnostní opatření budou kvůli napjaté globální situaci rekordní. Italská vláda se snaží ujistit veřejnost, že má situaci plně pod kontrolou a že cizí agenti budou působit pouze v rámci přesně vymezených kompetencí.

včera

Trump nechá zásah agentů v Minneapolisu prověřit. Naznačuje jejich stažení

Ilustrační fotografie.

Život v izolaci a špatné hygieně. Itálie žije kauzou odebrání dětí rodičům

Itálií hýbe případ britsko-australské rodiny, které soud odebral tři děti kvůli životu v izolované a hygienicky nevyhovující usedlosti v lesích Abruzza. Zásah následoval po otravě houbami a šetření sociálních služeb. Rodiče zásadně nesouhlasí a tvrdí, že jsou trestáni za volbu žít mimo systém. Kauza vyvolala politické spory i silnou veřejnou podporu rodiny, o jejímž osudu rozhodnou nadcházející posudky.
Sergej Lavrov

Italský deník odmítl publikovat rozhovor s Lavrovem. Moskva zuří

Mezi ruským ministerstvem zahraničí a italským deníkem Corriere della Sera došlo ke sporu ohledně rozhovoru s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem, který nebyl zveřejněn. Ruská strana to označuje za cenzuru, zatímco vedení italského deníku tvrdí, že Moskva předložila „nezměrný text plný obvinění a propagandistických tezí“ a odmítla novinářský dialog.

