Ajatolláha pomstíme, přislíbil mladší Chameneí spoluobčanům

Írán nadále slibuje odplatu za smrt ajatolláha Alího Chameneího, jenž přišel o život na začátku nynějšího konfliktu mezi Íránem na jedné a USA a Izraelem na druhé straně. V posledních dnech se ostatně objevily informace o přípravě atentátu na amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Nejvyšší íránský duchovní vůdce Modžtaba Chámeneí ve vzkazu zveřejněném po pohřbu otce slíbil odplatu, kterou podle jeho slov "požaduje národ", takže k odvetě "nepochybně musí dojít". "Slibujeme, že pomstíme krev vůdce a všech mučedníků těchto dvou válek," vzkázal Chámeneí.
Americký prezident Donald Trump v uplynulých hodinách pohrozil Íránu úplným zničením, pokud se ho Teherán pokusí zavraždit. Podle Trumpa je asi tisícovka amerických raket namířena na Írán. "A tisíce dalších by ihned následovaly, pokud by se íránská vláda rozhodla naplnit svou hrozbu vyslovenou v mnoha částech světa a provedla by či se pokusila provést atentát na úřadujícího amerického prezidenta, v tomto případě na mě," napsal na Truth Social.
"Rozkazy už jsou dané, americká armáda je připravena, ochotna a schopna během jednoho roku kompletně zdecimovat a zničit všechny íránské oblasti," dodal americký prezident v závěru příspěvku.
Jak informoval prestižní americký deník Wall Street Journal, Izrael měl americkým partnerům předat informace zpravodajských služeb, podle nichž připravuje Teherán nový plán atentátu na prezidenta Trumpa. Šéf Bílého domu si ostatně ve čtvrtek telefonoval s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem.
V sobotu nicméně mají pokračovat jednání mezi Washingtonem a Teheránem. Američané budou požadovat, aby Írán veřejně prohlásil, že Hormuzský průliv je otevřený. Íránci by také měli přislíbit, že nebudou útočit na komerční lodě. Americkou delegaci budou tvořit viceprezident J. D. Vance, ministr zahraničí Marco Rubio, zvláštní vyslanec Steve Witkoff a Jared Kushner.
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Modžtaba Chámeneí , Alí Chameneí (íránský ajatolláh) , Írán
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Zdroj: Jan Hrabě