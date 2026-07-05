Írán pohřbívá zesnulého Alího Chameneího. Modžtaba na obřadech chybí

V Teheránu probíhají oficiální smuteční obřady za zesnulého íránského nejvyššího vůdce Alího Chameneího, které úřady označují za „pohřeb století“. Nedělních ceremonií v komplexu Velké Mosally se zúčastnily tisíce truchlících i nejvyšší představitelé režimu včetně prezidenta Masúda Pezeškijána a šéfa Revolučních gard Ahmada Vahídího.
Smuteční bohoslužbu vedl sedmadevadesátiletý šíitský učenec Džafar Sobhání. Na obřadu byli přítomni tři Chameneího synové, Masúd, Mostafá a Mejsam, avšak jeho nástupce v úřadu nejvyššího vůdce, syn Modžtabá Chameneí, opět chyběl. Jeho absence posiluje spekulace o tom, že byl vážně zraněn při únorovém americko-izraelském náletu, při němž jeho otec zahynul. Spekuluje se také o hrozbách ze strany Izraele, který pohrozil jeho likvidací.
V zemi byl na neděli vyhlášen státní svátek a rakve s tělem ajatolláha i čtyř jeho příbuzných, včetně roční vnučky, byly vystaveny pro veřejnost. Podle odhadů úřadů se očekává, že celotýdenní vzpomínkové akce v Íránu a Iráku přitáhnou 12 až 20 milionů lidí, přičemž jen v Teheránu se počítá s více než desetimilionovou účastí. Kvůli vysokým teplotám dosahujícím 35 stupňů Celsia byli lidé v davu zkrápěni vodní mlhou.
Oficiální agentura IRNA uvedla, že zdravotníci v okolí komplexu ošetřili přes 4 000 lidí, žádná úmrtí v důsledku tlačenic však hlášena nebyla. Mezi shromážděnými lidmi rezonovala protiamerická a protiizraelská rétorika. Dav skandoval hesla požadující smrt amerického prezidenta Donalda Trumpa a izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, přičemž řečníci a básníci na pódiu otevřeně mluvili o odpovědnosti za Trumpovu vraždu a o odplatě za útoky.
Mezi Íránem a oběma státy aktuálně platí křehké příměří. Americký prezident Donald Trump pro server Axios potvrdil, že mírové rozhovory byly kvůli pohřbu na týden přerušeny. Trump se nechal slyšet, že Washington mohl díky koncentraci íránských špiček na jednom místě zlikvidovat celý režim jednou ranou, ale neučinil tak, protože by pak neměl s kým vyjednávat.
Vyjádřil se také skepticky k emocím truchlících s tím, že jde možná o hrané slzy, což přítomní Íránci v rozhovorech pro zahraniční média ostře odmítli s odkazem na věrnost odkazu islámské revoluce. Rakev s tělem Alího Chameneího, který během své dlouhé vlády podporoval militantní skupiny jako Hamás, Hizballáh či Hútíe, bude po pondělním průvodu Teheránem v úterý převezena do Qomu, ve středu do Iráku a ve čtvrtek uložena k finálnímu odpočinku v jeho rodném Mašhadu.
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Zdroj: Libor Novák