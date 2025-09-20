Americká armáda zaútočila v mezinárodních vodách na loď s drogami

Prezident Donald Trump na sociální síti X sdílel informace o třetím náletu americké armády na loď s drogami, při kterém zemřeli tři lidé. Celkem při třech náletech na podezřelé lodě s drogami zemřelo už 17 lidí.
Prezident uvedl, že americká armáda zaútočila na plavidlo v mezinárodních vodách poblíž Jižní a Střední Ameriky. Podle zpravodajských služeb loď převážela nelegální narkotika a měla namířeno do Spojených států.
„Útok zabil tři mužské narkoteroristy na palubě plavidla, které se nacházelo v mezinárodních vodách,“ napsal Trump. Není ale jasné, kdy přesně se útok odehrál. O třetím náletu se prezident zmínil už dříve, když odlétal na státní návštěvu do Velké Británie.
Použití vojenské síly proti údajným převaděčům drog vyvolalo obavy z porušení práv podezřelých. Republikánský senátor Rand Paul Trumpovu administrativu ostře kritizoval po prvním útoku a demokraté požadovali, aby vláda zveřejnila informace, na základě kterých útoky na lodě odůvodnila. Právní experti z obou stran se domnívají, že tyto útoky by mohly být nezákonné.
John Yoo, bývalý úředník ministerstva spravedlnosti za Bushovy administrativy, který po útocích z 11. září vytvořil právní odůvodnění pro „vylepšené vyšetřovací techniky“ vůči podezřelým z terorismu, řekl pro Politico, že Trumpova administrativa nemá dostatečné argumenty, aby mohla považovat podezřelé členy kartelů za nepřátele.
„Nemůžeme za záležitost pro armádu považovat cokoli, co poškozuje zemi. Protože to by mohlo potenciálně zahrnovat každý zločin,“ dodal Yoo.
Donald Trump , Americká armáda (U.S. AIR FORCE)
Podle italských médií se Francie potýká s velkým politickým chaosem. Za necelé dva roky se v zemi vystřídalo pět premiérů, což je stav, který předčí i poválečnou nestabilitu v Itálii. Po předčasných volbách v červenci 2024 navíc francouzský parlament nedokáže vytvořit většinu, která by byla schopna schválit státní rozpočet.
Zdroj: Libor Novák