Americká delegace dorazila na Ukrajinu. Bude jednat o ukončení války s Ruskem

Libor Novák

20. listopadu 2025 11:03

Volodymyr Zelenskyj
Volodymyr Zelenskyj

Vysocí představitelé Pentagonu, vedení tajemníkem americké armády Danem Driscollem, dorazili na Ukrajinu, aby projednali úsilí o ukončení války s Ruskem. Očekává se, že se ve čtvrtek v Kyjevě setkají s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Tato návštěva přichází ve chvíli, kdy se ve středu objevily zprávy o novém návrhu rámcového mírového plánu mezi USA a Ruskem. Ten má údajně požadovat významné ústupky ze strany Ukrajiny, včetně vzdání se stále kontrolovaných území a drastického snížení velikosti její armády.

Ani Washington, ani Moskva tento plán, který vypracovali zvláštní vyslanec prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a ruský zvláštní vyslanec Kirill Dmitrijev, oficiálně nepotvrdily. Přesto americký ministr zahraničí Marco Rubio na síti X naznačil, že dosažení trvalého míru si vyžádá, aby obě strany souhlasily s obtížnými, ale nutnými ústupky. Dodal, že proto budou pokračovat ve vyvíjení potenciálních nápadů pro ukončení války na základě podnětů od obou stran konfliktu.

Šéfka zahraniční politiky EU Kaja Kallasová ve čtvrtek varovala, že jakýkoli plán, který má fungovat, potřebuje podporu Ukrajinců a Evropanů. Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot prohlásil, že Ukrajinci si nepřejí žádnou formu kapitulace. Zprávy o americko-ruském mírovém plánu se objevily v den, kdy ruský raketový a dronový útok zabil nejméně šestadvacet lidí v obytných blocích v západoukrajinském Ternopilu. Prezident Zelenskyj ve čtvrtek potvrdil, že v sutinách je stále pohřešováno dvaadvacet osob.

Zelenskyj byl v době útoku v Turecku. Nepotvrzené ukrajinské zprávy naznačovaly, že jednání s Trumpovým vyslancem byla v Ankaře plánována, ale nakonec byla odvolána. O zmíněném rámcovém plánu nepadla ani zmínka, když Driscoll a jeho tým ve středu večer dorazili do Kyjeva. Mluvčí armády, plukovník David Butler, uvedl pouze to, že tým je zde jménem Trumpovy administrativy na misi s cílem zjistit fakta a projednat snahy o ukončení války.

Driscollův tým je nejvýše postavenou vojenskou skupinou, která navštívila Kyjev od nástupu Trumpa do úřadu. Kromě něj jsou v delegaci náčelník generálního štábu armády generál Randy George, vrchní velitel americké armády v Evropě generál Chris Donahue a vrchní rotmistr armády Michael Weimer. Nejmenovaný ukrajinský představitel pro amerického mediálního partnera BBC uvedl, že rozhovory se zaměří na vojenskou situaci na frontě a také na plány možného příměří. Dodal, že prezidenti Zelenskyj a Trump se už dohodli na zastavení konfliktu podél stávajících linií a existují dohody o poskytnutí bezpečnostních záruk.

Ukrajinský ministr obrany Denys Šmyhal po rozhovorech s americkým tajemníkem armády ve středu napsal, že se zaměřili na další kroky k implementaci historických obranných dohod, kterých dosáhli prezidenti Zelenskyj a Trump. Detaily návrhu osmadvacetibodového plánu Witkoff-Dmitrijev se objevily více než tři týdny po jejich třídenním setkání v Miami na Floridě. Předpokládá se, že evropští ani ukrajinští představitelé se těchto rozhovorů neúčastnili.

Server Axios, Financial Times a Reuters citující zdroje obeznámené s touto záležitostí uvedly, že plány požadují, aby se Kyjev vzdal oblastí Donbasu, které stále kontroluje, výrazně snížil počet ozbrojených sil a přišel o mnohé ze svých zbraní. Zelenskyj opakovaně vyloučil jakékoliv územní ústupky Rusku. Tým Kirilla Dmitrijeva se k těmto zprávám odmítl vyjádřit.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov se snažil zprávy bagatelizovat. Uvedl, že nemají žádné další novinky k tomu, co nazývají „duchem Anchorage“, čímž odkázal na srpnový summit mezi Putinem a Trumpem na Aljašce. Detaily dohod z tohoto setkání nebyly nikdy zveřejněny. Moskva nadále odmítá výzvy Kyjeva a jeho západních spojenců k okamžitému příměří podél frontové linie. Opakuje své požadavky, které Ukrajina považuje za de facto kapitulaci.

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov potvrdil, že předběžné podmínky Moskvy pro mírovou dohodu se nezměnily. Zahrnují postoupení území, tvrdá omezení velikosti ukrajinské armády a neutralitu země. Tyto požadavky Putin stanovil už v roce 2024. Mezitím Bílý dům potvrdil, že zvláštní vyslanec pro Ukrajinu Keith Kellogg opustí svůj post v lednu. Kellogg byl vnímán jako důležitý zastánce Ukrajiny v Bílém domě, v době, kdy se Trump často jevil, že straní Rusku v tomto konfliktu.

před 3 hodinami

