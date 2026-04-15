Americká zahraniční politika se stává noční můrou. Světoví lídři mění strategii, opouští od podlézání Trumpovi

Libor Novák

15. dubna 2026 13:11

Prezident Trump navštívil ministerstvo spravedlnosti
Prezident Trump navštívil ministerstvo spravedlnosti Foto: The White House

Spojené státy se pod vedením Donalda Trumpa pouštějí do jednostranných vojenských akcí, které jejich tradiční spojenci odmítají podpořit. Přestože se lídři Evropy či Asie odmítají do války s Íránem zapojit, zjišťují, že následkům tohoto konfliktu nelze uniknout. Pro mnohé z nich se americká zahraniční politika stává politickou i ekonomickou noční můrou, která ohrožuje jejich vlastní kariéry a stabilitu jejich zemí.

Dříve se světoví lídři snažili Trumpovi nadbíhat a lichotit mu, nyní však podle CNN volí strategii odstupu a otevřené kritiky. Nejde jen o osobní antipatie, ale o tvrdý dopad války na životní úroveň jejich obyvatel. Britský premiér Keir Starmer si postěžoval, že má „plné zuby“ toho, jak Britové platí vyšší účty za energie kvůli Trumpovým krokům. Podobně italská premiérka Giorgia Meloniová, která byla dříve považována za Trumpovu názorovou spojenkyni, označila jeho útoky na papeže Lva XIV. za naprosto nepřijatelné.

Ekonomické varování přišlo i od Mezinárodního měnového fondu (MMF), který upozornil na nepříznivý scénář globálního růstu. Ten by mohl letos klesnout na 2,5 % oproti loňským 3,4 %. Obzvláště citelně to pociťuje Velká Británie, kde byl odhad růstu pro rok 2026 snížen na pouhých 0,8 %. Pro Starmerovu vládu, která slibovala restart ekonomiky, jde o katastrofální vyhlídky.

Podobným potížím čelí i Japonsko, které je životně závislé na dodávkách energie z Blízkého východu. Rostoucí náklady na dopravu tlačí ceny vzhůru a ohrožují mzdovou stabilitu. Japonská premiérka Sanae Takaičiová přitom čelí těmto problémům jen krátce po svém historickém volebním vítězství v únoru letošního roku.

Průzkumy veřejného mínění ukazují, že Trumpova popularita v mnoha spojeneckých zemích klesla pod 35 %. Tento rozpor neohrožuje jen aktuální diplomatické vztahy, ale samotné základy aliancí, které po desetiletí budovaly americkou moc. Trumpův pohled na NATO jako na nástroj pro prosazování jeho vlastních zájmů, nikoliv jako na obrannou alianci, vyvolává u partnerů hlubokou nedůvěru.

Politicky je pro spojenecké lídry prakticky nemožné se k válce s Íránem připojit. Jejich voliči vnímají tento konflikt jako nerozumný a odporující mezinárodnímu právu. Trumpovo znevažování obětí, které spojenci přinesli v operacích po 11. září, antipatie voličů jen prohloubilo. Pro Meloniovou v Itálii, která vede zemi s 40 miliony katolíků, bylo postavení se za papeže jedinou možnou politickou volbou, přestože tím riskovala zničení rok budovaných vztahů s Bílým domem.

Změna nálad se projevila i v Kanadě. Premiér Mark Carney vyhrál volby na jasně protitrumpovské platformě a nedávno posílil svou pozici získáním parlamentní většiny. Carney sází na odpor vůči Trumpovým expanzivním záměrům, i když ví, že ho čekají těžké zkoušky v podobě amerických cel a vyjednávání o obchodních dohodách.

Zajímavý vývoj nastal také v Maďarsku, kde po šestnácti letech padl Viktor Orbán. Přestože za něj Trump a hnutí MAGA bojovali jako za vlastního, maďarští voliči jej poslali do opozice. Tento výsledek může urychlit trend, kdy se i další evropští populisté začnou od Trumpova hnutí distancovat v zájmu vlastního politického přežití.

Paradoxem zůstává, že i když jsou evropští lídři v kritice hlasitější, jejich manévrovací prostor je omezený. Jejich největší slabinou jsou oslabené armády po letech škrtů v obraně. Když si Trump stěžuje, že spojenci neposlali lodě k uvolnění Hormuzského průlivu, naráží na fakt, že mnohé evropské mocnosti už takové mise technicky ani nezvládnou.

Na konci dne tak evropští partneři nemohou riskovat úplný rozchod s USA, i když se k nim veřejně obracejí zády. Čím více však Trump tlačí na jejich vstup do nepopulární války, tím méně politického prostoru jim zbývá k tomu, aby mu v budoucnu pomohli s jejím ukončením.

před 3 hodinami

Trump Orbána po prohraných volbách už nepovažuje za přítele

Související

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump Orbána po prohraných volbách už nepovažuje za přítele

Americký prezident Donald Trump poprvé veřejně okomentoval osobu nového vítěze maďarských voleb Magyara Pétera. Poté, co strana Tisza dosáhla v parlamentních volbách 12. dubna drtivého vítězství se ziskem ústavní většiny, se pozornost upřela na to, jak na tuto zásadní změnu zareaguje Bílý dům, který doposud udržoval velmi nadstandardní vztahy s odcházejícím Viktorem Orbánem.
Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump přitvrdil v kritice proti papeži i NATO

Americký prezident Donald Trump pokračuje v ostrém verbálním střetu s papežem Lvem, který vyvolal jeho nesouhlasný postoj k probíhajícímu válečnému konfliktu v Íránu. Trump využil svou sociální síť Truth Social k tomu, aby své předchozí kritické výpady ještě více zdůraznil. Navzdory tomu, že jeho dřívější útoky na hlavu katolické církve vyvolaly vlnu nevole mezi věřícími i mezinárodními diplomaty, prezident nejeví žádné známky ochoty k omluvě.

Více souvisejících

Donald Trump USA (Spojené státy americké)

Aktuálně se děje

před 39 minutami

Prezident Trump navštívil ministerstvo spravedlnosti

Americká zahraniční politika se stává noční můrou. Světoví lídři mění strategii, opouští od podlézání Trumpovi

Spojené státy se pod vedením Donalda Trumpa pouštějí do jednostranných vojenských akcí, které jejich tradiční spojenci odmítají podpořit. Přestože se lídři Evropy či Asie odmítají do války s Íránem zapojit, zjišťují, že následkům tohoto konfliktu nelze uniknout. Pro mnohé z nich se americká zahraniční politika stává politickou i ekonomickou noční můrou, která ohrožuje jejich vlastní kariéry a stabilitu jejich zemí.

před 1 hodinou

před 2 hodinami

Evropská unie

EU se připravuje na novou éru bez Orbána. Zcela se ho ale prozatím nezbaví

Evropská unie se sice připravuje na novou éru bez Viktora Orbána, ale jeden z jeho výrazných odkazů v Bruselu pravděpodobně zůstane. Maďarský eurokomisař pro zdraví a dobré životní podmínky zvířat Olivér Várhelyi má podle všeho svou pozici jistou, a to i přes nedávnou drtivou porážku hnutí Fidesz v maďarských volbách. Přestože je Várhelyi považován za loajálního spojence odcházejícího premiéra, jeho profesionální pověst technokrata a zavedené unijní tradice mu v tuto chvíli poskytují silnou ochranu.

před 3 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump Orbána po prohraných volbách už nepovažuje za přítele

Americký prezident Donald Trump poprvé veřejně okomentoval osobu nového vítěze maďarských voleb Magyara Pétera. Poté, co strana Tisza dosáhla v parlamentních volbách 12. dubna drtivého vítězství se ziskem ústavní většiny, se pozornost upřela na to, jak na tuto zásadní změnu zareaguje Bílý dům, který doposud udržoval velmi nadstandardní vztahy s odcházejícím Viktorem Orbánem.

před 3 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump přitvrdil v kritice proti papeži i NATO

Americký prezident Donald Trump pokračuje v ostrém verbálním střetu s papežem Lvem, který vyvolal jeho nesouhlasný postoj k probíhajícímu válečnému konfliktu v Íránu. Trump využil svou sociální síť Truth Social k tomu, aby své předchozí kritické výpady ještě více zdůraznil. Navzdory tomu, že jeho dřívější útoky na hlavu katolické církve vyvolaly vlnu nevole mezi věřícími i mezinárodními diplomaty, prezident nejeví žádné známky ochoty k omluvě.

před 4 hodinami

Pavel Telička

Telička: Macinka je pubertální hulvát, ze Zůny a SPD udělal pitomce

Bývalý diplomat a místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička se ostře opřel do současného dění na české politické scéně, přičemž varoval před bující cenzurou. Podle jeho slov dochází k nepřípustné situaci, kdy ministr obrany Jaromír Zůna cenzuruje vrchního velitele ozbrojených sil. Telička v této souvislosti poznamenal, že o práci samotného ministra obrany není příliš slyšet, neboť má zakázáno mluvit s médii a působí spíše jako stínová postava.

před 5 hodinami

Petr Macinka

Macinka zveřejnil „zakázaný“ rozhovor s Pavlem. Že jej nevydalo ministerstvo prý není cenzura

Ministr zahraničních věcí Petr Macinka, zastupující hnutí Motoristé sobě, v noci na středu nečekaně zveřejnil na svém facebookovém profilu videozáznam. Jedná se o rozhovor, který s prezidentem Petrem Pavlem původně pořídila Anežka Vrbicová, mluvčí Kanceláře náčelníka Generálního štábu. Macinka k příspěvku připojil také ostrý komentář zaměřený proti opozičním politikům, novinářům i skupině lidí, kterou označuje jako pražskou kavárnu.

před 6 hodinami

včera

včera

Olympijský hokejový stadion v Miláně

Hokejová trenérka MacLeodová přerušila kariéru. Bude se věnovat léčbě rakoviny prsu

Po nedávných zimních olympijských hrách v Miláně, na kterých s českými hokejovými reprezentantkami došla do čtvrtfinále, trenérka Carla MacLeodová ukončila úspěšnou spolupráci s Českým svazem ledního hokeje. Kromě toho v kanadsko-americké PWHL vedla také klub Ottawa Charge. Nyní si dává od trénování pauzu, aby se mohla věnovat léčbě rakoviny prsu, která ji byla diagnostikována loni v listopadu.

včera

Aktualizováno včera

včera

včera

Oto Klempíř (ministr kultury)

Poplatky skončí, potvrdil Klempíř a představil plán. Opozice avizuje tvrdý boj

Babišova vláda nadále plánuje změnu financování veřejnoprávních médií. Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) v úterý představil mediální novelu, která zruší poplatky. Česká televize i Český rozhlas by měly být od příštího roku financovány ze státního rozpočtu. Sněmovní opozice už ale avizuje, že bude bojovat proti schválení návrhu. 

včera

včera

Péter Magyar

Magyar prozradil, zda chce mluvit s Putinem či Trumpem

Příští maďarský premiér Péter Magyar už od nedělního volebního triumfu mluvil s deseti evropskými lídry. Zdůraznil, že sám od sebe rozhodně nebude volat ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, který je považován za blízkého spojence končícího premiéra Viktora Orbána. Magyar ale zmínil, že by zvedl telefon, pokud by mu Putin zavolal. 

včera

včera

včera

včera

Nebezpečný precedent. OSN reaguje na americkou námořní blokádu

Mezinárodní námořní organizace, která spadá pod OSN, poprvé reagovala na americkou blokádu Hormuzského průlivu. Podle zástupců organizace nemá žádná země na světě právo blokovat lodě v průlivech, které slouží k mezinárodní dopravě. 

Zdroj: Lucie Podzimková

Další zprávy