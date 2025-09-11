Amerika v slzách: Atentát na Charlieho Kirka je útokem na demokracii

Zastřelení Charlieho Kirka je podle CNN tragickou událostí pro celou Ameriku, nejen pro ty, kteří sympatizovali s jeho konzervativními názory. Jedna osudná kulka, která usmrtila třicetiletého otce dvou dětí na utažské univerzitě, totiž nebyla jen útokem na jeho osobu, ale také na samotnou svobodu slova a na demokracii. Ty jsou jedinou obranou před hrozbou politického násilí, které v zemi sílí. Nyní se ukazuje, že politické spory se v Americe změnily v nenávist, která zemi rozděluje.
Charlie Kirk byl zavražděn, když se snažil přesvědčit ostatní o své politické vizi, přičemž využíval právo na pokojné shromažďování a svobodu projevu, které garantuje americká ústava. Odkazoval se na základní pilíře demokracie, které by měly být posvátné, a to zejména na akademické půdě, kde by měla být diskuse samozřejmostí. Guvernér Utahu, Spencer Cox, prohlásil, že jakmile někdo vezme druhému život kvůli jeho názorům, je ohrožen samotný ústavní základ.
Podobně se k události vyjádřil i bývalý prezident George W. Bush, který uvedl, že se musí násilí ze společnosti vykořenit. Uvedl, že byl mladý muž zavražděn za to, že vyjadřoval své politické názory, a to na místě, kde by měla být výměna protichůdných názorů posvátná.
Atentát na Kirka je další z řady politicky motivovaných útoků, které zasáhly Spojené státy v poslední době. Před rokem unikl Donald Trump atentátu jen o vlásek a minulý rok byli zavražděni demokratická zástupkyně Sněmovny reprezentantů z Minnesoty Melissa Hortmanová se svým manželem. Atentát byl označen za "cílený útok" kvůli jejich funkcím. Odborníci se domnívají, že tato událost by mohla podnítit další násilné činy.
Juliette Kayyemová, analytička národní bezpečnosti, uvedla, že politické násilí se v zemi rozšířilo. Je podle ní jedno, zda jde o útoky zleva, či zprava. Místo toho je potřeba, aby národ pochopil, že svobodná společnost existuje jen tehdy, když lidé mohou vstoupit na politickou scénu a vyjadřovat názory, aniž by je to ohrozilo na životě.
O několik hodin po potvrzení Kirkovy smrti politici obou stran vyjádřili upřímnou soustrast, nicméně politická rétorika, která podle mnohých vede k podobným činům, se velmi rychle vrátila do původních kolejí. Republikánská kongresmanka Anna Paulina Luna křičela na demokraty, že "to způsobili oni". Demokratka Alexandria Ocasio-Cortezová naopak apelovala na republikány, aby podpořili zákony o zbraních, které by podobnému násilí zabránily.
Politické násilí v Americe není ničím novým. V minulosti byli zavražděni čtyři prezidenti, několik dalších přežilo střelbu. K atentátu došlo i na reverenda Martina Luthera Kinga Jr. a Roberta F. Kennedyho. Dalšími oběťmi střelby byli demokratická zástupkyně Gabrielle Giffords a republikánský zástupce Steve Scalise. Nedávno byl vážně zraněn manžel bývalé předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové.
Jedním z faktorů, který situaci zhoršuje, je snadná dostupnost střelných zbraní. Dalším je sociální média, kde se snadno šíří extremistické názory a nenávist. Veřejný prostor, o kterém mluvil Bush, je dnes mnohem větší a je snazší jej infikovat extremismem.
Mnoho lidí se domnívá, že osud celé situace bude nyní záviset na tom, jak zareagují republikáni. Velmi důležitá bude reakce Donalda Trumpa, který není znám tím, že by emoce mírnil. V minulosti sám obchodoval s extrémní rétorikou, když například sdílel na sociálních sítích obrázky, které naznačovaly, že se chystá napadnout Chicago. Právě jeho stoupenci se v roce 2021 dopustili útoku na Kapitol, aby zvrátili výsledek prezidentských voleb.
Prezident Trump by mohl snížit napětí. Mohl by například vyzvat ke společné akci, kde by se objevili ve stejném zástupu lídři obou stran, to je však v dnešní době téměř nemožné. Trumpův projev nicméně směřoval k dalšímu zpřísnění zákona a k jeho vlastním autoritativním tendencím. "Má administrativa najde každého, kdo se na této zrůdnosti podílel, a to včetně organizací, které to financovaly a podporovaly," prohlásil prezident.
V roce 1968 Robert F. Kennedy po atentátu na reverenda Kinga prohlásil, že Amerika potřebuje lásku a moudrost, nikoliv nenávist a násilí. Tehdy ho poslechlo jen málo lidí a o dva měsíce později byl sám zavražděn. O několik desítek let později se situace opakuje. Jak uvedl kardiolog Jonathan Reiner, "nemůžeme řešit naše problémy, pokud se nebudeme bavit. A nemůžeme je řešit, pokud se budeme navzájem zabíjet." Znovu se potvrzuje, že je velmi těžké mít naději.
Související
Atentát na Trumpova spojence: Na mítinku v Utahu zastřelili slavného aktivistu Charlieho Kirka
Trump k ruským dronům v Polsku mlčí. Američtí politici ho vyzývají k činům
USA (Spojené státy americké) , Charlie Kirk
Aktuálně se děje
před 49 minutami
Amerika v slzách: Atentát na Charlieho Kirka je útokem na demokracii
před 1 hodinou
Atentát na Trumpova spojence: Na mítinku v Utahu zastřelili slavného aktivistu Charlieho Kirka
před 2 hodinami
Počasí o víkendu: Přiženou se další deště, během dne se ochladí až na 16 stupňů
včera
Izrael den po útoku v Kataru zaútočil v Jemenu. Schůze RB OSN byla odložena
včera
EU navrhne sankce na "extremistické ministry" a zastaví platby Izraeli, oznámila von der Leyenová
včera
Ukrajina: Drony Polsko skutečně napadly, Rusko testuje reakci NATO. Je to tady, prohlásil Trump
včera
Trump bude kvůli ruským dronům mluvit s Nawrockim
včera
Kyjev: Ruská střela, která zasáhla vládní budovu v Kyjevě, obsahovala součástky z USA
včera
Polsko sestřelilo jen čtvrtinu dronů. Výrazně méně než dokáže sestřelovat Ukrajina
včera
Rusové útok drony na Polsko podle analytiků chystali měsíce
včera
NATO spustilo článek 4, potvrdil jeden ze šéfů diplomacie
včera
Kreml k incidentu v Polsku mlčí. Drony letěly z Ukrajiny, řekl ruský diplomat
včera
Polsko žádá o aktivaci článku 4, potvrdil Tusk po incidentu s ruskými drony
včera
Putin nás ohrožuje, shodují se vládní politici v reakci na drony v Polsku. Ozval se i Babiš
včera
Trump k ruským dronům v Polsku mlčí. Američtí politici ho vyzývají k činům
včera
Čtyři mrtví po srážce dvou aut u Dvora Králové. Nehodu vyšetřují kriminalisté
včera
Deštivé počasí si žádá výstrahu. Platí pro většinu území
včera
Kallasová: Ruské drony narušily polský vzdušný prostor úmyslně
včera
"Obrovské množství" ruských dronů v Polsku: Jeden dopadl na dům, podle NATO nešlo o útok
včera
Izrael podnikl v Kataru proti Hamásu letecký útok. Co o něm víme?
Izrael provedl letecký úder v katarské metropoli Dauhá, jehož cílem byli vysoce postavení představitelé hnutí Hamás. K úderu došlo v úterý odpoledne na obytnou budovu. Izraelské obranné síly prohlásily, že útok mířil na osoby „přímo odpovědné za brutální masakr ze 7. října“. Katar označil izraelské chování za „bezohledné“ a porušující mezinárodní právo.
Zdroj: Libor Novák