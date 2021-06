Americká armáda nechala explodovat u své letadlové lodi přes 18 tun výbušniny

USS Gerald Ford je první z nové třídy letadlových lodí americké armády. Již několik let prochází testováním. Jedná se o největší letadlovou loď na světě a z hlediska výtlaku o největší válečné plavidlo v historii lidstva. Americkou armádu přišlo na téměř 13 miliard dolarů (278 miliard korun).

#ICYMI USS Gerald R. Ford @Warship78 completes the 1st explosive event of Full Ship Shock Trials! Continuing the mission #NavyReadiness pic.twitter.com/Tx3w3c7eCm