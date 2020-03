Americké úřady u koronaviru zaváhaly, píše deník New York Times

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Americké federální úřady v počáteční fázi šíření nového koronaviru na domácí půdě nevyužily řadu příležitostí a jejich postup zkomplikoval boj proti nákaze. I nyní po týdnech výhrad směrem k vládním agenturám mají navíc činitelé v ohniscích infekce stále problémy s rozsáhlým testováním potenciálních nakažených. V úterní reportáži to uvedl deník The New York Times (NYT), zatímco se varování dále hromadila a počet potvrzených nakažených ve Spojených státech přesáhl 1000.