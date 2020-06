Během primárek v USA nastal totální chaos. Rostou obavy o volební právo

Uvádí to dnes agentura Reuters či deník The New York Times (NYT) poté, co byly od volebních místností po celém státě hlášeny fronty dlouhé i stovky metrů. Republikánští a demokratičtí politici na sebe navzájem svalovali vinu za komplikace, které přiživily obavy z potlačování volebního práva.

Prezidentské primárky měly už předem dané vítěze, a to šéfa Bílého domu Donalda Trumpa a bývalého viceprezidenta Joea Bidena, některá média se tak více soustředila právě na průběh hlasování. Lokální deník The Atlanta Journal-Constitution (AJC) na dnešní titulní stránce psal o "naprostém kolapsu".

Voliči na mnoha místech ve frontách strávili několik hodin a záběry místních televizních stanic ještě po půlnoci ukazovaly dlouhé zástupy u některých volebních míst v Atlantě. Soudy v několika okresech reagovaly prodloužením doby určené pro volby.

K míře chaosu přispělo více faktorů včetně vysoké účasti, tím nejvýraznějším se ale zdá být nasazení dosud nepoužitých hlasovacích přístrojů. Podle informací NYT na některých místech nové státem pořízené vybavení na začátku hlasovacího dne vůbec nebylo připravené, jinde pak nastaly technické problémy, s nimiž se nedostatečně vyškolení členové volebních komisí vypořádávali jen s obtížemi.

Další příčinou byly obavy ze šíření koronaviru, kvůli nimž se do komisí přihlásilo méně lidí, takže musel být snížen počet volebních místností. Úřady předtím skoro sedmi milionům voličů rozeslaly žádosti o poštovní hlasovací lístek, pozorovatelé nicméně v úterý u volebních místností narazili na mnohé občany, kteří údajně lístky nedostali, přestože o ně požádali.

V důsledku úterních událostí znovu zaznívala tvrzení o cílené snaze diskriminovat část elektorátu ve státě řízeném republikánskými politiky. Někteří lidé od volebních místností kvůli dlouhému čekání odcházeli, aniž by hlasovali.

"Jsme toho svědky konkrétně v černošských komunitách, nikoli těch bělošských. Tohle je úmyslné, je to jejich generálka (republikánů) na listopad," uvedla na twitteru zástupkyně Demokratické strany v americkém Kongresu Alexandria Ocasiová-Cortezová s odkazem na podzimní prezidentské volby.

Republicans don’t want vote by mail bc it chips away at their ability to do exactly this: target and disenfranchise Black voters and people of color.



These scenes are specifically happening in Black communities, not white ones.



This is BY DESIGN,& it’s their test run for Nov ⬇️ https://t.co/YUkgt0JXCt