Máme důkazy, že prezidentské volby v roce 2020 nebyly legitimní, tvrdí šéf FBI. Podle médií je paranoidní

Ředitel FBI Kash Patel vyvolal rozruch tvrzením, že jeho úřad disponuje důkazy potvrzujícími nepravdivost výsledků prezidentských voleb v roce 2020. Patel, který čelí spekulacím o svém brzkém odvolání z funkce, naznačil, že tyto informace hodlá zveřejnit v průběhu tohoto týdne. Podle jeho slov disponuje materiály, které podporují verzi prezidenta Donalda Trumpa o rozsáhlých volebních podvodech.
Svá vyjádření poskytl Patel v nedělním pořadu Sunday Morning Futures na stanici Fox News. V rozhovoru s Marií Bartiromo uvedl, že prezident Trump hovoří pravdivě, když zpochybňuje legitimitu volebního vítězství Joea Bidena. Patel vyzval diváky, aby sledovali dění v následujících dnech, kdy by se podle něj mohly objevit konkrétní skutečnosti.
Tvrzení Donalda Trumpa o zfalšování voleb v listopadu 2020 stála u zrodu hnutí Stop the Steal. Tato rétorika vyvrcholila nepokoji v budově Kapitolu 6. ledna 2021, kdy se příznivci prezidenta pokusili zabránit formálnímu potvrzení výsledků. Ačkoliv právní tým kolem Trumpa v čele s Rudym Giulianim neuspěl u řady soudů, prezident na svém postoji setrvává.
Patelova prohlášení přicházejí v době, kdy se sám nachází pod silným tlakem kvůli nedávnému reportu magazínu The Atlantic. Ten jej vykresluje jako osobu bojující s nadměrnou konzumací alkoholu a paranoiou z možného vyhazovu. Podle článku toto chování porušuje standardy chování v FBI a činí nejvyššího představitele úřadu zranitelným vůči vydírání či vnějšímu ovlivňování.
Ředitel FBI obvinění zveřejněná v profilu magazínu rázně odmítl a na sociální síti X je označil za lži. Oznámil, že hodlá na The Atlantic podat žalobu pro pomluvu, přičemž v rozhovoru pro Fox News vyzval autory článku, aby se střetli u soudu. Novinářka Sarah Fitzpatricková, která za reportáží stojí, si však za svými zjištěními stojí a deklarovala připravenost k právní bitvě.
Kolem Patelovy budoucnosti v úřadu panují v zákulisí Washingtonu čilé spekulace. Podle zdrojů webu The Independent z Bílého domu se o jeho odvolání otevřeně debatuje, přičemž média již spekulují o možných nástupcích. Situaci údajně komplikuje i fakt, že prezident Trump, známý svou abstinencí, měl být obsahem článku o alkoholových excesech svého ředitele FBI rozezlen.
Bílý dům se však oficiálně staví za svého ředitele FBI. Tisková mluvčí Karoline Leavittová prohlásila, že pod vedením Donalda Trumpa a Kashe Patela kriminalita v zemi výrazně poklesla. Zdůraznila, že úřad pod jeho velením úspěšně dostává zločince za mříže a Patel zůstává klíčovým členem týmu zajišťujícího právo a pořádek v zemi.
Související
FBI , Donald Trump , Volby USA , Kash Patel
Aktuálně se děje
před 21 minutami
Máme důkazy, že prezidentské volby v roce 2020 nebyly legitimní, tvrdí šéf FBI. Podle médií je paranoidní
před 1 hodinou
Příměří s Íránem skončí ve středu. Trump očekává obnovení bojů
před 2 hodinami
Evropa svůj jaderný arzenál nerozšíří ani kvůli Rusku, usnesly se státy NATO
před 3 hodinami
Zelenskyj: Putin zvažuje dvě varianty, co dál. Jednou z nich je útok na Pobaltí
před 5 hodinami
Magyar dal prezidentovi Maďarska a předsedovi Ústavního soudu lhůtu na rezignaci
před 5 hodinami
Slováci v referendu rozhodnou o Ficově rentě. Volební období se řešit nebude
před 6 hodinami
„Nepřípustné.“ Macinka si kvůli výhrůžkám předvolal ruského velvyslance
před 7 hodinami
Ministerstvo zveřejnilo nové cenové stropy pro pohonné hmoty na úterý
před 7 hodinami
Magyar plánuje navázat úzkou spolupráci s Tuskem. Nechá si poradit, jak obnovit vztahy s EU
před 8 hodinami
Myanmar zakázal distribuci menstruačních potřeby. Na černém trhu stojí víc než minimální mzda
před 9 hodinami
Timmy je volný. Velryba uvízlá v Německu se dostala na svobodu
před 10 hodinami
BBC: V USA bují znepokojivý trend. Obchodníci sázejí miliony pár minut před zásadním oznámením Trumpa
před 10 hodinami
Japonsko zasáhlo silné zemětřesení. Blíží se vlny tsunami, úřady zahájily evakuaci
před 11 hodinami
Prokáže věk, umožní elektronický podpis. Do roku 2030 bude moci mít digitální identitu každý, plánuje EU
před 12 hodinami
Írán dal Trumpovi košem. Odmítnul další jednání s USA
před 12 hodinami
Ceny ropy po uzavření Hormuzského průlivu opět strmě rostou
před 13 hodinami
Rozsáhlý požár v Brně. Hoří sklad výrobků z plastu, lidé nemají větrat
před 13 hodinami
Příměří se hroutí. USA zadržely íránský tanker, Teherán poslal na americká vojenská plavidla drony
před 15 hodinami
Počasí bude jako na houpačce, naznačuje předpověď na tento týden
včera
StarDance nevynechá ani tentokrát. Prágr je posledním potvrzeným účastníkem
