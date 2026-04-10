Češi se podíleli na mezinárodní operaci proti útočníkům s vazbami na Rusko

Jan Hrabě

10. dubna 2026 19:37

Ilustrační fotografie. Foto: Pixabay

Jedna z českých zpravodajských služeb se zapojila do rozsáhlé březnové mezinárodní operace v kyberprostoru proti útočníkům s vazbami na Rusko. Akci šéfovala americká FBI. 

Vojenské zpravodajství zmínilo, že se v rámci svých úkolů podílí na zajišťování obrany Česka v kybernetickém prostoru. K naplnění tohoto poslání provádí v souladu s platnou legislativou řadu opatření. Jednou z možností je i aktivní zásah v kyberprostoru. 

V průběhu března se česká zpravodajská služba zapojila do mezinárodní operace Masquerade pod vedením americké FBI. Během akce se provedla opatření proti globální infrastruktuře kompromitovaných síťových zařízení zneužívaných aktérem APT28 (též známým jako Fancy Bear, Forest Blizzard či Sofacy Group), který je spojován s ruskou vojenskou zpravodajskou službou GRU. 

"VZ provedlo aktivní zásah spočívající v úpravě nastavení části globálně zneužívané infrastruktury a zabezpečení potenciálně zneužitelných zařízení na území České republiky. Kompromitovaná zařízení byla APT28 zneužívána ke sběru strategicky významných informací proti vojenským a vládním cílům v České republice i v zahraničí, včetně našich spojenců v NATO a EU," uvedla služba v tiskové zprávě. 

Jak zmínila, útočníci dnes ke svým operacím ve velké míře nevyužívají vlastní infrastrukturu, ale tisíce běžných zařízení po celém světě. Může jít o domácí routery, chytré kamery či firemní počítače. Přístroje dohromady tvoří globální síť, skrze kterou útočník skrývá svou totožnost, přeposílá provoz nebo odposlouchává komunikaci napadených institucí. 

"Právě proto nestačí blokovat jednotlivé útoky. Vysoce pokročilé skupiny, jako ruská APT28 nebo čínská APT31, jsou schopny se během hodin přizpůsobit – pokud je zneškodněn jediný uzel, přepnou na jiný. Efektivní obrana proto musí zasáhnout celou infrastrukturu najednou, a to dříve, než útočník stihne reagovat. Jde o závod s časem, kde každý kompromitovaný přístroj prodlužuje útočníkovu životnost a stěžuje jeho odhalení," dodala služba. 

2. dubna 2026 13:22

Policie přichystala velikonoční opatření. Jde o prevenci, zdůraznila

Hackeři, ilustrační foto

Severokorejští hackeři zřejmě pronikli do softwaru, který využívají tisíce společností

Severokorejští hackeři pravděpodobně pronikli do softwarového balíčku, který využívají tisíce amerických společností. Podle bezpečnostních expertů jde o rozsáhlý útok na dodavatelský řetězec, jehož následky se mohou odstraňovat i několik měsíců. Odborníci, kteří na incident reagují, předpokládají, že cílem této dlouhodobé kampaně je krádež kryptoměn. Peníze získané tímto způsobem severokorejský režim často využívá k financování svých jaderných a raketových programů.
Ilustrační fotografie.

Podvodníci mají novou metodu, upozornila ČSSZ

V Česku je důležité si neustále dávat pozor na podvodníky. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) zaznamenala další pokusy o získání osobních údajů klientů prostřednictvím falešných e-mailů. Podvodníci se vydávají za pracovníky úřadu a nabádají klienty k reakci pod záminkou získání finančních prostředků.

