Češi se podíleli na mezinárodní operaci proti útočníkům s vazbami na Rusko

Jedna z českých zpravodajských služeb se zapojila do rozsáhlé březnové mezinárodní operace v kyberprostoru proti útočníkům s vazbami na Rusko. Akci šéfovala americká FBI.
Vojenské zpravodajství zmínilo, že se v rámci svých úkolů podílí na zajišťování obrany Česka v kybernetickém prostoru. K naplnění tohoto poslání provádí v souladu s platnou legislativou řadu opatření. Jednou z možností je i aktivní zásah v kyberprostoru.
V průběhu března se česká zpravodajská služba zapojila do mezinárodní operace Masquerade pod vedením americké FBI. Během akce se provedla opatření proti globální infrastruktuře kompromitovaných síťových zařízení zneužívaných aktérem APT28 (též známým jako Fancy Bear, Forest Blizzard či Sofacy Group), který je spojován s ruskou vojenskou zpravodajskou službou GRU.
"VZ provedlo aktivní zásah spočívající v úpravě nastavení části globálně zneužívané infrastruktury a zabezpečení potenciálně zneužitelných zařízení na území České republiky. Kompromitovaná zařízení byla APT28 zneužívána ke sběru strategicky významných informací proti vojenským a vládním cílům v České republice i v zahraničí, včetně našich spojenců v NATO a EU," uvedla služba v tiskové zprávě.
Jak zmínila, útočníci dnes ke svým operacím ve velké míře nevyužívají vlastní infrastrukturu, ale tisíce běžných zařízení po celém světě. Může jít o domácí routery, chytré kamery či firemní počítače. Přístroje dohromady tvoří globální síť, skrze kterou útočník skrývá svou totožnost, přeposílá provoz nebo odposlouchává komunikaci napadených institucí.
"Právě proto nestačí blokovat jednotlivé útoky. Vysoce pokročilé skupiny, jako ruská APT28 nebo čínská APT31, jsou schopny se během hodin přizpůsobit – pokud je zneškodněn jediný uzel, přepnou na jiný. Efektivní obrana proto musí zasáhnout celou infrastrukturu najednou, a to dříve, než útočník stihne reagovat. Jde o závod s časem, kde každý kompromitovaný přístroj prodlužuje útočníkovu životnost a stěžuje jeho odhalení," dodala služba.
