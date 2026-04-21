Aplikace na ověřování věku stála EU sto milionů. Za dvě minuty byla prolomena

Libor Novák

21. dubna 2026 12:07

Ilustrační foto Foto: Pixabay

Evropská unie představila novou mobilní aplikaci určenou k ověřování věku uživatelů online, která se však krátce po uvedení setkala s ostrou kritikou. Bezpečnostní experti okamžitě odhalili závažné nedostatky v zabezpečení kódu této aplikace. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová přitom nástroj prezentovala jako technicky připravený a otevřený veřejné kontrole.

Odborníci na kybernetickou bezpečnost se ihned po zveřejnění zdrojového kódu na platformě GitHub pustili do jeho analýzy. Jejich nálezy naznačují, že design aplikace obsahuje několik problematických míst. Tato situace se pro Brusel rychle stává komunikačním fiaskem, které vyvolává otázky o celkové připravenosti unijních digitálních projektů.

Konzultant v oblasti bezpečnosti Paul Moore publikoval příspěvek na síti X, ve kterém tvrdil, že se mu podařilo aplikaci napadnout během méně než dvou minut. Podle jeho zjištění aplikace ukládala citlivá data přímo do telefonu uživatele, aniž by je dostatečně chránila. Tato zranitelnost podle něj umožňuje útočníkovi snadno převzít kontrolu nad uživatelským profilem.

Známý francouzský hacker Baptiste Robert podle webu Politico tyto bezpečnostní nedostatky potvrdil a upozornil na možnost obejít biometrické ověřování. Uživatelé by se tak mohli vyhnout zadávání PIN kódu nebo použití zabezpečení typu Touch ID pro přístup k aplikaci. Tento nedostatek fakticky znemožňuje spolehlivé ověření identity majitele telefonu.

Kryptografický výzkumník Olivier Blazy, který působí ve francouzské pracovní skupině pro digitální identitu, ilustroval rizika na praktickém příkladu. Pokud si dospělý uživatel aplikaci stáhne a prokáže svou plnoletost, kdokoli jiný s přístupem k jeho telefonu může aplikaci otevřít a využít ji jako důkaz vlastního věku. To podkopává základní smysl ověřovacího nástroje.

Evropská komise se navzdory kritice snažila stát za svým tvrzením, že je aplikace technicky hotová. Hlavní mluvčí Paula Pinho připustila, že nástroj může být neustále vylepšován. Digitální mluvčí Thomas Regnier později doplnil, že verze, o které hovoří jako o finální, je vlastně stále jen demo verzí.

Komise následně upřesnila, že hackeři testovali pouze dřívější demo verzi určenou pro vývojové účely, a nikoliv finální produkt. Úřad tvrdí, že zjištěné zranitelnosti již byly opraveny. Experti, včetně Moora a Blazyho, však oponují, že své testy prováděli na nejnovější dostupné verzi kódu zveřejněné online.

Blazy ocenil, že kód je otevřený pro odbornou komunitu, ale vytkl mu nesplnění standardů kybernetické bezpečnosti pro takto důležitý nástroj. Podle něj existovaly obavy, že Komise projekt uspěchala, aby ho uvedla bez ohledu na bezpečnostní rizika. Takový postup by mohl v budoucnu narušit důvěru občanů v podobné systémy digitální identity.

Kolem aplikace se rozhořel širší spor o to, jakým způsobem regulovat přístup k obsahu na internetu. Francouzský prezident Emmanuel Macron uspořádal videokonferenci s evropskými lídry, včetně von der Leyenové, Giorgii Meloniové, Pedra Sáncheze či Friedricha Merze. Cílem byla diskuse o ochraně dětí na sociálních sítích, což je téma, které vyvolává politický tlak na rychlá řešení.

Na vývoji aplikace, pro kterou Komise v roce 2024 vypsala tendr v hodnotě 4 milionů eur (100 milionů korun), pracovaly společnosti Scytáles a Deutsche Telekom. Systém má umožnit ověření věku prostřednictvím pasu, občanského průkazu nebo bankovních údajů. Služba využívá metodu takzvaného důkazu s nulovými znalostmi, aby při ověření minimalizovala sdílení osobních údajů.

Mnozí odborníci však varují, že technologie pro ověřování věku s odpovídající ochranou soukromí ještě není dostatečně připravena. Více než 400 expertů zaslalo Evropské komisi otevřený dopis s výzvou k moratoriu na nasazení těchto technologií. Požadují, aby se nejprve vyjasnila technická proveditelnost a možné negativní dopady na práva uživatelů.

Kritika zaznívá i z řad zákonodárců, kteří varují před uspěchaným procesem pod politickým tlakem. Podle některých politiků se Brusel snaží prosadit centralizovaný nástroj, který představuje obrovské riziko pro soukromí občanů. Objevují se dokonce varování, že takové kroky mohou vést ke vzniku internetu v evropském prostoru, který bude připomínat modely dohledu známé z jiných částí světa.

EU se raduje. Po odstranění maďarské překážky nic nebrání v masivní půjčce Ukrajině

Péter Magyar

Magyar plánuje navázat úzkou spolupráci s Tuskem. Nechá si poradit, jak obnovit vztahy s EU

Nově zvolený maďarský premiér Péter Magyar plánuje navázat úzkou spolupráci s polským předsedou vlády Donaldem Tuskem. Cílem tohoto partnerství je využít polských zkušeností s obnovou vztahů s Evropskou unií po letech vlády, která byla označována za neliberální. Oba politici, kteří se řadí ke středopravicovému a proevropskému proudu, stojí před podobným úkolem, jímž je náprava právního státu a fungování státních institucí po období demokratického úpadku a četných konfliktů s Bruselem.

Donald Trump přijal Volodymyra Zelenského v rezidenci Mar-a-lago. (28.12.2025)

Už nejsou spolehlivý spojenec. Ukrajina definitivně odepsala USA, Zelenskyj zásadně mění rétoriku

Více než rok, od doby, kdy se Donald Trump vrátil do Bílého domu, se Ukrajina veřejně snažila získat jeho přízeň a udržet naději na spolupráci. Navzdory tomu, že americký prezident opakovaně projevoval sympatie k Vladimiru Putinovi a zastavil vojenskou pomoc Kyjevu, ukrajinské vedení dlouho volilo opatrnou strategii. Zelenskyj se účastnil Trumpových mírových jednání, která však byla jednostranně zaměřená na ústupky ve prospěch Ruska. Kyjev dokonce přistoupil na dohody o nerostných surovinách a nešetřil chválou na adresu amerického prezidenta v naději, že si tím zajistí jeho podporu.

Castillo de la Fuerza v Havaně, autor: Angelo Lucia

Kuba tajně jedná s USA. Zmítá se v hluboké krizi

Vysoký kubánský diplomat v pondělí podle France24 potvrdil, že se v Havaně nedávno uskutečnila jednání mezi delegacemi Kuby a Spojených států. Ostrovní stát se aktuálně potýká s hlubokou krizí, kterou vyvolal nátlak administrativy prezidenta Donalda Trumpa. Alejandro Garcia, zástupce ředitele odboru pro kubánsko-americké vztahy na ministerstvu zahraničí, tuto informaci sdělil stranickému deníku Granma.

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

CNN: Příměří s Íránem se zhroutilo kvůli Trumpovi. Jeho chování vadí i lidem kolem něj

Spojené státy a Írán byly o víkendu blízko dohodě, která by ukončila sedmitýdenní konflikt. Situaci však podle CNN zkomplikoval prezident USA Donald Trump, který začal o vyjednávání veřejně psát na sociálních sítích. Navzdory varováním svého týmu tak zahájil komunikaci prostřednictvím médií, zatímco jej pákistánští prostředníci informovali o probíhajících rozhovorech v Teheránu.

Jaro v Praze

Počasí o víkendu: Čeká nás teplá sobota, v neděli se ochladí

Příští víkend přinese v České republice proměnlivé počasí, které se bude postupně ochlazovat. Zatímco sobota nabídne relativně příjemné teploty a převážně polojasnou oblohu, od neděle se ráz počasí změní a přinese oblačné až zatažené nebe s přeháňkami, které budou ve vyšších polohách sněhové.

Kash Patel

Máme důkazy, že prezidentské volby v roce 2020 nebyly legitimní, tvrdí šéf FBI. Podle médií je paranoidní

Ředitel FBI Kash Patel vyvolal rozruch tvrzením, že jeho úřad disponuje důkazy potvrzujícími nepravdivost výsledků prezidentských voleb v roce 2020. Patel, který čelí spekulacím o svém brzkém odvolání z funkce, naznačil, že tyto informace hodlá zveřejnit v průběhu tohoto týdne. Podle jeho slov disponuje materiály, které podporují verzi prezidenta Donalda Trumpa o rozsáhlých volebních podvodech.

Donald Trump

Příměří s Íránem skončí ve středu. Trump očekává obnovení bojů

Prezident Donald Trump oznámil, že současné příměří s Íránem skončí ve středu večer washingtonského času. V telefonickém rozhovoru pro agenturu Bloomberg uvedl, že považuje za velmi nepravděpodobné, že by platnost dohody dále prodlužoval, pokud se do té doby nepodaří uzavřít finální dohodu. Původně mělo příměří trvat dva týdny a začalo platit 7. dubna.

NATO

Evropa svůj jaderný arzenál nerozšíří ani kvůli Rusku, usnesly se státy NATO

Členské státy NATO znovu vyjádřily svou podporu Smlouvě o nešíření jaderných zbraní (NPT). Aliance tak učinila v reakci na rostoucí tlak, kterému je v současné době kontrola jaderného zbrojení vystavena. Podle diplomatických zdrojů webu Politico schválili velvyslanci všech 32 členských zemí oficiální prohlášení, které potvrzuje závazek k těmto mezinárodním dohodám.

Volodymyr Zelenskyj

Zelenskyj: Putin zvažuje dvě varianty, co dál. Jednou z nich je útok na Pobaltí

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj varuje, že pokud se Rusko rozhodne pro rozsáhlou ofenzívu na frontě, bude k tomu muset přistoupit k další vlně mobilizace. Podle hlavy státu Vladimir Putin aktuálně zvažuje dvě varianty dalšího postupu. První z nich představuje opakování velkého útoku přímo na Ukrajinu. Druhou možností je podle prezidenta pokus o úder s menšími náklady a vynaloženým úsilím, který by se zaměřil na jiné cíle.

Péter Magyar

Magyar dal prezidentovi Maďarska a předsedovi Ústavního soudu lhůtu na rezignaci

Péter Magyar, předseda strany Tisza, po zasedání své parlamentní frakce oficiálně oznámil jména budoucích členů své vlády. Celkem představil sedm kandidátů na ministerské posty, přičemž celkový počet ministerstev v budoucí vládní struktuře by měl dosáhnout šestnácti. Tento krok vnímá jako nezbytný základ pro zahájení práce nového kabinetu, který má vzejít z výsledků voleb.

Robert Fico

Slováci v referendu rozhodnou o Ficově rentě. Volební období se řešit nebude

Slovenský prezident Peter Pellegrini oficiálně vyhlásil konání celostátního referenda na 4. července. Občané se v něm budou vyjadřovat ke dvěma otázkám, které se týkají zrušení doživotní renty pro ústavní činitele a obnovy Úřadu speciální prokuratury spolu s Národní kriminální agenturou. Iniciátorem petiční akce, která předcházela vyhlášení tohoto hlasování, byla mimoparlamentní strana Demokrati.

Ministr zahraničních věcí Petr Macinka

„Nepřípustné.“ Macinka si kvůli výhrůžkám předvolal ruského velvyslance

Ministr zahraničních věcí a místopředseda vlády Petr Macinka si nechal předvolat ruského velvyslance Alexandra Zmejevského. Důvodem tohoto diplomatického kroku byly nedávné výroky ruského ministerstva obrany a následný komentář místopředsedy Rady bezpečnosti Dmitrije Medveděva. Ti totiž označili vybrané české společnosti za možné terče ruských útoků.

Čerpací stanice

Ministerstvo zveřejnilo nové cenové stropy pro pohonné hmoty na úterý

Ministerstvo financí zveřejnilo nové cenové stropy pro pohonné hmoty platné od úterý. Maximální cena benzinu byla stanovena na 40,64 koruny za litr, zatímco nafta nesmí překročit 40,86 koruny za litr. Oproti předchozímu období, kdy stropy činily 41,33 koruny u benzinu a 43,13 koruny u nafty, jde o snížení. U benzinu je pokles mírný, zatímco u nafty došlo k výraznějšímu zlevnění o 2,27 koruny za litr.

Barma, ilustrační foto

Myanmar zakázal distribuci menstruačních potřeby. Na černém trhu stojí víc než minimální mzda

Vojenský režim v Myanmaru rozšiřuje plošný zákaz distribuce menstruačních potřeb. Podle místních aktivistů armáda tvrdí, že odpůrci režimu využívají tyto produkty pro účely první pomoci nebo jako výstelku do obuvi, aby absorbovaly pot a krev. Země se nachází v občanské válce od roku 2021, kdy armáda svrhla demokratickou vládu a zahájila násilné represe vůči disidentům.

Velryba uvízla na mělčině na pobřeží Baltského moře

Timmy je volný. Velryba uvízlá v Německu se dostala na svobodu

Plejtvák dlouhoploutvý, kterému veřejnost začala přezdívat Timmy, je opět volný. Poté, co před několika týdny opětovně uvízl, se v pondělí ráno podařilo tomuto mořskému savci znovu vyrazit na cestu. Jeho osud poutá v Německu značnou pozornost, přičemž některé televizní stanice dokonce zřídily nepřetržité videopřenosy, aby sledovaly jeho strastiplnou cestu zálivem Wismar v Baltském moři, kde se zvíře poprvé objevilo koncem března.

Japonsko zasáhlo silné zemětřesení. Blíží se vlny tsunami, úřady zahájily evakuaci

Silné zemětřesení o síle 7,5 stupně zasáhlo oblast u pobřeží regionu Sanriku v hloubce deseti kilometrů. Veřejnoprávní stanice NHK potvrdila, že vlny tsunami již byly zaznamenány přibližně 50 kilometrů od pobřeží prefektury Aomori. Otřesy byly patrné stovky kilometrů od epicentra, a to včetně hlavního města Tokia.

