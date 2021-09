Biden vyzval miliony Američanů, aby se nechali přeočkovat vakcínou od Pfizeru

Po dnešním rozhodnutí Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) mají v USA na posilovací dávku nárok vedle seniorů a chronicky nemocných také pracovníci ve zdravotnictví nebo učitelé.

Přeočkování uvedenou vakcínou dostalo ve středu zelenou od Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), který jej schválil pro vybrané skupiny včetně osob starších 64 let. Odborná komise CDC ve čtvrtek odhlasovala, že mají být kromě seniorů bráni jako ohrožení jedinci už jen dospělí lidé s dlouhodobými zdravotními potížemi, jako je třeba cukrovka. Přeočkovávání zdravotníků či učitelů při hlasování neprošlo.

Šéfka CDC Rochelle Walenská se dnes ovšem přiklonila k názoru FDA a schválila doporučení, do kterého jsou zahrnuti i všichni dospělí lidé žijící nebo pracující v prostředí, kde existuje značné riziko kontaktu s koronavirovou nákazou. Walenská se nemusela držet stanovisek svého poradního panelu, deník The New York Times nicméně její rozhodnutí odklonit se od nich označil za velmi neobvyklé.

I tak jsou ale nová pravidla přísnější oproti původnímu vládnímu plánu, který počítal s plošným přeočkováváním Američanů očkovaných dvoudávkovými vakcínami od Pfizer/BioNTech nebo firmy Moderna. Odborná veřejnost je v této otázce rozdělená a podle agentury Reuters někteří experti včetně lidí z FDA a Světové zdravotnické organizace (WHO) zatím nevidí jako dostatečně vědecky podložené snahy podávat třetí dávky komukoli jinému než seniorům.

V USA se mají lidem aplikovat s minimálně šestiměsíčním odstupem od druhé dávky. Prezident Biden na dnešním brífinku řekl, že posilovací dávky vakcíny od Pfizeru může okamžitě dostat 20 milionů Američanů. Celkem je prý v zemi 60 milionů kandidátů.

"Můj dnešní vzkaz je následující: Jestli jste dostali vakcínu Pfizeru, jestli jste ji dostali v lednu, únoru, březnu letošního roku a je vám přes 65 let, nechte se přeočkovat," řekl Biden a zavtipkoval o tom, že do této kategorie také patří. "Žerty stranou, nechám se přeočkovat. Nejsem si jistý, kdy přesně to udělám. Co nejdřív, jak to půjde," dodal.

Šéf Bílého domu zároveň připomenul, že v USA je stále přes 70 milionů lidí, kteří nedostali ani jednu dávku některé z covidových vakcín. "Za odmítání vakcinace jsme zaplatili všichni," prohlásil. V USA je z přibližně 330 milionů obyvatel plně naočkovaných 55 procent a země aktuálně prožívá nejčernější období za posledních šest měsíců, s více než 2000 úmrtí připisovaných covidu-19 denně.