New York se přidal ke státům, které upouští od povinného nošení roušek

New York se tak přidal k několika dalším státům s demokratickým vedením, které tento týden za zlepšující se epidemické situace ohlásily odklon od nařizování roušek na veřejných místech.

Vlnu oznámení týkajících se rozvolňování pravidel odstartoval v pondělí guvernér New Jersey Phil Murphy, když uvedl, že od druhého březnového týdne už jeho vláda nebude vyžadovat zakrývání dýchacích cest od pracovníků škol a žáků. "Do několika hodin přistoupili ke stažení některých nařízení o rouškách demokratičtí guvernéři v Kalifornii, Connecticutu, Delaware a Oregonu a další státy a města naznačily, že jejich nařízení by mohla brzy skončit," shrnuje deník The New York Times.

Dnes se nejdříve přidal stát Massachusetts, kde povinnost nosit roušky na školách vyprší s koncem měsíce, následně potvrdila spekulace médií guvernérka Hochulová. Ve čtvrtek nechá vypršet opatření, podle kterého musí podniky požadovat od návštěvníků doklad o vakcinaci nebo nošení roušky. Hochulová zároveň prozatím ponechává v platnosti nařízení týkající se škol a roušky v New Yorku zůstanou povinné i ve zdravotnických zařízeních a veřejné dopravě, podotýká agentura Reuters.

Změny v opatřeních přichází v momentě, kdy napříč Spojenými státy ustupuje epidemická vlna způsobená koronavirovou variantou omikron, která vyhnala počty nákaz i hospitalizací na rekordní hodnoty. Průměrné přírůstky infekcí spadly od poloviny ledna ze zhruba 800.000 na méně než 250.000 a bilance hospitalizací s koronavirem se letos poprvé dostává pod 100.000. Poradce Bílého domu pro boj proti koronaviru Anthony Fauci v úterním rozhovoru s listem Financial Times řekl, že USA opouští "plnohodnotnou pandemickou fázi covidu-19".

Šéfka Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) Rochelle Walenská nicméně dnes uvedla, že "velká část země" je stále klasifikována jako území s vysokým přenosem koronaviru, kde agentura doporučuje zakrývání dýchacích cest ve vnitřních prostorách. Na otázku, zda se obyvatelé mají řídit stanoviskem CDC nebo požadavky guvernérů, odpověděla, že jde o lokální rozhodnutí.

S ohlášeným koncem státních nařízení o rouškách na školách zodpovědnost v této věci přechází zpět na lokální lídry, všímá si v dnešním článku agentura AP, která připomíná, o jak výbušné téma v USA jde. "Otázka roušek na školách byla na mnoha místech země tak kontroverzní, že zasedání školních rad končila překřikováním i zatýkáním, ředitelé se potýkali s demonstracemi u svých domů a kandidáti na obou stranách sporu usilovali o posty ve školních radách ve snaze utvářet opatření," píše AP.