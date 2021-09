New York si pietou i minutou ticha připomíná 20. výročí od 11. září

Obřad zahájilo rozvinutí americké státní vlajky za doprovodu hymny USA, po němž následovala minuta ticha ve chvíli, kdy před 20 lety první letadlo narazilo do severní věže WTC.

Dlouhé minuty pak zněla jména obětí, jejich předčítání je tradiční součástí vzpomínkového dne. V 9:03 místního času, kdy před dvaceti lety druhý unesený letoun zasáhl jižní věž, zazněly na Ground Zero dva údery zvonu, po kterých následovala další minuta ticha za zemřelé. Výčet jmen obětí přerušilo hudební vystoupení zpěváka Bruce Springsteena s písní I'll see you in my dreams (Uvidím tě ve svých snech).

Prezidenta Bidena na akci doprovodila první dáma Jill Bidenová. K jeho předchůdcům Obamovi a Clintonovi se rovněž připojili jejich manželky Michelle Obamová a Hillary Clintonová

Další vzpomínkové akce se konají v Pentagonu nedaleko Washingtonu, kam před 20 lety narazilo třetí unesené letadlo pilotované islamistickými teroristy a u obce Shanksville v Pensylvánii, poblíž které se zřítil čtvrtý letoun po souboji pasažérů s teroristy. Při útocích, které zosnoval saúdskoarabský miliardář Usáma bin Ládin a teroristická organizace Al-Káida, zahynulo 2977 lidí.