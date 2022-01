Počty nově nakažených v USA přestaly narůstat

Země aktuálně registruje asi 800.000 nákaz za den a podle NYT už vlna epidemie polevuje na severovýchodě, který byl zasažen dříve než jiné regiony. Šéf úřadu pro veřejné zdraví nicméně varoval, že USA ještě nejsou z nejhoršího venku.

Počty nákaz zůstávají extrémně vysoké napříč americkým územím a nemocnice v mnoha státech zvládají příliv pacientů jen díky mimořádným opatřením včetně mobilizace národních gard. Počet lůžek obsazených pacienty s koronavirem je na rekordní úrovni těsně nad 155.000, z toho skoro 26.000 lidí leží na jednotkách intenzivní péče. Počet úmrtí spojených s covidem-19 od začátku pandemie dosáhl téměř 850.000 a aktuálně každý den stoupá skoro o 2000, uvádí NYT.

Hromadí se nicméně signály, že epidemická vlna poháněná koronavirovou variantou omikron by mohla brzy polevit. V některých částech USA už přírůstky infekcí klesají, jako například ve státech New Jersey a New York a v hlavním městě Washingtonu. Na celém severovýchodě podle NYT minulý týden incidence klesla ze 300 nových případů na 100.000 obyvatel na 248.

Nový rozmach epidemie začal ke konci podzimu a nabral spád v polovině prosince. Přírůstky záhy překonaly maximum z loňské zimní vlny a vyšplhaly až na více než trojnásobek tehdejšího rekordu. Podle NYT i JHU se nárůst minulý týden alespoň prozatím zastavil na hodnotě přibližně 807.000 infekcí na den.

Šéf federálního úřadu pro veřejné zdraví Vivek Murthy v neděli v televizním rozhovoru uznal "dobré zprávy" v podobě vývoje infekcí na severovýchodě, avšak varoval, že celé USA ještě nejsou za vrcholem epidemické vlny. "Výzva spočívá v tom, že celá země nepostupuje stejným tempem," řekl ve vysílání CNN. "Příštích několik týdnů bude náročných," dodal.

Děkan fakulty veřejného zdraví na Brownově univerzitě Ashish Jha zase vyjádřil obavy ohledně situace ve zdravotnictví, do níž se nákazy promítají s jistým zpožděním. "Teď registrujeme asi 150.000 lidí v nemocnicích s covidem. To je víc, než jsme kdy měli. Očekávám, že ta čísla výrazně narostou," řekl televizi Fox News.