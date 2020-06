Spojené státy podle NYT dospěly před měsíci k přesvědčení, že jednotka ruské vojenské tajné služby, která byla spojená s pokusy o atentát a s jinými tajnými operacemi v Evropě, jejichž cílem bylo destabilizovat Západ nebo se pomstít přeběhlíkům, loni skrytě nabídla odměny za úspěšné útoky proti koaličním silám. Podle zdrojů deníku se předpokládá, že islámští bojovníci nebo ozbrojené zločinecké skupiny, které na ně mají těsné vazby, získali za odměnu peníze. List k tomu poznamenal, že v roce 2019 bylo v Afghánistánu zabito 20 Američanů, není ale jasné, která zabití mohla s tímto podezřením souviset.

S uvedenými zpravodajskými informacemi byl seznámen prezident Trump a o problému koncem března diskutovala Národní bezpečnostní rada Bílého domu při meziresortním zasedání, uvedl NYT.

"Nikdo mě, viceprezidenta (Mikea) Pence ani personálního šéfa Bílého domu Marka Meadowse neinformoval o takzvaných útocích Rusů na naše jednotky v Afghánistánu, jak o tom podle 'anonymního zdroje' informoval lživý The New York Times," napsal dnes na twitteru Trump. "Každý to popírá a navíc na nás ani nebylo mnoho útoků," dodal.

...Nobody’s been tougher on Russia than the Trump Administration. With Corrupt Joe Biden & Obama, Russia had a field day, taking over important parts of Ukraine - Where’s Hunter? Probably just another phony Times hit job, just like their failed Russia Hoax. Who is their “source”?