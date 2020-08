Soberana 01: Kuba vyvíjí vlastní vakcínu proti covidu-19, začaly klinické testy

V této fázi, která potrvá do konce října, má být kubánská vakcína testována na asi 700 dobrovolnících ve věku 18 až 80 let. Další fáze potrvá do ledna příštího roku a v polovině února by měly být známy výsledky. Pokud by se vakcína prokázala jako bezpečná a účinná, stala by se podle BBC první vakcínou proti covidu-19 vyvinutou v Latinské Americe.

Vakcínu vyvinul Finlayův institut vakcín v Havaně, pojmenovaný po kubánském epidemiologovi, který koncem 19. století objevil přenašeče žluté zimnice. Kubánští vědci vyvinuli v minulosti řadu vlastních vakcín, mimo jiné proti meningitidě, rakovině plic či hepatitidě typu B.

Podle epidemiologa z univerzity v americké Atlantě Felipeho Lobela, jehož citoval server BBC, Kubánci mají kapacitu i experty účinnou vakcínu vyvinout. Lobelo zároveň uvedl, že on sám by nedůvěřoval vakcíně, která nebyla otestována na několika tisících lidí a ve více studiích. Dodal také, že je důležité, aby se vyvíjely různé vakcíny, protože se mohou lišit v účinnosti pro různé skupiny věkové či geografické.

V současné době jsou podle Světové zdravotnické organizace (WHO) na světě v klinickém testování tři desítky vakcín, z toho šest jich je ve třetí fázi testování. Za vedoucího kandidáta považuje WHO látku AZD1222, nazývanou též oxfordská vakcína, kterou vyvinula firma AstraZeneca s vědci z britské Oxfordské univerzity a která je také ve třetí fázi testování. V Latinské Americe se ji chystají vyrábět Argentina, Mexiko a Brazílie, které už na její výrobu pro tento region podepsali smlouvu.

"Soberana je prvním vlastním kandidátem v Latinské Americe, první od země, která je chudá v ekonomických zdrojích, ale bohatá duchem," řekl ke kubánské vakcíně místní epidemiolog Vérez Bencomo, který vedl tým, jež vyvinul například kubánskou vakcínu proti hemofilové nákaze typu B.

Kuba patří v Latinské Americe k zemím relativně velmi málo postiženým pandemií covidu-19. Dosud se na Kubě, která má 11 milionů obyvatel, potvrdilo jen na 3680 nakažených koronavirem SARS-CoV-2, z toho 91 lidí v souvislosti s nákazou zemřelo. Tento měsíc ale zaznamenávají na Kubě výraznější denní nárůsty nakažených, a to zejména v její metropoli Havaně.