Kuba tajně jedná s USA. Zmítá se v hluboké krizi

Vysoký kubánský diplomat v pondělí podle France24 potvrdil, že se v Havaně nedávno uskutečnila jednání mezi delegacemi Kuby a Spojených států. Ostrovní stát se aktuálně potýká s hlubokou krizí, kterou vyvolal nátlak administrativy prezidenta Donalda Trumpa. Alejandro Garcia, zástupce ředitele odboru pro kubánsko-americké vztahy na ministerstvu zahraničí, tuto informaci sdělil stranickému deníku Granma.
Podle Garcii se rozhovorů zúčastnili náměstci z amerického ministerstva zahraničí a kubánský náměstek ministra zahraničí. Server Axios dříve informoval, že se schůzky uskutečnily 10. dubna a účastnil se jich i vnuk bývalého prezidenta Raula Castra, Raul Guillermo Rodriguez Castro.
Garcia ovšem popřel tvrzení amerického tisku, že by Spojené státy během jednání stanovily ultimáta nebo vyhrožovaly. Uvedl, že výměna názorů mezi oběma stranami proběhla v profesionálním a uctivém duchu. Zároveň vyvrátil zprávy, že by jednou z podmínek pro pokračování rozhovorů bylo propuštění politických vězňů.
Klíčovou prioritou kubánské vlády v rámci těchto rozhovorů je ukončení tříměsíční americké blokády dodávek ropy. Kuba obvinila Washington z vydírání, protože USA hrozí zavedením cel zemím, které by ropu na ostrov vyvážely. Tato blokáda výrazně prohloubila nejhorší hospodářskou a energetickou krizi na Kubě za poslední desetiletí a vyvolala obavy z humanitární katastrofy.
Politika maximálního tlaku ze strany administrativy Donalda Trumpa začala po lednovém svržení venezuelského prezidenta Nicolase Madura, který byl hlavním spojencem Havany. Kuba se nyní připravuje na možný útok, neboť prezident Trump opakovaně varoval, že po pádu Madura a americko-izraelských útocích na Írán je Kuba dalším cílem na seznamu.
Situaci na Kubě s obavami sledují lídři Mexika, Španělska a Brazílie, kteří o víkendu vyzvali k upřímnému a uctivému dialogu. K mezinárodním ohlasům se v pondělí přidal i německý kancléř Friedrich Merz.
Merz prohlásil, že nevidí žádné opodstatnění pro to, aby Spojené státy na Kubu zaútočily. Podle jeho slov schopnost bránit se neznamená, že stát má právo vojensky zasahovat v jiných zemích jen proto, že jejich politické systémy neodpovídají představám ostatních.
Světové ceny ropy v pondělí ráno zamířily vzhůru poté, co prezident Donald Trump oznámil, že Spojené státy zachytily a zajistily nákladní loď plující pod íránskou vlajkou. Reakce trhů byla okamžitá. Termínované kontrakty na ropu Brent vzrostly o 4,74 procenta na 94,66 dolaru za barel. Cena lehké americké ropy West Texas Intermediate se zvýšila o 5,6 procenta na 88,55 dolaru.
Zdroj: Libor Novák