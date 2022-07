Trump zmobilizoval stoupence před vpádem do Kongresu, ukazuje vyšettřování

Podle kongresmanů jeho výzva k manifestaci ve Washingtonu představovala "povolání do akce", na které okamžitě reagovala připravená síť aktivistů a extremistů. Komise poukázala na to, že výzva přišla těsně po vypjaté schůzce v Bílém domě, při které Trumpovi spolupracovníci znovu vyvraceli jeho příběh o zmanipulovaných volbách.

Kongresmani se v první části dnešního slyšení zaměřili na noc z 18. na 19. prosinec 2020, což bylo čtyři dny poté, co sbor volitelů potvrdil vítězství současné hlavy státu Joea Bidena. Trump však nadále odmítal uznat porážku a v Bílém domě večer přijal skupinu spojenců, kteří nepracovali pro vládu a kteří jej nabádali ke drastickým krokům ve snaze zabránit Bidenovu nástupu do čela Spojených států.

Svědectví prezentovaná výborem potvrzovala dřívější zjištění amerických médií, že se jednalo o mimořádně emotivní schůzku, na níž vypukl konflikt mezi právníky Bílého domu a vnějšími "poradci", kteří Trumpovi navrhovali bezprecedentní postup zahrnující zabavování hlasovacích přístrojů a jmenování zvláštního vyšetřovatele. Účastníci nyní popsali, že na setkání se křičelo a padaly "pomatené" návrhy. Trump nakonec plán prezentovaný popírači volebního výsledku neuskutečnil, byť jej podle výpovědi představitelky tohoto tábora v principu odsouhlasil.

Těsně po této, slovy jisté tehdejší poradkyně "vyšinuté" schůzce, končící prezident zveřejnil na twitteru příspěvek, v němž opět odmítl porážku a svolal příznivce na 6. leden do Washingtonu se slovy: "Přijďte. Bude to divoké."

"Trumpův tweet z 01:42 uchvátil a vyburcoval jeho stoupence, především nebezpečné extremisty ve skupinách Oath Keepers a Proud Boys," řekl kongresman Jamie Raskin.

Vyšetřovací komise v montáži obsahu sociálních sítí ukázala, jak se Trumpových slov ihned chopili přední komentátoři z jeho tábora. "Je sobota 19. prosince... Prezident Trump dnes v brzkých ranních hodinách tweetoval, že chce, aby americký lid pochodoval na Washington, D. C.," hlásil jeden z nich. Další uváděl, že bude-li to nutné, účastníci "vpadnou rovnou do Kapitolu".

Kongresmani se těmito důkazy snaží ukázat, že nepokoje v Kapitolu, které si vyžádaly pět mrtvých a desítky zraněných, byly přímým důsledkem Trumpových činů. Spojením jeho apelu se schůzkou z 18. prosince zase posilují interpretaci, že prezident situaci dobře chápal a bral svolání protestu jako další možnost pro zvrácení volebních výsledků ve chvíli, kdy neuspěly jeho stížnosti u soudů a jeho nejbližší spolupracovníci se od něj odvraceli.

Dnešní jednání je sedmé v sérii živě přenášených slyšení, na kterých výbor složený z osmi demokratů a dvou republikánů prezentuje výsledky již rok trvajícího vyšetřování bezprecedentního vývoje po volbách roku 2020. Komise původně plánovala další jednání na čtvrtek, v pondělí však americká média informovala, že toto slyšení bylo odloženo na neurčito.