Skandál britské BBC. Trump chce od stanice miliardu, jinak hrozí žalobou

Americký prezident Donald Trump oznámil, že hodlá podniknout právní kroky proti britské veřejnoprávní stanici BBC kvůli tomu, jak byla upravena část jeho projevu z 6. ledna 2021 v dokumentu Panorama. Podle Trumpa došlo ke „zmanipulování“ jeho slov, což podle něj „podvedlo veřejnost“.
Trump v rozhovoru pro stanici Fox News uvedl, že považuje za svou „povinnost“ na BBC podat žalobu, protože úprava jeho projevu měla zásadně změnit jeho význam a poškodit jeho pověst. Informovala o tom sama BBC.
Trumpovi právníci zaslali BBC dopis, ve kterém požadují „úplné a spravedlivé odvolání“ dokumentu, veřejnou omluvu a finanční kompenzaci ve výši jedné miliardy dolarů. Pokud BBC tyto požadavky nesplní do stanoveného termínu, Trump avizuje podání žaloby, pravděpodobně u soudu na Floridě. BBC v reakci sdělila, že dopis vyhodnocuje a odpoví na něj „v příhodnou dobu“.
„V případě nesplnění těchto požadavků nebude mít prezident Trump jinou možnost, než využít všech dostupných právních prostředků a opravných prostředků k vymáhání náhrady škody za obrovské finanční ztráty a poškození reputace, které mu BBC způsobila,“ píše se v dopise.
Trumpův právník Alejandro Brito obvinil BBC z „vymýšlení a pomluvy podle floridských zákonů“ a dodal, že „bezohledné ignorování pravdy ze strany BBC podtrhuje skutečnou zlovolnost, která stojí za rozhodnutím zveřejnit nepravdivý obsah“.
K incidentu došlo po odvysílání dokumentu Panorama, který se věnoval událostem kolem Trumpova návratu do Bílého domu. Ve filmu byla podle interního dokumentu BBC sestříhána dvě odlišná místa z Trumpova projevu tak, že výsledek mohl vyznívat jako přímá výzva k útoku na Kapitol.
To vyvolalo ostrou kritiku i uvnitř samotné BBC. Na základě této aféry odstoupili generální ředitel Tim Davie a šéfka zpravodajství Deborah Turness, kteří uznali, že v procesu schvalování došlo k „závažným pochybením“.
Celá kauza přichází ve velmi citlivém období pro BBC, jejíž královská charta, tedy základní dokument upravující fungování a financování korporace, vyprší koncem roku 2027. Britská ministryně kultury Lisa Nandy už oznámila, že probíhající vyjednávání o jejím prodloužení musí „zajistit modernizaci a posílení odpovědnosti“ stanice. Zároveň ale zdůraznila, že útoky na instituci jako takovou by byly nebezpečné, protože BBC „není jen vysílatel, ale národní instituce, která patří všem“.
BBC (British Broadcasting Corporation) je veřejnoprávní mediální organizace financovaná z licenčních poplatků a působící na základě královské charty. Je považována za jednu z nejvlivnějších a nejdůvěryhodnějších světových zpravodajských institucí, přesto bývá pravidelně terčem kritiky, zejména pro údajné problémy s vyvážeností a nestranností zpravodajství.
Tyto výtky zesílily například během války v Pásmu Gazy, kdy byla BBC obviňována z neobjektivního pokrývání konfliktu a z nepřesností v informování o civilních obětech. Zpravodajství BBC často přejímalo informace z palestinských zdrojů napojených na hnutí Hamás, aniž by byly dostatečně ověřeny či uvedeny do kontextu. V některých případech BBC čelila obviněním, že se její reportáže staly nástrojem propagandy, zejména v okamžicích, kdy přebírala údaje o izraelských útocích nebo počtech obětí výhradně z hamásovských kanálů.
Donald Trump , BBC , vpád Trumpových příznivců do Kapitolu (6.1.2021) , USA (Spojené státy americké) , Velká Británie , Noviny / tisk
