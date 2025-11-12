Skandál britské BBC. Trump chce od stanice miliardu, jinak hrozí žalobou

Jakub Jurek

Jakub Jurek

12. listopadu 2025 11:54

Donald Trump
Donald Trump Foto: The White House

Americký prezident Donald Trump oznámil, že hodlá podniknout právní kroky proti britské veřejnoprávní stanici BBC kvůli tomu, jak byla upravena část jeho projevu z 6. ledna 2021 v dokumentu Panorama. Podle Trumpa došlo ke „zmanipulování“ jeho slov, což podle něj „podvedlo veřejnost“. 

Trump v rozhovoru pro stanici Fox News uvedl, že považuje za svou „povinnost“ na BBC podat žalobu, protože úprava jeho projevu měla zásadně změnit jeho význam a poškodit jeho pověst. Informovala o tom sama BBC.

Trumpovi právníci zaslali BBC dopis, ve kterém požadují „úplné a spravedlivé odvolání“ dokumentu, veřejnou omluvu a finanční kompenzaci ve výši jedné miliardy dolarů. Pokud BBC tyto požadavky nesplní do stanoveného termínu, Trump avizuje podání žaloby, pravděpodobně u soudu na Floridě. BBC v reakci sdělila, že dopis vyhodnocuje a odpoví na něj „v příhodnou dobu“.

„V případě nesplnění těchto požadavků nebude mít prezident Trump jinou možnost, než využít všech dostupných právních prostředků a opravných prostředků k vymáhání náhrady škody za obrovské finanční ztráty a poškození reputace, které mu BBC způsobila,“ píše se v dopise.

Trumpův právník Alejandro Brito obvinil BBC z „vymýšlení a pomluvy podle floridských zákonů“ a dodal, že „bezohledné ignorování pravdy ze strany BBC podtrhuje skutečnou zlovolnost, která stojí za rozhodnutím zveřejnit nepravdivý obsah“.

K incidentu došlo po odvysílání dokumentu Panorama, který se věnoval událostem kolem Trumpova návratu do Bílého domu. Ve filmu byla podle interního dokumentu BBC sestříhána dvě odlišná místa z Trumpova projevu tak, že výsledek mohl vyznívat jako přímá výzva k útoku na Kapitol. 

To vyvolalo ostrou kritiku i uvnitř samotné BBC. Na základě této aféry odstoupili generální ředitel Tim Davie a šéfka zpravodajství Deborah Turness, kteří uznali, že v procesu schvalování došlo k „závažným pochybením“.

Celá kauza přichází ve velmi citlivém období pro BBC, jejíž královská charta, tedy základní dokument upravující fungování a financování korporace, vyprší koncem roku 2027. Britská ministryně kultury Lisa Nandy už oznámila, že probíhající vyjednávání o jejím prodloužení musí „zajistit modernizaci a posílení odpovědnosti“ stanice. Zároveň ale zdůraznila, že útoky na instituci jako takovou by byly nebezpečné, protože BBC „není jen vysílatel, ale národní instituce, která patří všem“.

BBC (British Broadcasting Corporation) je veřejnoprávní mediální organizace financovaná z licenčních poplatků a působící na základě královské charty. Je považována za jednu z nejvlivnějších a nejdůvěryhodnějších světových zpravodajských institucí, přesto bývá pravidelně terčem kritiky, zejména pro údajné problémy s vyvážeností a nestranností zpravodajství.

Tyto výtky zesílily například během války v Pásmu Gazy, kdy byla BBC obviňována z neobjektivního pokrývání konfliktu a z nepřesností v informování o civilních obětech. Zpravodajství BBC často přejímalo informace z palestinských zdrojů napojených na hnutí Hamás, aniž by byly dostatečně ověřeny či uvedeny do kontextu. V některých případech BBC čelila obviněním, že se její reportáže staly nástrojem propagandy, zejména v okamžicích, kdy přebírala údaje o izraelských útocích nebo počtech obětí výhradně z hamásovských kanálů.

před 4 hodinami

Největší americká válečná loď vstoupila do vod Latinské Ameriky. Napětí s Venezuelou roste

Související

Donald Trump a Viktor Orbán v Bílém domě. (7.11.2025)

Finanční štít pro Maďarsko? Orbán v boji proti EU sází na Trumpa

Maďarská opozice požaduje od premiéra Viktora Orbána vysvětlení ohledně „balíčku finanční pomoci“, který si údajně zajistil u amerického prezidenta Donalda Trumpa. Orbán, dlouholetý Trumpův spojenec, cestoval minulý týden do Washingtonu na schůzku s americkým lídrem. Po návratu do Budapešti premiér svému doprovodu sdělil, že Spojené státy souhlasily s poskytnutím „finančního štítu“ pro Maďarsko.
Prezident Trump

Trump udělil milost Giulianimu a všem svým politickým spojencům

Prezident USA Donald Trump udělil milost dlouhému seznamu svých vysoce postavených spojenců, kteří ho podpořili ve snaze zvrátit výsledky prezidentských voleb v roce 2020. Informaci o „plné, úplné a bezpodmínečné“ milosti potvrdil v neděli večer ombudsman pro udílení milostí Ministerstva spravedlnosti Ed Martin, který zveřejnil příslušný dokument. 

Více souvisejících

Donald Trump BBC vpád Trumpových příznivců do Kapitolu (6.1.2021) USA (Spojené státy americké) Velká Británie Noviny / tisk

Aktuálně se děje

před 23 minutami

před 54 minutami

před 1 hodinou

Donald Trump

Skandál britské BBC. Trump chce od stanice miliardu, jinak hrozí žalobou

Americký prezident Donald Trump oznámil, že hodlá podniknout právní kroky proti britské veřejnoprávní stanici BBC kvůli tomu, jak byla upravena část jeho projevu z 6. ledna 2021 v dokumentu Panorama. Podle Trumpa došlo ke „zmanipulování“ jeho slov, což podle něj „podvedlo veřejnost“. 

před 2 hodinami

před 2 hodinami

Pavel Nedvěd

Fotbalový Hradec se dočkal prodeje. Získá ho skupina kolem Nedvěda a Ulicha

Dlouho diskutovaný a chystaný prodej fotbalového klubu Hradce Králové byl začátkem listopadu konečně schválen. Město se rozhodlo svůj 89procentní podíl prodat společnosti Fotbal HK 1905, jejímiž majiteli jsou současný generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd a Ivo Ulich společně s Ondřejem Tomkem, Pavlem Rejchrtem a Radkem Šenkem. Celý proces prodeje by měl být dokončen do konce kalendářního roku.

před 3 hodinami

Sergej Lavrov na summitu Rusko Afrika 2023

Lavrov se konečně zase objevil. Rusko nadále stojí o summit v Budapešti

Konec spekulacím. Šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov se opět objevil na veřejnosti a prohlásil, že Moskva je nadále připravena jednat o přípravě summitu mezi ruskou a americkou hlavou státu. V uplynulých dnech se přitom vyskytly spekulace, že Lavrov po více než 20 letech ve funkci upadl v nemilost prezidenta Vladimira Putina kvůli debaklu ve věci neuskutečněného jednání s americkým protějškem Donaldem Trumpem. 

před 4 hodinami

Loděnice Northrop Grumman v Newport News ve Virginii staví největší letadlovou loď na světě USS Gerald R. Ford

Největší americká válečná loď vstoupila do vod Latinské Ameriky. Napětí s Venezuelou roste

Americké námořnictvo oznámilo, že USS Gerald R Ford, nejnovější a největší letadlová loď na světě, dorazila do oblasti odpovědnosti Jižního velitelství USA (US Southern Command), která zahrnuje Latinskou Ameriku a Karibik. Příchod lodi a úderné skupiny, kterou vede a jež zahrnuje desítky letadel a torpédoborců, znamená eskalaci vojenské přítomnosti mezi Spojenými státy a Venezuelou. Rozmístění letadlové lodi bylo ohlášeno téměř před třemi týdny.

před 5 hodinami

před 6 hodinami

včera

včera

včera

Senioři, ilustrační foto

Čína se naplno pustila do boje se stárnutím. Laboratoře pro dlouhověkost slibují, že se dožijeme 150 let

Čína se podle serveru New York Times naplno pustila do národního projektu, jehož cílem je porazit stárnutí. Součástí tohoto ambiciózního úsilí jsou laboratoře pro dlouhověkost, kontroverzní „ostrovy nesmrtelnosti“ a pilulky založené na někdy nejisté vědě a extravagantních tvrzeních. Téma se dostalo do centra pozornosti, když byl nedávno zachycen čínský nejvyšší vůdce Si Ťin-pching, jak si s ruským prezidentem Vladimirem Putinem povídá o možnosti dožít se 150 let nebo dokonce žít navždy.

včera

Vladimír Putin na summitu Rusko Afrika 2023

Kdo pracuje na ruských úřadech? Putin nechal zaměstnat 27 svých příbuzných, není ani zdaleka jediný

Nové vyšetřování, které provedl mediální portál Proekt, odhaluje, že tři ze čtyř nejvyšších ruských úředníků mají příbuzné zaměstnané ve vládě nebo ve státem kontrolovaných společnostech. Zpráva se zaměřuje na úředníky, kteří své posty pravděpodobně získali díky svým otcům a dědečkům, nebo kteří zajistili svým manželem, dětem a dalším příbuzným dobře placené pozice ve státní správě či ve státem financovaných institucích.

včera

COP30

Tvůrkyně Pařížské dohody vzkazuje z COP30 USA: „Ahoj, prcku. je dobře, že tu nejste“

Christiana Figueres, bývalá výkonná tajemnice Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu a jedna z architektek Pařížské klimatické dohody, poslala Spojeným státům po jejich nedávném odstoupení jasný vzkaz: „Ciao, bambino!“ (Ahoj, prcku!). USA se jako největší historický emitor skleníkových plynů navíc rozhodly nezaslat na probíhající jednání v Belému delegaci, což Figueres považuje za „dobrou věc“.

včera

včera

včera

COP30

Paradox klimatické konference: Kde bude COP32 už je jasno, kdo ji uspořádá za rok dodnes nikdo neví

Klimatický summit OSN COP30 v brazilském Belému sice v úvodní den zasáhla silná bouře s lijákem, ale jednání se zatím vyhnula obvyklým politickým rozepřím a zahájení proběhlo nečekaně klidně. Účastníci summitu se navíc předběžně dohodli, že hostitelem konference COP32 v roce 2027 bude africká Etiopie. O hostiteli COP31 v roce 2026 se naopak stále rozhoduje mezi Austrálií, která kandiduje ve spolupráci s tichomořskými ostrovy, a Tureckem.

včera

Petr Pavel

Pavel nešetřil kritikou: Ohradil se se proti Rusku i programu Babišovy vlády

Prezident Petr Pavel se den před plánovanou schůzkou s předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem kriticky vyjádřil k návrhu programu budoucí vlády, kterou mají tvořit hnutí ANO, SPD a Motoristé. Svůj nesouhlas s programem vyjádřil autenticky během debaty se studenty v Sokolově v rámci své návštěvy Karlovarského kraje.

včera

Přípravy na COP30

Téma dne na COP30? Německo se snaží vyhnout hostování COP31

Německo aktivně usiluje o vyřešení diplomatického sporu mezi Austrálií a Tureckem ze strachu, že bude automaticky určeno jako hostitel příští klimatické konference OSN (COP31). Obě země jsou neústupné ve svém přání hostit výroční konferenci v roce 2026, a pokud nedojde ke konsensu, pravidla smlouvy zavazují Německo, jako hostitele sídla klimatické organizace OSN, k převzetí pořadatelství.

včera

Policie zasahuje na Ředitelství silnic a dálnic i na ministerstvu pro místní rozvoj. Zadržela 11 lidí

V úterý ráno proběhl rozsáhlý policejní zásah v sídle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v Praze na Kačerově a na několika dalších místech v České republice. Akci vede Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) pod dohledem pardubického státního zastupitelství. Podle neoficiálních informací policie zadržela celkem 11 osob.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy