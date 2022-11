USA setrvají v podpoře Ukrajiny i po volbách, uvedl Bidenův poradce

— Autor: ČTK

Spojené státy budou dál "neochějně podporovat" Ukrajinu i po nadcházejících volbách do Kongresu. V Kyjevě to dnes řekl bezpečnostní poradce amerického prezidenta Joea Bidena Jake Sullivan, který do ukrajinské metropole přijel na neohlášenou návštěvu.