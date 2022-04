V Kalifornii se střílelo, nejméně šest lidí zemřelo

Na twitteru se objevilo video, na kterém se nejdříve odehrává jakási rvačka, pak se v rychlém sledu ozvou výstřely a lidé začnou prchat.

BREAKING 🇺🇲USA🇺🇲: WATCH ‼️The footage from the shooting in downtown Sacramento, California captures the fully automatic gunfire. As many 6 fatalities reported.#Sacramento #USA #California #Shooting pic.twitter.com/EQ3nkUdWxh