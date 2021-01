Vyvracíme dezinformace: Historik identifikoval nepravdy o úspěších Trumpovy vlády

Obhajoba neobhajitelného

Americký ministr zahraničí Mike Pompeo však podle autora komentáře ani nečekal, až opustí úřad, začal psát vlastní verzi dějin a ani k tomu nepotřebuje výmluvnou knihu. "Místo toho se uchýlil k oblíbenému médiu naší pokroucené doby - Twitteru -, aby si naleštil pošramocenou reputaci a připravil si možnou kandidaturu na prezidenta," píše Boot. Pompeovo úsilí mu evokuje Churchilla, postrádá však jeho literární styl, čestnost, kuráž, vtip a princip.

Pompeo si vzal spíše příklad z Churchillova současníka George Orwella, který tvrdil, že politické projevy a stati se z velké části staly "obhajobou neobhajitelného", deklaruje historik. Poukazuje, že Pompeo začal psát své poselství 1. ledna, a to otevřenou lží hodnou televizní reality show, když uvedl, že Američané jsou více v bezpečí, než byli před čtyřmi lety.

Boot přitom zdůrazňuje, že rok 2020 přinesl nejvíce úmrtí v historii Spojených států, když 354 tisíc Američanů podlehlo nemoci covid-19. Mnoho z těchto úmrtí pak autor komentáře přímo přičítá "epickému selhání managementu" amerického prezidenta, kterému Pompeo servilně sloužil.

Za druhou lež označuje historik Pompeovo tvrzení, že jádro politiky "Amerika především" tvoří realismus, zdrženlivost a respekt základů. Jde přitom o slogan prezidenta, který se pokouší zvrátit výsledek voleb a ukazuje respekt k základům Spojených států asi jako Benito Mussolini k italské demokracii, nebere si servítky Boot.

Pompeo také použil termín "swagger", kterým označuje hrdé, ale pokorné a profesionální zastupování Spojených států, upozorňuje autor komentáře. Vyzdvihuje však, že angličtině tento termín vyjadřuje spíše arogantní či domýšlivě sebejisté jednání, které Peompeovo vystupování charakterizuje výstižněji.

Komentář neposkytuje Bootovi prostor, aby rozebral všechny nepravdy, které Pompeo na Twitteru napsal, zaměřuje se tedy jen na ty nejkřiklavější. Za takové označuje i tvrzení, že Trumpova administrativa obnovila důvěryhodnost Spojených států. Historik upozorňuje, že výzkum společnosti Pew Research Center zjistil něco jiného - za dobu vlády prezidenta Donalda Trumpa a ministrování Mikea Pompea pokleslo pozitivní vnímání USA mezi obyvatelstvem klíčových spojeneckých zemí jako Německo, Francie a Japonsko na historické minimum.

Pinocchio Pompeo

Pompeo také uvedl, že skončilo "vedení z pozadí", Spojené státy vystoupily do popředí a řeší nepalčivější problémy světa, poukazuje historik. S ohledem na to, že Trumpova administrativa vypověděla pařížskou dohodu o ochraně klimatu a pozastavila členství země ve Světové zdravotnické organizaci, připouští, že v otázkách globálního oteplování a koronavirové pandemie skutečně nelze hovořit o "vedení z pozadí". "Není to vedení, tečka," dodává.

Boot rozporuje i Pompeovo ujištění, že dosluhující administrativa na rozdíl od té předchozí nestranila diktátorům. Ve skutečnosti ale svou blízkovýchodní politiku založila výhradně na příkonu k diktátorům v Turecku, Egyptě, Spojených arabských emirátech a Saúdské Arábii, kritizuje autor komentáře. Připomíná, že i poté, co saúdský korunní prince nechal zabít novináře Džamála Chásukdžího, Trump s Pompeem prosadili prodej zbraní Saudská Arábii v hodnotě půl miliardy dolarů, což považuje za naplnění významu slova "appeasement", kterým Pompeo s oblibou kritizuje Obamovu administrativu.

Komentář v originálním znění si můžete přečíst zde.

Pompeo má také tu drzost tvrdit, že Trumpova administrativa se tvrdě postavila ruské agresi, podporovala přátele a s Moskvou se "nemazlila", zuří Boot. Vyzdvihuje, že Trump ve skutečnosti nijak nekomentoval zprávy o údajné odměně, kterou mělo Rusko vypsat na zabíjení amerických vojáků v Afghánistánu, ani údajné ruské hackerské útoky na Spojené státy.

Stejně tak se Pompeo chlubí podporou Ukrajině a svou krymskou deklarací, která umožnila dodávat na Ukrajinu americké útočné zbraně, uvádí historik. Doplňuje, že dosluhující ministr zapomněl zmínit, že Trump tuto pomoc podmiňoval očerněním svého politického protivníka ukrajinskou stranou, u čehož byl Pompeo přítomen a nikterak neprotestoval.

Pompeo se také pyšní akcemi, které ve skutečnosti nic hmatatelného nepřinesly, kritizuje autor komentáře. Za ně označuje například zahájení mírových rozhovorů s afghánským Tálibánem, setkání Trumpa se severokorejským vůdcem a formování globální koalice proti venezuelskému režimu Nicólase Madura.

Jednání mezi afghánskou vládou a Tálibánem mají jen malý progres a teroristické akce Tálibánu jsou horší než kdy předtím, Severní Korea má více jaderného materiálu a raket schopných udeřit na americkou pevninu a Madurův režim je nadále pevný, rekapituluje Boot. "Vsadil bych, že Pompeo si bude brzy přičítat zásluhy za vypovězení dohody o íránském jaderném programu a zabití íránského generála Kásima Sulejmáního, aniž by uvedl, že Írán vystupňoval produkci uranu a neomezil své destabilizující aktivity," dodává.

Ne vše, co Pompeo, kterého historik označuje za "Pinocchia", napsal na Twitter, je zcela lživé. Skutečně dosáhl alespoň jednoho historického prvenství, přiznává Boot. Byl prvním americkým ministrem zahraničí, který navštívil Guyanu a Surinam, uzavírá posměšně autor komentáře.