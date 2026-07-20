Češi jako sběrači. Ministerstvo odhalilo, kolik hub či borůvek si lidé vzali domů

Každá česká domácnost, jejíž členové vyrážejí na sběr, si loni v průměru odnesla z lesa 6,2 kilogramu hub, 2,6 kilogramu borůvek a něco přes 1 kilogram malin. Houbařsky byl rok 2025 spíše podprůměrný. Vyplývá to z šetření Ministerstva zemědělství (MZe), který vyhodnotila Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity (ČZU).
Rok 2025 byl podle objemu celkového sběru lesních plodů a hub (31,75 tisíce tun) spíše podprůměrným ve srovnání s dlouhodobým průměrem (38 tisíc tun) sledovaným od roku 1994.
"Průzkumy dlouhodobě ukazují, že obyvatelé České republiky navštěvují lesy často a tráví v nich aktivním odpočinkem velice rádi svůj volný čas. Potvrzují tak trvalý význam a tradici rekreačních i produkčních funkcí lesa. Považuji proto za důležité tento jejich významný přínos nadále zachovat, a i proto jsou naše aktivity v lesích zaměřeny na zlepšování a posilování jejich přirozeného stavu a kondice. I na základě programového prohlášení vlády, které naplňujeme, budeme chránit přírodu a krajinu jako základní bohatství naší země," řekl ministr zemědělství Martin Šebestyán.
Češky a Češi chodí do lesů rádi, jak dokazují čísla o návštěvnosti. Ta dosahuje od roku 2020 hodnot vysoko nad dlouhodobým průměrem (24,14 návštěv lesa na obyvatele), a podle shromážděných údajů v roce 2025 dosáhla průměru 33,14 návštěv lesa na obyvatele. V roce 2025 chodilo 65 % obyvatel ČR do lesa aspoň jednou měsíčně (v roce 2024 to bylo 73,7 %). Počet lidí, kteří nechtějí nebo nemůžou les navštěvovat, činil 9,8 %, což je opět srovnatelná hodnota s rokem 2024 (9,2 %). Návštěvnost lesa je výrazně místně diferencována, souvisí nejen s dostupností z velkých sídel, rekreační přitažlivostí a vybaveností a lesnatostí, ale i s výskytem lesních plodin. Nejvyšší návštěvnost v roce 2025 byla v Libereckém, Jihočeském a Plzeňském kraji.
Nejčastěji sbírané plody jsou houby, borůvky, maliny, ostružiny, brusinky a bezinky. Na jednu sbírající domácnost připadá 6,2 kilogramu hub za rok. Ostatních plodů se nasbírá méně, konkrétně: 2,59 kilogramu borůvek, 1,26 kilogramu malin, 1,17 kilogramu ostružin, 1,13 kilogramu brusinek, a 2,3 kilogramu bezinek.
V celkových číslech obyvatelé ČR loni nasbírali přes 20 tisíc tun hub, 5,8 tisíce tun borůvek, 2,2 tisíce tun malin a 1,9 tisíce tun ostružin. Podle odhadů celková hodnota sběru loni dosáhla 7,25 miliardy korun, přičemž v roce 2024 to bylo 7,65 miliardy v běžných cenách. Nejčastěji si lidé chodili pro lesní plody a houby do lesů v Libereckém, Jihočeském a Plzeňském kraji. Nejvíce plodin lidé nasbírali ve středních Čechách, což je ovlivněno návštěvami lesů obyvateli Prahy.
Průzkum vyhodnotila Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze na základě dat MZe. Celkový počet uskutečněných rozhovorů a vyplněných dotazníků dosáhl jednoho tisíce, což odpovídá počtu respondentů v minulých letech. Jde o reprezentativní soubor dotázaných v rámci ČR na základě pohlaví, věku, vzdělání, velikosti obce trvalého bydliště a kraje. Obdobná šetření jsou prováděna již od roku 1994 obdobnou metodikou kvůli kompatibilitě dat.
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Zdroj: Libor Novák