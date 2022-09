Z Bílého domu během vpádu do Kapitolu proběhl hovor s jedním z protestujících

Neznámý volající telefonoval z pevné linky v Bílém domě 26letému Antonu Lunykovi, který společně se stovkami dalších nelegálně vtrhl do sídla amerického Kongresu. Lunyk svoji vinu uznal letos v dubnu u soudu.

Lunykův advokát CNN odmítl poskytnout k věci komentář. Podle několika zdrojů obeznámených s vyšetřováním si Lunyk telefonát nevybavuje. Nezná se ani nikým, kdo v době Trumpovy administrativy pracoval v Bílém domě.

Zjištění komentoval Adam Schiff, jeden ze členů výboru pro vyšetřování událostí 6. ledna za Demokratickou stranu: "Naše komise si získala důvěryhodnost, jelikož jsme opatrní v tom, co říkáme, nepřeháníme... bez dalších informací je nebezpečné cokoliv naznačovat," řekl Schiff.

Na záběrech z bezpečnostních kamer v Kapitolu je vidět Lunyk, jak v 15:08 místního času ve společnosti dalších dvou mužů vstupuje do budovy. Trojice si pořídila několik videí na mobilní telefony, navštívila pracovnu demokratického senátora Jeffa Merkleyho a po několika minutách z Kapitolu odešla.

Lunykův bílý vůz se ve 20:28 místního času opět vrátil do New Yorku. Je tedy pravděpodobné, že trojice mužů byla v době, kdy z Bílého domu Lunykovi někdo telefonoval, na cestě z Washingtonu do New Yorku.

Každý telefonát z prezidentského sídla na mobil protestujícího podle CNN bezpochyby přitáhne mnoho pozornosti. Pokud ale Lunyk nebo neznámý volající nevystoupí s prohlášením, je podle stanice pravděpodobné, že telefonát i jeho důležitost zůstanou zahaleny tajemstvím.