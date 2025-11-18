Ani se vstupenkami vás do USA pustit nemusíme, vzkazují úřady fanouškům před MS

Americká vláda pod vedením Donalda Trumpa v pondělí oznámila spuštění nového prioritního vízového systému určeného pro miliony fotbalových fanoušků směřujících do USA na Mistrovství světa 2026. Cílem tohoto opatření je sice urychlit administrativní proces, ovšem úřady současně důrazně varovaly, že platná vstupenka na zápas nezaručuje automatické povolení ke vstupu do země.
Nový systém, představený v Bílém domě, zajistí, že držitelé lístků od FIFA se dostanou na začátek fronty při sjednávání termínů pro vízové pohovory. Ministr zahraničí Marco Rubio ovšem jasně uvedl, že zrychlené vyřízení žádosti se nerovná okamžitému schválení vstupu.
Vstupenka samotná, jak Rubio zdůraznil, není vízum a fanoušci budou muset i nadále podstoupit stejnou bezpečnostní prověrku jako všichni ostatní žadatelé. Jediným benefitem je tedy pouze posun v pořadí.
Toto oficiální upozornění naznačuje, že i přesto, že si již přibližně milion nerezidentů zakoupil lístky a získal rychlejší termín schůzky, může jim být vstup do Spojených států odepřen. Prezident FIFA, Gianni Infantino, odhaduje, že v konečném součtu se prodá šest až sedm milionů vstupenek a do Ameriky by mohlo přijet pět až deset milionů lidí z celého světa.
Většina dosavadních prodejů směřovala do hostitelských zemí – USA, Mexika a Kanady. FIFA však potvrdila, že lístky si již pořídili fanoušci z více než 212 různých zemí a území.
V reakci na očekávaný obrovský nárůst žádostí nasadilo Ministerstvo zahraničí celosvětově přes 400 nových konzulárních úředníků, čímž v některých případech došlo ke zdvojnásobení personálu na ambasádách.
Rubio uvedl, že tato opatření již přinesla výsledky v podobě zkrácení čekacích dob na víza. Dříve se čekalo až rok, nyní se v přibližně 80 % zemí jedná o šedesát dní či méně. Konkrétně zmínil Brazílii a Argentinu, kde se dříve čekalo na schůzku více než rok, ale nyní je možné ji získat pod dva měsíce.
Prezident Trump zároveň vyvolal kontroverzi hrozbou přemístění zápasů z hostitelských měst, která vnímá jako potenciálně problematická. Konkrétně kritizoval Seattle a jeho novou starostku, kterou označil za demokratickou socialistku.
Seattle má přitom hostit celkem šest zápasů turnaje. Trump prohlásil, že pokud by se objevily jakékoli obavy z nepokojů, požádal by Infantina o přesun utkání do jiného, ochotného a bezpečného města. Seattle zmínil jako příklad, kde by kvůli „velmi, velmi liberální/komunistické starostce“ mohl událost přesunout tam, kde bude „oceněna a bezpečná“.
Dále vyjádřil znepokojení nad mírou kriminality v Los Angeles, které má být rovněž hostitelským městem. Uvedl, že je připraven nasadit Národní gardu, a požadoval, aby kalifornští úředníci okamžitě požádali o federální asistenci.
Prezident chce zasáhnout i při pouhém náznaku potíží, aby zajistil naprosté bezpečí pro Infantina, FIFA a všechny návštěvníky. Trump označil turnaj za „jedinečnou životní příležitost“ pro USA, které mistrovství světa naposledy hostily v roce 1994. Ročník 2026 bude navíc první, v němž se místo dosavadních 32 týmů představí 48 národních celků.
