AP: CIA chtěla naverbovat Madurova pilota, aby USA pomohl s jeho svržením

Nedávné investigativní zjištění agentury Associated Press (AP) odhalilo, že CIA se údajně pokusila naverbovat důvěryhodného pilota venezuelského prezidenta Nicoláse Madura, aby pomohl s jeho svržením. Toto odhalení přichází krátce poté, co americký prezident Donald Trump schválil nové tajné operace CIA uvnitř Venezuely, čímž vystupňoval americkou aktivitu v Latinské Americe.

Devatenáctého září odpoledne odstartovalo z Caracasu letadlo Airbus, které používá venezuelský prezident. Jen o dvacet minut později se ale letoun náhle otočil a vrátil. Jeden z pozorovatelů leteckého provozu na sociální síti X zveřejnil snímek letové mapy, který obrat prezidentského Airbusu potvrdil.

Krátce předtím upoutal pozornost i další příspěvek na X. Bývalý náměstek ministra financí USA pro boj s financováním terorismu Marshall Billingslea tam zveřejnil dvě fotografie stejného muže. Jedna z nich byla formální ve vojenské uniformě, druhá zachycovala muže usměvavého na červené kožené pohovce. „Všechno nejlepší k narozeninám, ‘generále’ Bitnere!“ napsal Billingslea k fotkám, čímž popřál generálu Bitneru Villegasovi, dlouholetému a důvěryhodnému pilotovi Madura, který zřejmě letadlo pilotoval.

Právě tento podivný příspěvek mohl být podle AP důvodem náhlého odklonu letu. Zjištění, zveřejněné 28. října, naznačuje, že Villegas mohl být v centru tajné operace CIA, která si brala za cíl venezuelského prezidenta. AP ověřila a potvrdila textové zprávy mezi pilotem a agentem Ministerstva vnitřní bezpečnosti (DHS) Edwinem Lopezem.

Plán byl zdánlivě jednoduchý. DHS se snažilo naverbovat Villegase, aby pomohl zatknout Madura, kterého USA považují za „jednoho z největších obchodníků s narkotiky na světě“. Za Madura, který se v roce 2013 dostal k moci po volbách zpochybněných mezinárodním společenstvím, už dříve Trump vypsal odměnu. Lopez nabídl pilotovi, že pokud tajně odkloní Madurovo letadlo na území, kde ho USA mohou legálně zatknout, stane se bohatým mužem a venezuelským hrdinou.

Rozhovor mezi Villegasem a Lopezem byl napjatý, pilot se nevyjádřil jasně, ale zanechal agentovi své telefonní číslo. Tato interakce, spolu s Billingsleaovým narozeninovým přáním, mohla v Madurovi vyvolat obavy ze zrady. Ostatně, v srpnu tohoto roku, kdy Trump zvýšil odměnu za dopadení Madura na 50 milionů dolarů, obdržel pilot zprávu s připomenutím, že stále má čas přidat se k CIA a být „na správné straně historie“.

Pilot nakonec spolupráci s americkými zpravodajskými službami odmítl. Koncem září se objevil ve venezuelské televizi po boku ministra vnitra, kde potvrdil svou loajalitu prezidentovi. Ani Washington, ani Caracas informace AP oficiálně nepotvrdily.

Tato událost se stala poté, co prezident Trump v srpnu schválil CIA tajné operace ve Venezuele, což naznačuje zvýšenou možnost budoucích intervencí. Odborníci poukazují na dlouhou a problematickou historii amerických zásahů v Latinské Americe. Paralely se objevují například s rokem 1960, kdy se CIA snažila přesvědčit pilota, aby havaroval s letadlem nesoucím Raúla Castra.

Novinka v aktuální eskalaci je, že se operace provádějí otevřeně. Odbornice na mezinárodní bezpečnost Annette Idlerová tvrdí, že zmizel princip věrohodné popiratelnosti (plausible deniability) a tajné operace se téměř oznamují předem. Tím se spíše stávají nástrojem domácí politiky a demonstrací síly Trumpovy administrativy.

