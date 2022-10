Austrálie zrušila rozhodnutí o uznání Jeruzaléma za izraelské hlavní město

Izraelský premiér Jair Lapid v prohlášení označil rozhodnutí Austrálie za "ukvapené" a "krátkozraké". "Můžeme jen doufat, že v dalších záležitostech si bude australská vláda počínat seriózněji a profesionálněji," uvedl Lapid. "Sjednocený Jeruzalém zůstane věčným hlavním městem Izraele bez ohledu nato, co říká australská vláda," dodal izraelský premiér podle místních médií.

"Definitivní status Jeruzaléma musí být vyřešen v rámci mírových jednání mezi Izraelem a palestinským lidem," uvedla dnes podle agentury AFP australská ministryně zahraničí Penny Wongová. "Austrálie se zavázala, že bude podporovat řešení v podobě mírového soužití dvou států - Izraele a budoucího palestinského státu - v mezinárodně uznávaných hranicích. Nebudeme podporovat přístup, který tuto vyhlídku podkopává," řekla také ministryně.

Konzervativní koaliční vláda premiéra Scotta Morisona v roce 2018 oficiálně uznala západní Jeruzalém za hlavní město Izraele. Uznání se však týkalo jen západního Jeruzaléma, ožehavým tématem je ale právě východní Jeruzalém, který chtějí Palestinci za hlavní město svého budoucího státu. Některá média tehdy psala, že Morrison došel na půl cesty.

Wongová dnes také zdůraznila, že rozhodnutí stran Jeruzaléma neznamená nepřátelství vůči Izraeli. "Austrálie bude vždy pevným přítelem Izraele, byli jsme mezi prvními zeměmi, které Izrael formálně uznaly (jako stát)," dodala s tím, že úřady budou dál podporovat židovskou komunitu v Austrálii. "Rovněž dál podporujeme palestinský lid, také humanitární pomocí," uvedla Wongová.

Izrael považuje Jeruzalém za nedělitelné hlavní město. V šestidenní válce v roce 1967 východní Jeruzalém obsadil a v roce 1980 prohlásil Jeruzalém v rozporu s rezolucemi OSN za své "věčné a nedělitelné hlavní město". Anexi mezinárodní společenství neuznává s tím, že konečný status města by se měl vyřešit jednáním s Palestinci, proto má také většina zemí ambasády v Tel Avivu.

Bývalý americký prezident Donald Trump v prosinci 2017 oznámil, že USA uznávají Jeruzalém jako izraelskou metropoli, a následující rok oficiálně přemístil americké velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma. Trumpův krok vyvolal ostrou kritiku zejména od Palestinců a ze zemí arabského světa, odsoudila to ale i řada západních zemí, včetně Francie. Také generální tajemník OSN António Guterres řekl, že takové jednostranné rozhodnutí ohrožuje mírový proces v Izraeli.

Ambasádu do Jeruzaléma krátce po USA přesunuly Guatemala či Paraguay, ta ji ale v září 2018 vrátila zpátky do Tel Avivu. O přesun ambasády do Jeruzaléma dlouhodobě usiluje též český prezident Miloš Zeman. Minulý měsíc o takovém kroku hovořila i nová britská premiérka Liz Trussová.