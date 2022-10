Japonsko se dnes po více než dvou letech protikoronavirové izolace plně otevřelo turistům

Premiér Fumio Kišida spoléhá na to, že cestovní ruch pomůže oživit ekonomiku a získat určité výhody z poklesu kurzu jenu na 24leté minimum. Rozmach cestovního ruchu nicméně čelí překážce v podobě nedostatku pracovníků v pohostinství i přetrvávajících obav z nemoci covid-19. Téměř 73 procent hotelů v celé zemi uvedlo, že jim v srpnu chyběli stálí zaměstnanci, což je nárůst oproti zhruba 27 procentům před rokem, uvádí společnost pro průzkum trhu Teikoku Databank.

Další obavou je, zda budou zahraniční návštěvníci nosit respirátory a dodržovat další v Japonsku běžná protiepidemická opatření. Přísné hraniční kontroly byly po většinu pandemie všeobecně oblíbené a obavy z výskytu nových variant koronaviru v zemi přetrvávají. V pátek vláda schválila změnu hotelových předpisů tak, aby provozovatelé mohli v době epidemie odmítnout hosty, kteří nedodržují opatření.

Ekonomové zároveň předpovídají, že návrat turistů do Japonska bude pozvolný. Kišida minulý týden uvedl, že vláda usiluje o to, aby turisté v zemi za rok utratili pět bilionů jenů (přibližně 866 miliard Kč). Tento cíl může být příliš ambiciózní pro odvětví, které ochromila pandemie. Ekonom Takahide Kiuči ve zprávě výzkumného ústavu Nomura uvedl, že výdaje zahraničních návštěvníků dosáhnou do roku 2023 pouze 2,1 bilionu jenů a do roku 2025 nepřekročí úroveň před pandemií.

Od června mohli Japonsko navštěvovat turisté ve skupinách v doprovodu průvodců. Tento požadavek byl později zmírněn, aby zahrnoval i zájezdy s vlastním průvodcem. Letos zatím přijelo do Japonska jen něco málo přes půl milionu návštěvníků, zatímco v roce 2019 jich bylo rekordních 31,8 milionu.