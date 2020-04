Odkud pochází covid-19? Prestižní deník poukázal na znepokojivé souvislosti

Covid-19 není bezprecedentní

Liší se názory na to, zda roli přenašeče hráli v zajetí držení luskouni či netopýři v klecích, ale má se za to, že nemoc covid-19 přeskočila na člověka ze zvířat, upozorňuje britský deník. Deklaruje, že jde zajisté o další potenciálně smrtelnou zvířecí chorobu, lidé proti ní nemají přirozenou imunitu a její dopady na lidské zdraví jsou velmi znepokojivé.

Covid-19 také poslal světovou ekonomiku do náhlé deprese, zdůrazňuje The Independent. Podotýká, že počet obětí ve světě přesáhl 100 tisíc a mnoho dalších lidí zemře, jak si nemoc razí cestu do chudých, hustě zalidněných oblastí v rozvojovém světě.

"Přesto to není bezprecedentní - ani zdaleka. Již jsme byli varováni," pokračuje renomovaný server. Připomíná, že svět zažil mnoho přenosů nemocí ze zvířat na člověka a všechny měly smrtící dopady.

Nejhlasitější varování zaznělo v roce 2003 během epidemie SARS, která také odstartovala v Číně a se současnou pandemií má mnoho společného, uvádí editorial. Dodává, že následoval MERS s původem na Blízkém východě, který také způsoboval druh koronaviru.

Ani jedna z nemocí nebyla nakonec tak infekční jako virus, který způsobuje covid-19, ale vždy existovalo riziko, protože schopnost virů mutovat je dobře známá, konstatuje prestižní deník. Doplňuje, že v minulých letech jsme byli svědky také epidemií ptačí chřipky, eboly - viru pojmenovaného po řece v Kongu, kde byl poprvé zaznamenán -, indonéského henipaviru či krátké epidemie prasečí chřipky na přelomu let 2009 a 2010, která vypukla v Mexiku.

"Věc, kterou mají všechny (tyto nemoci) společnou, je to, že se objevily kvůli blízkosti lidí u zvířat, především těch divoce žijících," píše The Independent. Vysvětluje, že to se děje především z důvodu, že mnoho druhů je loveno a prodáváno na maso, jako exotičtí mazlíčci či ingredience tradiční medicíny, a protože masivní odlesňování žene zvířata blíže k lidským obydlím.

Je nutné celosvětové úsilí

U mnoho z uvedených smrtících nemocí se má za to, že je hostí netopýři a kaloni, luskouni, ptáci, prasata, velbloudi, koně a další živočichové, upozorňuje britský server. Poukazuje, že stejně tak víme, že velké šelmy mohou chytit nový koronavirus od lidí.

Trhy s živými zvířaty a odlesňování se netýkají pouze Číny, ale jsou charakteristické pro celou Asii, Blízký východ a Afriku, uvádí renomovaný deník. Zdůrazňuje, že jde o důsledek rostoucího počtu lidí a chudoby, přičemž nejde o chybu těch, kteří v těchto podmínkách žijí, ale je na vládách rozvojového světa, aby přistoupily k sanitaci a regulaci těchto trhů a směřovaly k jejich zákazu, stejně jako k omezování odlesňování.

Komentář v originálním znění si můžete přečíst zde.

"Mnozí využili krize okolo covid-19 jako troubení polnice k povrchní xenofobii. To není nic, co by mělo být tolerováno," deklaruje prestižní server. Přiznává však, že problém přenosu nových patogenů ze zvířat na člověka je podložen vědeckými důkazy a vyžaduje mezinárodní spolupráci, která jej pomůže zastavit.

Podle britského deníku musí být toto úsilí celosvětové, protože jinak budou stávající nemoci nadále přežívat a objeví se nové. Dosavadní světová reakce na pandemii je ale zklamáním, zřejmě z důvodu, že lidé - především na Západě - zatím nebyli tvrdě zasaženi, což nyní může pandemie covid-19 změnit, naznačuje editorial.

Dlouhodobé tažení za zachování životního prostředí a biodiverzity nyní z pohledu lidí na celém světě nabírá aspekt boje na život a na smrt, konstatuje The Independent. Za jisté označuje to, že covid-19 není poslední koronavirus, který se objevil, přičemž ten další může být ještě nakažlivější a smrtelnější. "I pokud svět zvítězí ve 'válce' s covid-19, budou přicházet nové útoky, dokud bude lidstvo zacházet s přírodou s tak bezohledným pohrdáním," uzavírá britský deník.