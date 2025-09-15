Atentát na Charlieho Kirka rozjel masivní internetovou kampaň. Lidé kvůli ní přichází o práci

Libor Novák

15. září 2025 15:33

Charlie Kirk
Charlie Kirk Foto: Facebook Charlie Kirk

Kritici Charlieho Kirka čelí masivní online kampani, která si klade za cíl, aby kvůli svým komentářům na sociálních sítích přišli o práci. Příznivci Kirka, který je mnohými považován za mučedníka, podle serveru France24 aktivně vyhledávají účty, které oslavují jeho smrt, a hlásí je jejich zaměstnavatelům. Mezi cíle těchto kampaní patří učitelé, zaměstnanci leteckých společností, vojenští pracovníci a další.

Jednou z prvních, která pocítila důsledky svých slov, byla Laura Sosh-Lightsy, asistentka děkana na univerzitě v Tennessee, která na Facebooku uvedla, že necítí žádnou sympatii k jeho smrti.

Její komentář rychle odsoudila senátorka Marsha Blackburn, která vyzvala k jejímu propuštění, k čemuž došlo ještě ten samý večer. Podobné osudy postihly i další lidi, včetně politického analytika Matthewa Dowda z MSNBC, zaměstnance leteckých společností Delta Air Lines nebo Office Depot. 

Příznivci Charlieho Kirka se po jeho smrti začali organizovat a proměnili se v jakési internetové detektivy. Využívají reverzní vyhledávání obrázků a propojují profily na sociálních sítích s profily na LinkedInu, aby našli místo zaměstnání daného člověka.

Poté na toto místo telefonují, nebo nechávají negativní recenze na Googlu. Podobné akce vedla i známá konspirační teoretická Laura Loomer, která zveřejnila informace o zaměstnanci Federální agentury pro řízení mimořádných událostí (FEMA), který se o Kirkovi vyjadřoval s odporem. 

I když úřady a politici z obou stran odsoudili násilí, prezident Donald Trump rychle ukázal prstem na "radikální levici" a vyzval k postihu. Mezi jeho spojence patří například guvernér Floridy Ron DeSantis, který varoval učitele ve svém státě před disciplinárními postihy, pokud se o vraždě Kirka budou vyjadřovat nevhodně.

Ministryně obrany Pete Hegseth dokonce nařídila členům armády, aby identifikovali a nahlásili své kolegy, kteří se o Kirkově smrti vyjadřují pohrdavě. 

Odbornice na právo Vanessa Matsis-McCready vysvětlila, že svoboda projevu se nevztahuje na pracoviště a zaměstnavatelé se tak mohou obávat, že jim komentáře jejich zaměstnanců poškodí značku.

Podle Reuters bylo za nevhodné komentáře propuštěno nebo suspendováno minimálně 13 lidí, včetně novinářů a vysokoškolských učitelů. Politici z obou stran spektra nyní řeší, jak vyvážit ochranu svobody slova s potřebou kontrolovat šíření nenávisti a politického násilí na sociálních sítích.

Mnoho konzervativců, kteří v minulosti kritizovali „cancel culture“, nyní sami používají podobné metody k potrestání svých oponentů. Konzervativní aktivisté chtějí zničit profesionální kariéry lidí, kteří se podle nich chovají nevhodně. Tyto kampaně a reakce úřadů a zaměstnavatelů vyvolávají otázky, zda se nejedná o nový, agresivní způsob omezování svobody projevu v USA. 

Zatímco kritici čelí postihům, pro Kirka se připravuje velkolepý pohřeb. Prezident Trump nařídil, aby vlajky byly spuštěny na půl žerdi, a viceprezident JD Vance doprovodil Kirkovo tělo na palubě Air Force Two do Phoenixu.

Organizace Turning Point USA oznámila, že pohřební obřad proběhne 21. září na fotbalovém stadionu, který má kapacitu pro více než 63 000 lidí. To jen potvrzuje, jak významnou osobností Charlie Kirk pro mnoho lidí byl.

před 1 hodinou

Robinson se k atentátu na Kirka nepřiznal. Vyšetřovatelé jsou odkázáni pouze na jeho okolí

Související

Více souvisejících

USA (Spojené státy americké) Charlie Kirk

Aktuálně se děje

před 2 minutami

před 51 minutami

Charlie Kirk

Atentát na Charlieho Kirka rozjel masivní internetovou kampaň. Lidé kvůli ní přichází o práci

Kritici Charlieho Kirka čelí masivní online kampani, která si klade za cíl, aby kvůli svým komentářům na sociálních sítích přišli o práci. Příznivci Kirka, který je mnohými považován za mučedníka, podle serveru France24 aktivně vyhledávají účty, které oslavují jeho smrt, a hlásí je jejich zaměstnavatelům. Mezi cíle těchto kampaní patří učitelé, zaměstnanci leteckých společností, vojenští pracovníci a další.

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Evropská unie

Rusové se do EU už tak lehce nedostanou. Nová pravidla jim zpřísní vstup

Evropská unie se chystá zpřísnit podmínky pro udělování víz ruským občanům. Toto rozhodnutí přichází po dlouholetém tlaku členských zemí hraničících s Ruskem. Nová doporučení, která má Evropská komise představit na konci roku, by měla zavést přísnější kritéria pro vstup Rusů a občanů dalších nepřátelských států do Unie.

před 4 hodinami

Ilustrační foto

Mimořádně teplé počasí letos způsobilo škody za desítky miliard eur

Mimořádně teplé a suché počasí, které letos v létě zasáhlo Evropu, způsobilo ekonomické škody v hodnotě nejméně 43 miliard eur. Podle rychlé analýzy ekonomů z Univerzity v Mannheimu a Evropské centrální banky se jedná o škody, které představují přibližně 0,26 % hospodářského výkonu EU v roce 2024. Očekává se, že do roku 2029 se celkové náklady zvýší na 126 miliard eur.

před 5 hodinami

F-16 Israel Defense Forces

Izrael útokem v Kataru překročil veškeré hranice, zaznělo v OSN

Útok Izraele na lídry Hamásu v katarském Dauha vyvolal silnou mezinárodní kritiku. Na mimořádném zasedání Rady bezpečnosti OSN to prohlásil katarský premiér šajch Muhammad bin Abdal Rahmán Sání. Uvedl, že Izrael tímto útokem „překročil veškeré hranice“ a ukázal, že mu na rukojmích v Gaze nezáleží.

před 6 hodinami

před 7 hodinami

Viktor Orbán

Le Penová a Orbán zahájili právní bitvu s Evropskou unií

Strana Vlastenci pro Evropu, která zahrnuje politiky jako je Marine Le Pen a Viktor Orbán, zahájila právní kroky proti Evropské unii kvůli zadrženým finančním prostředkům. Strana tvrdí, že Evropský parlament zadržel miliony eur z veřejných fondů na základě údajného nesprávného vynakládání peněz. Vlastenci vnímají tyto kroky jako politicky motivovanou šikanu.

před 7 hodinami

Charlie Kirk

Muž podezřelý ze zabití Charlieho Kirka s policií nekomunikuje. Podle úřadů se radikalizoval

O víkendu guvernér Utahu Spencer Cox v několika televizních rozhovorech potvrdil, že podezřelý ze zabití Charlieho Kirka žil ve společné domácnosti s partnerem, který podstupuje tranzici. Policisté, kteří nyní vyšetřují motiv činu, zároveň uvedli, že Tyler Robinson, který s nimi nekomunikuje, byl radikalizován. Přestože pachatel pochází z konzervativní rodiny, jeho ideologie byla odlišná.

před 9 hodinami

Podzimní den v areálu zámku Lednice

Dynamické počasí se během týdne stabilizuje. Nejtepleji bude o víkendu

Začíná nový týden, jehož první polovina má být podle meteorologů dynamická a proměnlivější. Od čtvrtka se počasí stabilizuje, bude teplo a slunečno. Výrazně se oteplí na víkend, kdy se teploty místy dostanou i nad letních 25 °C. Uvedl to Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). 

včera

Princ Harry a Meghan Markle

Vstřícný krok prince Harryho. Cesta bude dlouhá, konstatují experti

Velkým tématem je ve Velké Británii středeční setkání krále Karla III. s mladším synem Harrym, který před lety ukončil působení v řadách britské monarchie. Toto rozhodnutí i následující události pošramotily jeho vztahy s blízkými. Nyní by se mohlo blýskat na lepší časy. 

včera

Fotbal, ilustrační fotografie.

Nechutný skandál v dorostenecké lize. Začínajícího rozhodčího tam trenér začal škrtit

Českým fotbalem cloumá od posledního víkendu velký skandál. Došlo k němu v dorostenecké kategorii, konkrétně v I.A třídě v Ústeckém kraji v duelu mezi Mezibořím a Ervěnicemi-Jirkovem. Ten byl totiž ukončen předčasně těsně před uběhnutím první půlhodiny hry poté, co na hřiště vběhl trenér hostů Lukáš Rusník a smyslů zbaven si to namířil rovnou za začínajícím sedmnáctiletým rozhodčím Dominikem Svobodou, aby ho následně chytil pod krkem a začal ho škrtit, což navíc ještě zopakoval. Sudí musel nakonec odjet do nemocnice a po vyšetření podal na trenéra Rusníka trestní oznámení. Následnou rvačku mezi hostujícími fotbalisty a diváky pak muselo řešit hned 12 policistů.

včera

včera

včera

včera

včera

Jana Černochová

České vrtulníky jsou na cestě do Polska, potvrdila Černochová

Vrtulníky české armády by v následujících dnech měly začít operovat v Polsku, které o jejich vyslání požádalo po průniku ruských dronů do svého vzdušného prostoru. Informovala o tom ministryně obrany Jana Černochová (ODS) v diskuzním pořadu Otázky Václava Moravce. 

včera

včera

Další sabotáž mírové dohody. Netanjahu čelí kritice od rodin rukojmích

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu je jedinou překážkou v návratu rukojmích a dosažení mírové dohody s palestinským hnutím Hamás, tvrdí rodiny osob, které jsou nadále v moci teroristů. Informovala o tom BBC

Zdroj: Lucie Podzimková

Další zprávy