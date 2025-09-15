Atentát na Charlieho Kirka rozjel masivní internetovou kampaň. Lidé kvůli ní přichází o práci

Kritici Charlieho Kirka čelí masivní online kampani, která si klade za cíl, aby kvůli svým komentářům na sociálních sítích přišli o práci. Příznivci Kirka, který je mnohými považován za mučedníka, podle serveru France24 aktivně vyhledávají účty, které oslavují jeho smrt, a hlásí je jejich zaměstnavatelům. Mezi cíle těchto kampaní patří učitelé, zaměstnanci leteckých společností, vojenští pracovníci a další.
Jednou z prvních, která pocítila důsledky svých slov, byla Laura Sosh-Lightsy, asistentka děkana na univerzitě v Tennessee, která na Facebooku uvedla, že necítí žádnou sympatii k jeho smrti.
Její komentář rychle odsoudila senátorka Marsha Blackburn, která vyzvala k jejímu propuštění, k čemuž došlo ještě ten samý večer. Podobné osudy postihly i další lidi, včetně politického analytika Matthewa Dowda z MSNBC, zaměstnance leteckých společností Delta Air Lines nebo Office Depot.
Příznivci Charlieho Kirka se po jeho smrti začali organizovat a proměnili se v jakési internetové detektivy. Využívají reverzní vyhledávání obrázků a propojují profily na sociálních sítích s profily na LinkedInu, aby našli místo zaměstnání daného člověka.
Poté na toto místo telefonují, nebo nechávají negativní recenze na Googlu. Podobné akce vedla i známá konspirační teoretická Laura Loomer, která zveřejnila informace o zaměstnanci Federální agentury pro řízení mimořádných událostí (FEMA), který se o Kirkovi vyjadřoval s odporem.
I když úřady a politici z obou stran odsoudili násilí, prezident Donald Trump rychle ukázal prstem na "radikální levici" a vyzval k postihu. Mezi jeho spojence patří například guvernér Floridy Ron DeSantis, který varoval učitele ve svém státě před disciplinárními postihy, pokud se o vraždě Kirka budou vyjadřovat nevhodně.
Ministryně obrany Pete Hegseth dokonce nařídila členům armády, aby identifikovali a nahlásili své kolegy, kteří se o Kirkově smrti vyjadřují pohrdavě.
Odbornice na právo Vanessa Matsis-McCready vysvětlila, že svoboda projevu se nevztahuje na pracoviště a zaměstnavatelé se tak mohou obávat, že jim komentáře jejich zaměstnanců poškodí značku.
Podle Reuters bylo za nevhodné komentáře propuštěno nebo suspendováno minimálně 13 lidí, včetně novinářů a vysokoškolských učitelů. Politici z obou stran spektra nyní řeší, jak vyvážit ochranu svobody slova s potřebou kontrolovat šíření nenávisti a politického násilí na sociálních sítích.
Mnoho konzervativců, kteří v minulosti kritizovali „cancel culture“, nyní sami používají podobné metody k potrestání svých oponentů. Konzervativní aktivisté chtějí zničit profesionální kariéry lidí, kteří se podle nich chovají nevhodně. Tyto kampaně a reakce úřadů a zaměstnavatelů vyvolávají otázky, zda se nejedná o nový, agresivní způsob omezování svobody projevu v USA.
Zatímco kritici čelí postihům, pro Kirka se připravuje velkolepý pohřeb. Prezident Trump nařídil, aby vlajky byly spuštěny na půl žerdi, a viceprezident JD Vance doprovodil Kirkovo tělo na palubě Air Force Two do Phoenixu.
Organizace Turning Point USA oznámila, že pohřební obřad proběhne 21. září na fotbalovém stadionu, který má kapacitu pro více než 63 000 lidí. To jen potvrzuje, jak významnou osobností Charlie Kirk pro mnoho lidí byl.
Související
Fico a Orbán mají problém. Američané na ně tlačí ohledně ruských fosilních paliv
Trump si klade podmínky. Na Rusko uvalí další sankce, pokud ho vyslyší členové NATO
USA (Spojené státy americké) , Charlie Kirk
Aktuálně se děje
před 2 minutami
Ostrá hádka Švédska s Maďarskem: Hroutíte se, vzkázal Orbán Stockholmu. Lžete, opáčil Kristersson
před 51 minutami
Atentát na Charlieho Kirka rozjel masivní internetovou kampaň. Lidé kvůli ní přichází o práci
před 1 hodinou
Robinson se k atentátu na Kirka nepřiznal. Vyšetřovatelé jsou odkázáni pouze na jeho okolí
před 2 hodinami
Rusko nemá vojáky? Cvičení u polských hranic je výrazně menší, než před čtyřmi lety
před 3 hodinami
Rusové se do EU už tak lehce nedostanou. Nová pravidla jim zpřísní vstup
před 4 hodinami
Mimořádně teplé počasí letos způsobilo škody za desítky miliard eur
před 5 hodinami
Izrael útokem v Kataru překročil veškeré hranice, zaznělo v OSN
před 6 hodinami
Hackeři mění pole působnosti. Stále častěji cílí na obrovské zaoceánské lodě
před 7 hodinami
Le Penová a Orbán zahájili právní bitvu s Evropskou unií
před 7 hodinami
Muž podezřelý ze zabití Charlieho Kirka s policií nekomunikuje. Podle úřadů se radikalizoval
před 9 hodinami
Dynamické počasí se během týdne stabilizuje. Nejtepleji bude o víkendu
včera
Vstřícný krok prince Harryho. Cesta bude dlouhá, konstatují experti
včera
Nechutný skandál v dorostenecké lize. Začínajícího rozhodčího tam trenér začal škrtit
včera
Pokrok nezastavíš. Důchody porostou, ale papírové oznámení už nedorazí každému
včera
V Praze hořelo v bytě. Z domu se evakuovaly desítky lidí
včera
Týden deštivého počasí. Meteorologové ozřejmili, proč v Česku tolik pršelo
včera
Fico a Orbán mají problém. Američané na ně tlačí ohledně ruských fosilních paliv
včera
České vrtulníky jsou na cestě do Polska, potvrdila Černochová
včera
SPD přestane pouštět píseň Bereniky Kohoutové. Pochybení ale odmítá
včera
Další sabotáž mírové dohody. Netanjahu čelí kritice od rodin rukojmích
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu je jedinou překážkou v návratu rukojmích a dosažení mírové dohody s palestinským hnutím Hamás, tvrdí rodiny osob, které jsou nadále v moci teroristů. Informovala o tom BBC.
Zdroj: Lucie Podzimková