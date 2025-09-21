Atentát na Kirka rozjel v USA zátahy proti svobodě slova, varují experti

Libor Novák

21. září 2025 13:24

Charlie Kirk
Charlie Kirk Foto: Facebook Charlie Kirk

Po vraždě konzervativního aktivisty Charlieho Kirka, který byl blízkým spojencem Donalda Trumpa, se v americké společnosti rozhořela debata o svobodě slova. Reakce mnoha politiků a médií je překvapivá, protože ti, kteří ještě donedávna kritizovali „cancel culture“ a bránili právo na svobodu slova, nyní sami volají po cenzuře. Tuto změnu v rétorice nazývají „kulturou následků“ a tvrdí, že svoboda projevu neznamená, že člověk nemusí nést za své činy následky.

Americká ministryně spravedlnosti prohlásila, že Trumpova administrativa bude „rozhodně cílit“ na ty, kteří schvalují projevy nenávisti namířené proti Kirkovi, a naznačila, že by mohl být stíhán i zaměstnanec tiskárny, který by odmítl vytisknout letáky připomínající Kirka.

Ačkoli v USA platí zákon, který chrání nenávistné projevy, pokud nepodněcují k bezprostřednímu násilí, zdá se, že to úředníky neodrazuje. Trump, viceprezident JD Vance a další republikáni označili Kirkovu smrt za důsledek „nekontrolované a násilné rétoriky“, ze které obviňují levici.

Mnoho konzervativců nyní aktivně podporuje veřejnou kampaň, která má za cíl propustit z práce ty Američany, kteří se zlehčovali Kirkovu smrt nebo jeho politiku. Prezident Trump a jeho administrativa pracují na návrhu výkonného nařízení, které má za cíl „bojovat proti politickému násilí a nenávistným projevům“.

Aaron Terr, ředitel nadace pro individuální práva a svobody (Fire), označil reakce politiků za znepokojivé a tvrdí, že tragédii využívají k ospravedlnění „širokého zásahu proti svobodě slova“.

Dosud nejvýznamnější obětí této kampaně se stal moderátor talk show Jimmy Kimmel. Poté, co ve svém pořadu naznačil, že vrah měl sympatie k hnutí Maga, předseda Federální komunikační komise, kterého jmenoval Trump, vyzval televizní sítě, aby pořad stáhly. Stanice ABC o několik dní později oznámila, že pořad pozastavuje na neurčito.

Brendan Carr, předseda komise, přitom ještě nedávno označoval cenzuru za autoritářský sen. Katie Fallowová, právnička z Institutu rytířů prvního dodatku, tento krok označila za "přehnanou reakci" a za příklad té samé „cancel culture“, kterou pravicoví politici dříve kritizovali.

Veena Dubalová, profesorka práva z Kalifornské univerzity, označuje rétoriku, kterou používá ministryně spravedlnosti, za „alarmující hrozbu“, protože naznačuje, že Trumpova administrativa nerespektuje svobodu projevu a v mnoha případech ji ani nehodlá chránit.

V posledních dnech čelí někteří novináři a akademici vyhazovu ze zaměstnání, protože se buď nevyjádřili lichotivě o Kirkovi, nebo se postavili proti názorům politiků z Trumpovy administrativy. Ti podle Dubalové využívají jakoukoli moc, kterou mají k dispozici, aby potlačili nesouhlas a zastrašili ty, kdo s nimi nesouhlasí.

Někteří konzervativní komentátoři, například Tucker Carlson nebo Matt Walsh, se postavili proti Trumpově vládě. Walsh napsal na sociálních sítích, že pravicový boj za právo odmítnout službu pro kohokoli se nyní obrací proti pravici a že se může vrátit jako bumerang.

Upozornil, že pokud dnes Trumpovi příznivci schvalují to, že Trump hrozí televizi ABC, aby stáhla Kimmela, musí za čtyři roky stejně tleskat, když demokratický prezident bude vyhrožovat stanici Fox News, aby stáhla jiného moderátora.

Podle Aarona Terra se konzervativci odklánějí od svých principů, které bránili po desetiletí. Zatímco dříve správně tvrdili, že svoboda slova by měla být spíše kulturní hodnotou než jen právním právem, dnes používají stejné argumenty jako levice, které ještě donedávna odsuzovali.

Terr to přirovnává k nabité zbrani, která leží na stole a čeká, až ji vezme druhá strana. Walsh i Carlson se shodli, že by Charlie Kirk nechtěl, aby jeho smrt byla zneužita a aby se pravice obrátila proti svobodě projevu.

včera

Americká armáda zaútočila v mezinárodních vodách na loď s drogami

Pentagon

Pentagon novinářům omezí přístupy. Nechce, aby publikovali všechno

Americký Pentagon oznámil, že hodlá omezit přístup novinářů do budovy. Novináři, kteří pokrývají zprávy z ministerstva obrany, se do ní dostanou pouze v případě, že podepíší prohlášení, ve kterém se zaváží, že nebudou publikovat utajované ani méně citlivé dokumenty, které nejsou označeny jako státní tajemství. Jde o bezprecedentní krok, který dává Pentagonu širokou pravomoc nad tím, co média zveřejní.

Moldavsko

Jak Kreml zasahuje do voleb cizích států? BBC odhalila tajnou síť ruské propagandy

Britská stanice BBC odhalila tajnou síť, která je financována Ruskem a snaží se ovlivnit nadcházející volby v Moldavsku. Síť platila lidem za to, že zveřejňovali proruskou propagandu a falešné zprávy, jejichž cílem bylo poškodit proevropskou vládnoucí stranu. Tyto útoky mají za úkol narušit parlamentní volby, které se konají 28. září.

Palestina

Co znamená uznání Palestiny jako nezávislého státu?

Velká Británie a Francie společně s dalšími zeměmi, jako je Austrálie, Kanada nebo Belgie, plánují uznat Palestinu jako nezávislý stát. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu reagoval na tyto záměry rozhořčeně a označil je za odměnu pro hnutí Hamás. Proti tomuto kroku se ostře postavily také Spojené státy.

Palestina

Velká Británie a Portugalsko se chystají uznat palestinský stát

Velká Británie a Portugalsko se chystají uznat palestinský stát, což je krok, který se očekává před nadcházejícím zasedáním Valného shromáždění Organizace spojených národů v New Yorku. Na tomto významném mezinárodním fóru má být hlavním tématem takzvané dvoustátní řešení izraelsko-palestinského konfliktu. Jednání se tak soustředí na diplomatické řešení, zatímco na místě, v Pásmu Gazy, pokračují intenzivní boje, které mají ničivý dopad na civilní obyvatelstvo. 

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

SPD vystavilo svou identitu na vodě. Varuje před neexistujícími migranty i těmi, kteří Česku pomáhají odvrátit krizi

Migrace zůstává jedním z nejzneužívanějších témat české politiky. I přes nízký počet migrantů z Afriky nebo Blízkého východu v Česku některé strany, zejména SPD, staví na varováních před těmito uprchlíky celou svou kampaň. V poslední době cílí rovněž na Ukrajince, přestože data ukazují jejich ekonomický přínos. Emoce a strach tak opět vítězí nad fakty i elementární soudností a základy lidské morálky.

sport

Vyhrocený výroční zápas. Sportovní ředitel Hradce napadl sparťanského gólmana, Priske navštívil rozhodčí

Především fotbalový klub Hradce Králové by byl rád, kdyby se mluvilo o nedělním zápase se Spartou jako o oslavě fotbalu. Vždyť v rámci něj tento východočeský klub slavil 120 let své existence a že šlo z jeho strany o vydařený večer, o tom svědčí parádní výkon ze strany jeho hráčů a konečné vítězství 2:1. Jenže jednalo se také zápas vyhrocený, což se poznalo při odchodu kabin na poločasovou přestávku. Právě tehdy sportovní ředitel Východočechů Jiří Sabou sáhl v emocích do obličeje sparťanskému gólmanovi Peteru Vindahlovi a uviděl za to od sudího Jana Beneše nakonec červenou kartu. Po zápase navíc navštívil kabinu rozhodčích kouč Pražanů Brian Priske. Obě situace budou mít dohru s následky.

Miroslav Pelta (foto: David Sedlecký)

Pelta zná nástupní den do vězení. Mezitím měl být hospitalizován na JIP

Již bývalý majitel fotbalového Jablonce a někdejší šéf českého fotbalu Miroslav Pelta zná nejpozdější možný termín nástupu do libereckého vězení k výkonu nepodmíněného trestu na pět a půl roku za manipulace se sportovními dotacemi. Nastoupit má podle Městského soudu do 6. října, stejně jako další odsouzená Simona Kratochvílová, bývalá náměstkyně ministerstva školství. Podle posledních informací je však Pelta momentálně hospitalizován v jablonecké nemocnici, kde leží na jednotce intenzivní péče.

Letadla, ilustrační foto

Evropská letiště zasáhl rozsáhlý kyberútok

Provoz na několika velkých evropských letištích, včetně Heathrow v Londýně a bruselského a berlínského letiště, byl v sobotu narušen. Důvodem je kybernetický útok na poskytovatele služeb pro odbavení a nástupní systémy, což způsobilo zpoždění a zrušení letů.

Rusko incident se stíhačkami popírá. Estonsko požádalo o aktivaci článku 4

Nad Baltským mořem došlo k závažnému narušení estonského vzdušného prostoru. Severoatlantická aliance informovala o tom, že tři ruské stíhačky MiG-31 strávily v estonském vzdušném prostoru celkem dvanáct minut. NATO tento incident označilo za důkaz "bezohledného" chování Moskvy.

