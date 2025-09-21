Atentát na Kirka rozjel v USA zátahy proti svobodě slova, varují experti

Po vraždě konzervativního aktivisty Charlieho Kirka, který byl blízkým spojencem Donalda Trumpa, se v americké společnosti rozhořela debata o svobodě slova. Reakce mnoha politiků a médií je překvapivá, protože ti, kteří ještě donedávna kritizovali „cancel culture“ a bránili právo na svobodu slova, nyní sami volají po cenzuře. Tuto změnu v rétorice nazývají „kulturou následků“ a tvrdí, že svoboda projevu neznamená, že člověk nemusí nést za své činy následky.
Americká ministryně spravedlnosti prohlásila, že Trumpova administrativa bude „rozhodně cílit“ na ty, kteří schvalují projevy nenávisti namířené proti Kirkovi, a naznačila, že by mohl být stíhán i zaměstnanec tiskárny, který by odmítl vytisknout letáky připomínající Kirka.
Ačkoli v USA platí zákon, který chrání nenávistné projevy, pokud nepodněcují k bezprostřednímu násilí, zdá se, že to úředníky neodrazuje. Trump, viceprezident JD Vance a další republikáni označili Kirkovu smrt za důsledek „nekontrolované a násilné rétoriky“, ze které obviňují levici.
Mnoho konzervativců nyní aktivně podporuje veřejnou kampaň, která má za cíl propustit z práce ty Američany, kteří se zlehčovali Kirkovu smrt nebo jeho politiku. Prezident Trump a jeho administrativa pracují na návrhu výkonného nařízení, které má za cíl „bojovat proti politickému násilí a nenávistným projevům“.
Aaron Terr, ředitel nadace pro individuální práva a svobody (Fire), označil reakce politiků za znepokojivé a tvrdí, že tragédii využívají k ospravedlnění „širokého zásahu proti svobodě slova“.
Dosud nejvýznamnější obětí této kampaně se stal moderátor talk show Jimmy Kimmel. Poté, co ve svém pořadu naznačil, že vrah měl sympatie k hnutí Maga, předseda Federální komunikační komise, kterého jmenoval Trump, vyzval televizní sítě, aby pořad stáhly. Stanice ABC o několik dní později oznámila, že pořad pozastavuje na neurčito.
Brendan Carr, předseda komise, přitom ještě nedávno označoval cenzuru za autoritářský sen. Katie Fallowová, právnička z Institutu rytířů prvního dodatku, tento krok označila za "přehnanou reakci" a za příklad té samé „cancel culture“, kterou pravicoví politici dříve kritizovali.
Veena Dubalová, profesorka práva z Kalifornské univerzity, označuje rétoriku, kterou používá ministryně spravedlnosti, za „alarmující hrozbu“, protože naznačuje, že Trumpova administrativa nerespektuje svobodu projevu a v mnoha případech ji ani nehodlá chránit.
V posledních dnech čelí někteří novináři a akademici vyhazovu ze zaměstnání, protože se buď nevyjádřili lichotivě o Kirkovi, nebo se postavili proti názorům politiků z Trumpovy administrativy. Ti podle Dubalové využívají jakoukoli moc, kterou mají k dispozici, aby potlačili nesouhlas a zastrašili ty, kdo s nimi nesouhlasí.
Někteří konzervativní komentátoři, například Tucker Carlson nebo Matt Walsh, se postavili proti Trumpově vládě. Walsh napsal na sociálních sítích, že pravicový boj za právo odmítnout službu pro kohokoli se nyní obrací proti pravici a že se může vrátit jako bumerang.
Upozornil, že pokud dnes Trumpovi příznivci schvalují to, že Trump hrozí televizi ABC, aby stáhla Kimmela, musí za čtyři roky stejně tleskat, když demokratický prezident bude vyhrožovat stanici Fox News, aby stáhla jiného moderátora.
Podle Aarona Terra se konzervativci odklánějí od svých principů, které bránili po desetiletí. Zatímco dříve správně tvrdili, že svoboda slova by měla být spíše kulturní hodnotou než jen právním právem, dnes používají stejné argumenty jako levice, které ještě donedávna odsuzovali.
Terr to přirovnává k nabité zbrani, která leží na stole a čeká, až ji vezme druhá strana. Walsh i Carlson se shodli, že by Charlie Kirk nechtěl, aby jeho smrt byla zneužita a aby se pravice obrátila proti svobodě projevu.
Související
Pentagon novinářům omezí přístupy. Nechce, aby publikovali všechno
Televize, které kritizují Trumpa, by mohly přijít o licenci, navrhuje prezident USA
USA (Spojené státy americké) , Charlie Kirk
Aktuálně se děje
před 53 minutami
Atentát na Kirka rozjel v USA zátahy proti svobodě slova, varují experti
před 1 hodinou
The Guardian: NATO by mohlo sestřelovalo ruské letouny ve svém vzdušném prostoru, navrhuje Pavel
před 3 hodinami
Jak Kreml zasahuje do voleb cizích států? BBC odhalila tajnou síť ruské propagandy
před 4 hodinami
Co znamená uznání Palestiny jako nezávislého státu?
před 5 hodinami
Velká Británie a Portugalsko se chystají uznat palestinský stát
před 7 hodinami
Podzimní počasí je tady. Příští týden teploty citelně klesnou
včera
Tisíce demonstrantů v Haagu protestovaly proti migraci. Policie je rozehnala slzným plynem
včera
Příliš velká na to, aby prohrál. Stubb prozradil, proč Putin nechce ukončit válku
včera
SPD vystavilo svou identitu na vodě. Varuje před neexistujícími migranty i těmi, kteří Česku pomáhají odvrátit krizi
včera
Vyhrocený výroční zápas. Sportovní ředitel Hradce napadl sparťanského gólmana, Priske navštívil rozhodčí
včera
Pelta zná nástupní den do vězení. Mezitím měl být hospitalizován na JIP
včera
Americká armáda zaútočila v mezinárodních vodách na loď s drogami
včera
Pentagon novinářům omezí přístupy. Nechce, aby publikovali všechno
včera
Jako žába ve vroucí vodě. Rusko letos už pětkrát narušilo estonský vzdušný prostor
včera
Zelenskyj neskrývá frustraci: Spojenci ztrácejí čas, je třeba jednat
včera
Evropská letiště zasáhl rozsáhlý kyberútok
včera
Druhá aktivace článku 4 NATO za měsíc. V čem se liší od článku 5?
včera
Polsko uvedlo protileteckou obranu do stavu pohotovosti. Zelenskyj se sejde s Trumpem
včera
Zrušení zákazu ruských médií? Vondráčkovy výroky mě nezajímají, řekl Babiš Politicu
včera
Rusko incident se stíhačkami popírá. Estonsko požádalo o aktivaci článku 4
Nad Baltským mořem došlo k závažnému narušení estonského vzdušného prostoru. Severoatlantická aliance informovala o tom, že tři ruské stíhačky MiG-31 strávily v estonském vzdušném prostoru celkem dvanáct minut. NATO tento incident označilo za důkaz "bezohledného" chování Moskvy.
Zdroj: Libor Novák