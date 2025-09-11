Atentát na Trumpova spojence: Na mítinku v Utahu zastřelili slavného aktivistu Charlieho Kirka

Po úterní střelbě v Utahu, při které byl usmrcen aktivista Charlie Kirk, stále policisté pátrají po pachateli. Třiatřicetiletý spojenec Donalda Trumpa byl zastřelen, když hovořil k odhadem třem tisícům lidí na půdě Utah Valley University v Oremu poblíž Salt Lake City. Zatímco úřady prohlašují, že střelba je předmětem aktivního vyšetřování, prezident Spojených států Donald Trump hovoří o cíleném útoku.
Podle místních úřadů se předpokládá, že útočník střílel z dlouhé vzdálenosti ze střechy nějaké budovy. V souvislosti s případem byli zadrženi a posléze propuštěni dva lidé, nicméně pachatel je stále na útěku. Guvernér státu Utah, Spencer Cox, označil střelbu za "politickou vraždu", přestože se totožnost střelce a motiv útoku stále objasňují.
Prezident Donald Trump slíbil, že jeho administrativa vypátrá každého, kdo se na "tomto zvěrstvu podílel, včetně organizací, které to financovaly a podporovaly." Zdůraznil také, že násilí a vraždy jsou tragickými následky démonizace těch, se kterými nesouhlasíte. Na počest Kirka nařídil spustit vlajky na půl žerdi.
Videa, která se objevila na sociálních sítích, ukazují, že chvíli před osudným výstřelem byl Charlie Kirk dotazován z publika na téma násilí se zbraněmi. Kirkovo usmrcení vyvolalo velkou vlnu odsouzení napříč politickým spektrem. Smrt Kirka také vyvolala obavy, že by mohla ještě více rozdmýchat již tak vypjatou situaci v zemi.
Odborníci se domnívají, že tento incident je zlomovým momentem a může vést k dalším nepokojům. Spojené státy zažívají od útoku na Kapitol 6. ledna 2021 nejdelší období politického násilí od 70. let.
Podle agentury Reuters bylo od začátku roku 2021 zaznamenáno více než 300 politicky motivovaných násilných činů. Jen za prvních šest měsíců letošního roku se odehrálo asi 150 politicky motivovaných útoků, což je téměř dvakrát více než za stejné období minulého roku.
Prezident Trump ve svém prohlášení k národu zmínil i další incidenty, jako jsou pokusy o atentát na jeho osobu v loňském roce nebo vražda ředitele United Healthcare Briana Thompsona. Nezmínil však útoky na demokraty.
Patří mezi ně vražda zákonodárkyně Minnesoty Melissy Hortmanové a jejího manžela nebo útok na manžela bývalé předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové. Hakeem Jeffries, vůdce demokratické menšiny ve Sněmovně reprezentantů, prohlásil, že politické násilí je naprosto neslučitelné s americkými hodnotami.
Související
Trump k ruským dronům v Polsku mlčí. Američtí politici ho vyzývají k činům
Kde jsou slibované tvrdé sankce? Evropa doufá, že Trump konečně začne s Ruskem něco dělat
USA (Spojené státy americké) , Charlie Kirk
Aktuálně se děje
před 25 minutami
Atentát na Trumpova spojence: Na mítinku v Utahu zastřelili slavného aktivistu Charlieho Kirka
před 1 hodinou
Počasí o víkendu: Přiženou se další deště, během dne se ochladí až na 16 stupňů
včera
Izrael den po útoku v Kataru zaútočil v Jemenu. Schůze RB OSN byla odložena
včera
EU navrhne sankce na "extremistické ministry" a zastaví platby Izraeli, oznámila von der Leyenová
včera
Ukrajina: Drony Polsko skutečně napadly, Rusko testuje reakci NATO. Je to tady, prohlásil Trump
včera
Trump bude kvůli ruským dronům mluvit s Nawrockim
včera
Kyjev: Ruská střela, která zasáhla vládní budovu v Kyjevě, obsahovala součástky z USA
včera
Polsko sestřelilo jen čtvrtinu dronů. Výrazně méně než dokáže sestřelovat Ukrajina
včera
Rusové útok drony na Polsko podle analytiků chystali měsíce
včera
NATO spustilo článek 4, potvrdil jeden ze šéfů diplomacie
včera
Kreml k incidentu v Polsku mlčí. Drony letěly z Ukrajiny, řekl ruský diplomat
včera
Polsko žádá o aktivaci článku 4, potvrdil Tusk po incidentu s ruskými drony
včera
Putin nás ohrožuje, shodují se vládní politici v reakci na drony v Polsku. Ozval se i Babiš
včera
Trump k ruským dronům v Polsku mlčí. Američtí politici ho vyzývají k činům
včera
Čtyři mrtví po srážce dvou aut u Dvora Králové. Nehodu vyšetřují kriminalisté
včera
Deštivé počasí si žádá výstrahu. Platí pro většinu území
včera
Kallasová: Ruské drony narušily polský vzdušný prostor úmyslně
včera
"Obrovské množství" ruských dronů v Polsku: Jeden dopadl na dům, podle NATO nešlo o útok
včera
Izrael podnikl v Kataru proti Hamásu letecký útok. Co o něm víme?
včera
Polské stíhačky sestřelily ve svém vzdušném prostoru ruské drony
Vzdušný prostor nad varšavským letištěm Fryderyka Chopina byl opět otevřen pro běžný provoz. K tomuto kroku došlo po vojenských manévrech, které proběhly kvůli aktivitám proti podezřelým ruským dronům. Tyto události, které vedly k dočasnému pozastavení letů, jsou nyní zažehnány a provoz letiště se plně obnovil.
Zdroj: Libor Novák