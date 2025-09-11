Atentát na Trumpova spojence: Na mítinku v Utahu zastřelili slavného aktivistu Charlieho Kirka

Po úterní střelbě v Utahu, při které byl usmrcen aktivista Charlie Kirk, stále policisté pátrají po pachateli. Třiatřicetiletý spojenec Donalda Trumpa byl zastřelen, když hovořil k odhadem třem tisícům lidí na půdě Utah Valley University v Oremu poblíž Salt Lake City. Zatímco úřady prohlašují, že střelba je předmětem aktivního vyšetřování, prezident Spojených států Donald Trump hovoří o cíleném útoku. 

Podle místních úřadů se předpokládá, že útočník střílel z dlouhé vzdálenosti ze střechy nějaké budovy. V souvislosti s případem byli zadrženi a posléze propuštěni dva lidé, nicméně pachatel je stále na útěku. Guvernér státu Utah, Spencer Cox, označil střelbu za "politickou vraždu", přestože se totožnost střelce a motiv útoku stále objasňují.

Prezident Donald Trump slíbil, že jeho administrativa vypátrá každého, kdo se na "tomto zvěrstvu podílel, včetně organizací, které to financovaly a podporovaly." Zdůraznil také, že násilí a vraždy jsou tragickými následky démonizace těch, se kterými nesouhlasíte. Na počest Kirka nařídil spustit vlajky na půl žerdi.

Videa, která se objevila na sociálních sítích, ukazují, že chvíli před osudným výstřelem byl Charlie Kirk dotazován z publika na téma násilí se zbraněmi. Kirkovo usmrcení vyvolalo velkou vlnu odsouzení napříč politickým spektrem. Smrt Kirka také vyvolala obavy, že by mohla ještě více rozdmýchat již tak vypjatou situaci v zemi.

Odborníci se domnívají, že tento incident je zlomovým momentem a může vést k dalším nepokojům. Spojené státy zažívají od útoku na Kapitol 6. ledna 2021 nejdelší období politického násilí od 70. let.

Podle agentury Reuters bylo od začátku roku 2021 zaznamenáno více než 300 politicky motivovaných násilných činů. Jen za prvních šest měsíců letošního roku se odehrálo asi 150 politicky motivovaných útoků, což je téměř dvakrát více než za stejné období minulého roku.

Prezident Trump ve svém prohlášení k národu zmínil i další incidenty, jako jsou pokusy o atentát na jeho osobu v loňském roce nebo vražda ředitele United Healthcare Briana Thompsona. Nezmínil však útoky na demokraty.

Patří mezi ně vražda zákonodárkyně Minnesoty Melissy Hortmanové a jejího manžela nebo útok na manžela bývalé předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové. Hakeem Jeffries, vůdce demokratické menšiny ve Sněmovně reprezentantů, prohlásil, že politické násilí je naprosto neslučitelné s americkými hodnotami. 

