Atentát na významného byznysmena. Při výbuchu v Monaku byl těžce zraněn ukrajinský oligarcha

Monackým knížectvím, které je dlouhodobě považováno za jednu z nejbezpečnějších oblastí na světě, otřásl bezprecedentní bombový útok. V pondělí krátce před devátou hodinou večerní explodoval ve vestibulu luxusního rezidenčního domu balíček s výbušninou, který tam zanechal neznámý pachatel.
Francouzská média identifikovala oběti jako byznysmena ukrajinského původu Vadyma Jermolajeva, jeho manželku a jejich třináctileté dítě. Podle prohlášení francouzských úřadů utrpěli manželé vážná zranění a byli převezeni do nemocnice, přičemž zraněno bylo také jejich dítě. Detonační vlna poškodila vchod budovy a roztříštila okna, přičemž záchranná služba musela na místě ošetřit další čtyři lidi kvůli řezným ranám a šoku.
Kníže Albert II. odsoudil tento čin jako odporný a potvrdil, že do pátrání byly nasazeny všechny bezpečnostní složky. Monacký státní ministr Christophe Mirmand na tiskové konferenci uvedl, že se jedná o zcela první událost tohoto druhu v historii knížectví. Podle jeho slov výbušné zařízení obsahovalo šrouby a broky, což mělo zvýšit ničivý účinek. Bezpečnostní kamery zachytily podezřelého muže v tmavém svršku a klobouku typu bucket hat, jak bezprostředně po výbuchu prchá směrem k francouzským hranicím. Tamní obyvatelé vyjádřili obrovský šok, neboť na podobné násilné incidenty nejsou v Monaku zvyklí.
Vadym Jermolajev pochází z ukrajinského města Dnipro, kde založil obchodní a průmyslovou korporaci Alef a stal se jedním z nejvlivnějších developerů v regionu. V minulosti patřil mezi sto nejbohatších Ukrajinců podle žebříčku Forbes, avšak v roce 2019 se ukrajinského občanství vzdal ve prospěch kyperské národnosti. Tento krok později odůvodnil snahou o mezinárodní ochranu kvůli neideálnímu ukrajinskému soudnímu a daňovému systému. Ukrajina na něj v roce 2023 uvalila sankce za údajné udržování obchodních vazeb s ruskými subjekty působícími na okupovaných územích včetně Krymu.
Jermolajev nebyl veřejně známý proruskými názory a po zahájení plnohodnotné ruské invaze v roce 2022 uvedl, že jeho soukromé letadlo Gulfstream G150 bylo zničeno při ruském raketovém úderu na letiště v Dnipru. Podle informací ukrajinského serveru Ukrajinska Pravda žil podnikatel v Monaku od začátku válečného konfliktu. Vyšetřovatelé nyní intenzivně pátrají po motivu útoku i po samotném útočníkovi, jehož identita zůstává neznámá.
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Monako , Ukrajina , Vadym Jermolajev
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